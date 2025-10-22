Pháp luật Đánh bạc trực tuyến - mối nguy ẩn sau những cú click chuột Thời gian gần đây, Công an Nghệ An đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền với giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Con số khổng lồ ấy cho thấy, cờ bạc trực tuyến đang ngày càng len lỏi và trở thành mối nguy hại cho đời sống xã hội.

Tràn lan "sới bạc số"

Nếu như trước đây, cờ bạc chủ yếu diễn ra ở các sới bạc, tụ điểm trá hình, thì nay đã “chuyển dịch” mạnh mẽ sang môi trường internet. Không còn cảnh sát phạt tận tay, tịch thu tang vật, mà thay vào đó là những cú nhấp chuột, những tài khoản ảo nhưng dòng tiền thật, khổng lồ.

Tại Nghệ An, thời gian gần đây lực lượng Công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tổ chức cờ bạc và rửa tiền xuyên quốc gia. Cụ thể, trong 3 ngày, từ 11-13/4/2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ 12 đối tượng trú tại Nghệ An, liên quan đến đường dây “đánh bạc” và “rửa tiền” thông qua hình thức trực tuyến.

Các đối tượng trong đường dây "đánh bạc" và "rửa tiền" xuyên quốc gia bị Công an Nghệ An bắt giữ. Ảnh: Tư liệu

Điều tra cho thấy, các đối tượng này tham gia đánh bạc trên website “xxx88” - trang mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do nhóm tội phạm người nước ngoài cầm đầu. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng chia thành nhiều nhóm nhỏ, sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, ứng dụng mã hóa dữ liệu, giấu địa chỉ IP để tránh bị truy vết. Từ tháng 9/2024 đến khi bị triệt phá, lượng tiền các con bạc giao dịch trên website “xxx88” lên tới hơn 600 tỷ đồng mỗi tháng, trong đó có hơn 500 tỷ đồng được dùng cho hoạt động rửa tiền.

Đối tượng cầm đầu là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành (nay là xã Vân Du). Ngoài ra còn có 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đã tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Đậu Trọng Giáp. Ảnh: Tư liệu

Trước đó, vào cuối tháng 8/2024, Công an Nghệ An cũng phối hợp triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn dưới hình thức “chọn quyền nhị phân” (BO) trên website “Lokichi.com”. Hệ thống này có máy chủ đặt tại nước ngoài, do các đối tượng người nước ngoài điều hành, còn tại Việt Nam do Trần Vũ Toàn (SN 1990, TP.HCM) và Nguyễn Đình Khởi (SN 1994, Đắk Lắk) cầm đầu.

Tại Nghệ An, Công an bắt giữ bốn đối tượng gồm Hoàng Thị Hoa (SN 1982), trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh, (nay là phường Trường Vinh); Trịnh Xuân Đức (SN 2001), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, (nay là phường Vinh Lộc); Trần Thị Xuân (SN 1987), trú tại phường Bến Thủy, TP.Vinh (nay là phường Trường Vinh); Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987), trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương (nay là xã Thuần Trung). Từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã giao dịch hơn 10 triệu USDT, tương đương 250 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn dưới hình thức “chọn quyền nhị phân” (BO) trên website “Lokichi.com”, bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Tư liệu

Thực tế, trên mạng xã hội hiện tràn lan quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến - từ video ngắn, bài đăng đến banner nhấp nháy. Chỉ cần một cú click, người dùng lập tức được chuyển hướng đến trang đăng ký, hướng dẫn mở tài khoản dễ dàng, không yêu cầu xác minh phức tạp. Thậm chí, nhiều quán ăn, cửa hàng ở địa phương còn bị dụ “treo biển quảng cáo miễn phí” có gắn logo và đường dẫn đến các website như TK88.com, MM99.AE, MU88.CN…

Đáng lo hơn, để lôi kéo người chơi, các đường dây đánh bạc còn tung ra hàng loạt chiêu trò khuyến mãi hấp dẫn như tặng tiền thưởng khi mở tài khoản, hoàn tiền khi thua, hứa hẹn “chơi thử miễn phí”, hay cam kết “dễ dàng rút tiền khi thắng cược”.

Cần hành lang pháp lý đủ mạnh

Tội phạm đánh bạc trực tuyến không chỉ gây thất thoát kinh tế, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy xã hội. Nhiều người thua bạc dẫn đến nợ nần, vỡ nợ, trộm cắp, lừa đảo; không ít gia đình tan vỡ vì trò đỏ đen qua mạng. Nghiêm trọng hơn, đánh bạc trực tuyến còn là “cánh cổng” cho các tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Thực tế cho thấy, tội phạm cờ bạc công nghệ cao ngày càng “liên minh” với các nhóm tội phạm khác. Chúng vận hành tinh vi, dùng nhiều chiêu như “đánh bạc tín chấp” (trả tiền sau), “đánh bạc thế chấp” (trả tiền trước), mã hóa toàn bộ dữ liệu giao dịch, ẩn IP, thực hiện thanh toán qua ví điện tử, cổng trung gian nước ngoài hoặc chuyển khoản xuyên biên giới. Chính những thủ đoạn này khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong thu thập chứng cứ và truy tìm đối tượng cầm đầu.

Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, việc xử lý tội phạm đánh bạc công nghệ cao hiện gặp nhiều rào cản: Dữ liệu nằm ở máy chủ nước ngoài, giao dịch qua nhiều lớp trung gian, không có chứng từ cụ thể. Pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ về chứng cứ điện tử và cơ chế chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới, dẫn đến tình trạng “không bắt được tận tay, không truy ra tận gốc”. Ngoài ra, chế tài xử phạt đối với người tham gia đánh bạc còn chưa đủ sức răn đe.

Quảng cáo đánh bạc ngày càng len lỏi trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Tiến Đông

Trước thực tế đó, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp luật để theo kịp thực tiễn. Cụ thể, luật cần bổ sung quy định rõ về hoạt động cờ bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao; chứng cứ điện tử, giao dịch xuyên biên giới; trách nhiệm của các tổ chức trung gian thanh toán; cơ chế thu hồi tài sản bất hợp pháp nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiền thu lợi.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số và kiến thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên - nhóm dễ bị lôi kéo vào các “sới bạc ảo”. Sự cảnh giác của cộng đồng, gia đình, nhà trường chính là “lá chắn mềm” quan trọng ngăn chặn từ sớm, từ gốc vấn nạn này.

Đánh bạc trên không gian mạng không còn là trò đỏ đen ảo, mà đang trở thành vấn nạn thật với hậu quả thật. Một hành lang pháp lý chặt chẽ, công nghệ giám sát hiện đại cùng nhận thức đúng đắn của người dân chính là “ba mũi giáp công” để chặn đứng loại tội phạm tưởng chừng vô hình nhưng đang len lỏi trong từng cú click chuột mỗi ngày.