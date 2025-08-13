Thể thao Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng A.

Tối 12/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025. Dù cả hai đã sớm giành vé vào bán kết, trận đấu vẫn có ý nghĩa lớn khi quyết định ngôi đầu bảng và vị thế số 1 bóng đá nữ khu vực.

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay từ những phút đầu hiệp một, trận đấu diễn ra sôi nổi với thế trận cởi mở và đôi công hấp dẫn. Hai đội đều chơi phòng ngự chặt, đồng thời tạo ra các tình huống tấn công sắc nét. Đến phút 36, đội trưởng Huỳnh Như bứt phá bên cánh phải, vượt qua đội trưởng Thái Lan rồi chuyền ngang cho Thu Thảo bắt vô-lê mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Hải Hoàng

Bàn thắng giúp các cô gái áo đỏ thi đấu tự tin và áp đảo thế trận, khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phản công. Hiệp 1 khép lại với lợi thế nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Bước sang hiệp 2, các cô gái Thái Lan đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn, khóa chặt mọi mũi nhọn bên phía đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu áp đảo đối thủ. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 78, Trần Thị Duyên có pha treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để tiền đạo Hải Yến vừa vào sân thực hiện cú ngả người bắt vô-lê đầy ngẫu hứng. Dù pha xử lý mang phong cách “xe đạp chổng ngược” hiếm thấy ở bóng đá nữ, tiếc rằng bóng đi hơi cao so với khung thành, bỏ lỡ cơ hội tạo siêu phẩm.

Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu chắc chắn. Ảnh: Hải Hoàng

Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, tập trung phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành trọn 3 điểm và chính thức bước vào bán kết với tư cách đội đứng đầu bảng A. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam là đội nhì bảng B sẽ được xác định vào tối nay (13/8). Chiến thắng này giúp các cô gái tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch Đông Nam Á 2025./.