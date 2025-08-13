Thứ Tư, 13/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thể thao

Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A

Hải Hoàng 13/08/2025 08:16

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng A.

Tối 12/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025. Dù cả hai đã sớm giành vé vào bán kết, trận đấu vẫn có ý nghĩa lớn khi quyết định ngôi đầu bảng và vị thế số 1 bóng đá nữ khu vực.

db00e7862a85a2dbfb94.jpg
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay từ những phút đầu hiệp một, trận đấu diễn ra sôi nổi với thế trận cởi mở và đôi công hấp dẫn. Hai đội đều chơi phòng ngự chặt, đồng thời tạo ra các tình huống tấn công sắc nét. Đến phút 36, đội trưởng Huỳnh Như bứt phá bên cánh phải, vượt qua đội trưởng Thái Lan rồi chuyền ngang cho Thu Thảo bắt vô-lê mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.

ae7db439c13a4964102b.jpg
Tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Hải Hoàng

Bàn thắng giúp các cô gái áo đỏ thi đấu tự tin và áp đảo thế trận, khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công. Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Bước sang hiệp 2, các cô gái Thái Lan đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn, khóa chặt mọi mũi nhọn bên phía đối thủ.

bcccae4b6348eb16b259.jpg
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo đối thủ. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 78, Trần Thị Duyên có pha treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để tiền đạo Hải Yến vừa vào sân thực hiện cú ngả người bắt vô-lê đầy ngẫu hứng. Dù pha xử lý mang phong cách “xe đạp chổng ngược” hiếm thấy ở bóng đá nữ, tiếc rằng bóng đi hơi cao so với khung thành, bỏ lỡ cơ hội tạo siêu phẩm.

b80a56fbeffb67a53eea.jpg
Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, tập trung phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm và chính thức bước vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng A. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội nhì bảng B sẽ được xác định vào tối nay (13/8). Chiến thắng này giúp các cô gái tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch Đông Nam Á 2025./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết châu Á 2026; PSG hạ Bayern Munich tại FIFA Club World Cup

Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết châu Á 2026; PSG hạ Bayern Munich tại FIFA Club World Cup

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Guam, giành vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026

Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Guam, giành vé dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026

HLV Mai Đức Chung: Trận đấu với Werder Bremen là dịp học hỏi quý giá của tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung: Trận đấu với Werder Bremen là dịp học hỏi quý giá của tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng'

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng'

Xem thêm Thể thao

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thể thao
      Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO