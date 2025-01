Thời sự Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Tết hộ nghèo tại huyện Thanh Chương Chiều 18/1, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà Tết người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Chương.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ân cần thăm hỏi, chúc Tết thương binh Bùi Thanh Tụ và gia đình. Ảnh: Nguyên Nguyên

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ân cần thăm hỏi, chúc Tết thương binh Bùi Thanh Tụ và gia đình. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết thương binh 1/4 Bùi Thanh Tụy, sinh năm 1949, ở xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Ông Bùi Thanh Tụy bị thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bị hỏng 2 mắt, sức ép đạn bom làm ông bị mất thính lực.

Trở về địa phương, ông được gia đình cùng các cấp, ngành chăm sóc chu đáo. Gia đình ông đẩy mạnh phát triển kinh tế, giáo dục con cháu, chấp hành tốt các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi ân cần, chúc thương binh Bùi Thanh Tụy cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương tham gia chương trình trao quà Tết các hộ nghèo 6 xã vùng Bích Hào, huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương tham gia chương trình trao quà Tết các hộ nghèo 6 xã vùng Bích Hào, huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại xã Thanh Xuân, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 6 xã huyện Thanh Chương gồm: Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Tùng và Thanh Hà.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chúc bà con 6 xã và toàn thể nhân dân huyện Thanh Chương đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc Tết bà con nhân dân huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Người dân 6 xã cụm Bích Hào, huyện Thanh Chương dự chương trình trao quà Tết. Ảnh: Nguyên Nguyên

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chương trình ý nghĩa được triển khai trước Tết, nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Chương nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thành hộ khá, giàu. Quá trình đó, có sự hỗ trợ, đồng hành tích cực của các cấp, ngành, địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 triệu đồng để xây dựng mô hình sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh đã trao 100 suất quà Tết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 6 xã của huyện Thanh Chương gồm: Thanh Sơn, Ngọc Lâm, Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Tùng và Thanh Hà. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300 nghìn đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng mô hình sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn các xã của huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Năm 2024, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thanh Chương đã giành được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,58%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,6 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, huyện Thanh Chương đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, nhân dân toàn huyện được số tiền trên 34,7 tỷ đồng; triển khai hỗ trợ xây dựng 402 nhà, sửa chữa 96 nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng, sửa chữa số còn lại xong trong năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo huyện Thanh Chương còn 2,82% và hộ cận nghèo 5,61%; có nhiều hộ rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của các cấp, các ngành, cộng đồng và xã hội. Để chăm lo Tết cho người nghèo năm 2025, huyện Thanh Chương đã huy động được trên 5 tỷ đồng, tặng 1.814 suất quà cho 100% hộ nghèo. Huyện cũng tổ chức tặng quà cho các hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các thôn, xóm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn các xã ở huyện Thanh Chương . Ảnh: Nguyên Nguyên