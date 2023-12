Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 3/12, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan Quân khu. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí bí thư các huyện, thị ủy. Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh.

ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc trên các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đạt chất lượng tốt; chỉ đạo 6 huyện, thị xã diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Năm 2023, Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, không có bù đổi; tổ chức tốt lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo giúp nhân dân phòng chống bão lũ, phòng cháy, chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn;…

Đại tá Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Chính trị trình bày báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh và 21 huyện, thành, thị ủy. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng cơ quan, rèn luyện kỷ luật; nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Vinh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Với những kết quả trên, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được Quân khu 4 đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện, thành, thị ủy đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Kỳ Sơn phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

ĐẨY NHANH HOÀN THÀNH THÀNH LẬP CHI BỘ QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; cũng như kết quả phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tư lệnh Quân khu 4 đồng thời đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cũng là một trong những đội hình dẫn đầu toàn Quân khu, có sự đoàn kết, thống nhất, nhiều đổi mới trong công tác.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trung tướng Hà Thọ Bình cũng lưu ý một số nội dung cần quan tâm thêm về việc đẩy nhanh thành lập chất lượng tổ chức, hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn; xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng trên địa bàn; năng lực tham mưu của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện ở một số địa phương; công tác tuyển quân.

Thời gian tới, Trung tướng Hà Thọ Bình đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An nắm, đánh giá, dự báo “từ sớm, từ xa, chính xác”, để kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống, đặc biệt quan tâm ở tuyến biên giới trên đất liền và tuyến biển.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương theo từng cấp phải toàn diện trên các mặt từ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy; phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững quốc phòng - an ninh.

Trung tướng Hà Thọ Bình đề nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ, chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 2024; đồng thời rà soát bổ sung quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quan điểm phải bảo đảm khách quan, minh bạch, đạt chất lượng từng cấp, có tâm, có tầm, có tài, có đức.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm tiếp tục xây dựng phong cách, trách nhiệm, tính gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ; gần gũi với nhân dân, giữ vững, vun đắp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong Nhân dân; đồng thời quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG, BẤT NGỜ

Thay mặt thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn sự quan tâm rất đặc biệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 để bổ sung vào dự thảo nghị quyết, để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2024.

Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong tháng 12/2023; thực hiện tốt công tác tuyển quân;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu: Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình, làm chủ tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh; kịp thời tham mưu đối sách hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, chuẩn bị phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện ứng phó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; nhất là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường kỷ luật; bồi dưỡng chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Chuẩn bị tốt, chủ động, chu đáo các hoạt động chào mừng kỷ niệm loạt các sự kiện lớn của Quân đội và đất nước như: 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4; Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024, gắn với các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực.

Nhấn mạnh “cán bộ tốt thì phong trào tốt”, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu phối hợp tốt rà soát, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhất là đối với lãnh đạo quân sự các cấp, tránh trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; tổ chức tốt tuyển chọn, giao, tiễn thanh niên nhập ngũ năm 2024; đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trước mắt cần chuẩn bị đón tết Dương lịch, tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ; phân công trực tết, sẵn sàng trực chiến; đồng thời tiếp tục triển khai tốt 15 nhiệm vụ đã xác định trong Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh và các huyện, thành, thị ủy.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy