Thời sự Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An Sáng 18/1, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 tại Nghệ An.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thị An Chung- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Như Khôi- Ủy viên BCH Đảng Bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực Thành ủy Vinh.

Tại thành phố Vinh, đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao tặng quà Tết cho 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu chúc Tết Đảng bộ, nhân dân, công nhân, người lao động Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nhiều năm nay, Công đoàn Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động "Tết sum vầy" ý nghĩa. Từ năm 2021 đến nay, Công đoàn Nghệ An đã huy động được 77 tỷ đồng trong các hoạt động tặng quà, hỗ trợ công nhân, người lao động dịp tết Nguyên đán. Năm 2025, Công đoàn Nghệ An tổ chức nhiều chương trình như: “Chợ Tết Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến Tàu Công đoàn– Xuân 2025”, với nhiều hoạt động đa dạng và linh hoạt, tập trung vào việc đảm bảo tất cả công nhân, người lao động đều có Tết.

Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm nay là một trong những hoạt động tập trung cấp tỉnh chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động. Thông qua chương trình để tổ chức công đoàn chia sẻ, động viên, biểu dương những công nhân, lao động đã nỗ lực thi đua sản xuất, vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tích trong lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội và quê hương, đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương những thành tích xuất sắc của tỉnh, của công nhân, lao động Nghệ An trong năm 2024. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách, thu hút đầu tư và chăm lo công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ, trước thềm năm mới, Đảng, Nhà nước ta đang quyết định, triển khai những công việc rất quan trọng. Với tinh thần quyết tâm rất cao, Bộ Chính trị đã quyết định điều chỉnh mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng trên 8,1% và xác định sẽ phải nhiều năm liên tục tăng trưởng hai con số. Có như vậy, chúng ta mới đưa đất nước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Để làm được điều này, chúng ta không chỉ nỗ lực bình thường mà phải nỗ lực phi thường, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của công nhân, lao động với tinh thần thi đua lao động năng suất cao, hiệu quả.



Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc Tết đến toàn thể công nhân, người lao động với khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ cận nghèo. Những hoạt động ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể, địa phương vào dịp Tết nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn người nghèo, công nhân, lao động, người có hoàn cảnh khó khăn cần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với công nhân, lao động, dù hoàn cảnh nào cũng cần phải dành sự ưu tiên hàng đầu cho việc học hành của con em mình để hướng tới một tương lai tươi sáng sau này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để họ có niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Với nhiều nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân, năm 2024, Nghệ An có mức tăng trưởng GRDP đạt 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 3 vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Các chính sách an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 48.500 người (đạt 103,19% kế hoạch. Cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 4,12% (giảm 1,07% so với đầu năm), Tỷ lệ hộ cận nghèo 5,52% (giảm 0,21% so với đầu năm).

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội luôn được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả. Để tiếp tục hỗ trợ người nghèo đón Tết, tối 10/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Chương trình "Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ năm 2025". Trong chương trình này có 157 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ hơn 132 tỷ đồng.