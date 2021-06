Đảng ủy Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm tốt an ninh, chính trị, an toàn địa bàn; tham gia phòng chống dịch Covid-19; phối hợp chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả tốt; công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng lực lượng, chất lượng chính trị được nâng lên; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật; xây dựng Đảng có nền nếp; tình hình LLVT Quân khu và các cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồ Việt

Quân khu đã mở trên 350 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức 25 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP & AN) cho các đối tượng; tổ chức kiểm tra các bài bắn của chiến sĩ năm 2020, kết quả 100% đạt khá, giỏi; tăng cường gần 430 đồng chí phối hợp Đồn Biên phòng phòng, chống dịch Covid-19; điều động 7 xe ô tô đặc chủng phun khử khuẩn tại vùng dịch Covid-19 địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; tổ chức cách ly và hoàn thành cách ly cho trên 27 nghìn công dân và tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trên 2.000 cán bộ, nhân viên và chiến sĩ; giúp đỡ nước bạn Lào phòng, chống dịch Covid-19 trên 4 tỷ đồng và quy tập được 257 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước.