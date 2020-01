Đang vận chuyển gần 1 tạ pháo, 2 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết vừa phá thành công Chuyên án 219P, bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1974), trú tại xóm 2, xã Tào Sơn (Anh Sơn) và Lê Thị Hoa (SN 1981), trú tại xóm Sướn XNC Hạnh Lâm, xã Thanh Đức (Thanh Chương) về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 1 tạ pháo.

Hai đối tượng Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Hoa cùng số tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo Nguyên

Vào khoảng 19h30 phút ngày 2/1, trên tuyến đường N5 thuộc địa phận xã Thái Sơn (Đô Lương), Ban Chuyên án (Công an huyện Thanh Chương) phối hợp với Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An dừng xe, kiểm tra chiếc xe ô tô mang nhãn hiện Mazda CX5 BKS 37A-405.10.

Lực lượng chức năng phối hợp, khép chặt vòng vây, khống chế và bắt giữ thành công 2 đối tượng Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Hoa. Tang vật thu giữ khối pháo loại 36 quả, với tổng trọng lượng gần 100 kg.

Chiếc xe ô tô các đối tượng sử dụng. Ảnh: Bảo Nguyên

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận do từng có thời gian buôn bán ở bên Lào nên quen biết với một số đối tượng cộm cán. Qua điện thoại, một người đàn ông Lào (không rõ lai lịch, địa chỉ) đã thuê Tuấn chở số pháo trên từ huyện Anh Sơn xuống TP. Vinh.

Nếu phi vụ trót lọt, Tuấn sẽ được trả 10 triệu đồng. Tuấn nhận lời và rủ Lê Thị Hoa (vì Hoa có xe ô tô) cùng vận chuyển số pháo trên.

Hiện Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.