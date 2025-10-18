Đánh giá Mercedes-Benz E 200 Avantgarde: Chuẩn mực sedan hạng sang Với mức giá 2,449 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 200 Avantgarde là phiên bản khởi đầu của dòng E-Class thế hệ mới tại Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa thiết kế sang trọng, công nghệ mild-hybrid và không gian nội thất rộng rãi.

Sự kế thừa và đổi mới trong DNA thiết kế

Mercedes-Benz E 200 Avantgarde thế hệ mới, vừa ra mắt tại Việt Nam, là một minh chứng cho triết lý thiết kế “Sự gợi cảm thuần khiết” (Sensual Purity) của thương hiệu. Mẫu xe duy trì những đường nét quen thuộc của một chiếc sedan hạng sang cỡ trung nhưng được tinh chỉnh để trở nên hiện đại và tinh tế hơn. So với thế hệ tiền nhiệm, sự thay đổi không mang tính cách mạng mà là một bước tiến hóa chắc chắn.

Phần đầu xe E 200 Avantgarde mang đậm dấu ấn thương hiệu với lưới tản nhiệt mới.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, bao quanh bởi các họa tiết ngôi sao ba cánh nhỏ, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Cụm đèn pha full-LED được thiết kế liền khối với lưới tản nhiệt, mang lại vẻ ngoài sắc sảo và liền mạch. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED cũng sở hữu họa tiết ngôi sao, một chi tiết nhận diện đặc trưng cho các dòng xe Mercedes-Benz đời mới, kết hợp cùng ống xả kép viền chrome ẩn dưới cản sau.

Thiết kế đuôi xe gọn gàng với điểm nhấn là cụm đèn hậu họa tiết ngôi sao.

Phiên bản E 200 Avantgarde được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch 5 chấu, một kích thước vừa phải, ưu tiên sự êm ái khi vận hành. So với các đối thủ như BMW 5 Series hay Audi A6, thiết kế của E-Class mới hướng đến sự sang trọng, lịch lãm hơn là phong cách thể thao, năng động.

Không gian nội thất: Sang trọng và công nghệ

Bước vào khoang lái, E 200 Avantgarde chào đón người dùng bằng một không gian quen thuộc của Mercedes-Benz nhưng được nâng cấp về mặt công nghệ. Nội thất sử dụng tông màu nâu-đen chủ đạo, kết hợp giữa da Artico và ốp gỗ tần bì vân nổi, tạo cảm giác ấm cúng và cao cấp.

Táp-lô được thiết kế tối giản, tập trung vào màn hình trung tâm cỡ lớn.

Điểm nhấn chính là màn hình giải trí trung tâm kích thước 14,4 inch đặt dọc, chạy hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất. Tại khu vực trước ghế phụ, nơi các phiên bản cao cấp hơn có màn hình phụ MBUX Superscreen, E 200 Avantgarde được thay thế bằng một tấm ốp trang trí với họa tiết ngôi sao ba cánh, một sự điều chỉnh hợp lý cho phiên bản tiêu chuẩn. Vô lăng ba chấu bọc da tích hợp các phím điều khiển cảm ứng, mang lại sự thuận tiện khi thao tác.

Hàng ghế sau cung cấp không gian thoải mái cho hành khách.

Hàng ghế sau có không gian rộng rãi, đúng với tiêu chuẩn của một chiếc sedan hạng sang cỡ trung. Ghế được bọc da Artico có đục lỗ thông hơi, giúp tăng sự thoải mái trong những chuyến đi dài. Bệ tì tay trung tâm có thể gập gọn, tích hợp hộc để ly tiện dụng.

Hiệu suất vận hành: Êm ái và hiệu quả với Mild-Hybrid

Dưới nắp capo, Mercedes-Benz E 200 Avantgarde được trang bị động cơ M254, xăng 2,0 lít tăng áp kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V (EQ Boost). Hệ thống này cung cấp thêm một lượng công suất và mô-men xoắn tức thời, giúp xe tăng tốc mượt mà hơn và giảm độ trễ của turbo.

Khối động cơ 2,0 lít mild-hybrid mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quả.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 240 km/h. Những con số này cho thấy E 200 Avantgarde không phải là một chiếc xe hướng đến hiệu suất thể thao đỉnh cao, mà tập trung vào việc mang lại một trải nghiệm lái êm ái, thư thái và hiệu quả về mặt nhiên liệu.

An toàn và định vị phân khúc

Là một sản phẩm của Mercedes-Benz, E 200 Avantgarde được trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn. Ở thế hệ mới, phiên bản này được bổ sung camera 360 độ và hệ thống giám sát áp suất lốp, những công nghệ hỗ trợ thiết thực cho người lái trong điều kiện giao thông đô thị.

Với mức giá 2,449 tỷ đồng, E 200 Avantgarde là lựa chọn dễ tiếp cận nhất trong dòng E-Class mới. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung như BMW 5 Series, Audi A6 và Volvo S90. Lợi thế của E 200 nằm ở giá trị thương hiệu, thiết kế sang trọng vượt thời gian và một cabin tập trung vào sự thoải mái.

Bảng thông số kỹ thuật Mercedes-Benz E 200 Avantgarde

Thông số Giá trị Động cơ I4 2,0 lít tăng áp với Mild-Hybrid Công suất 204 mã lực Mô-men xoắn 320 Nm Hộp số Tự động 9 cấp 9G-TRONIC Tăng tốc 0–100 km/h 7,5 giây Tốc độ tối đa 240 km/h Giá bán (VNĐ) 2.449.000.000

Kết luận

Mercedes-Benz E 200 Avantgarde thế hệ mới là một lựa chọn vững chắc cho những khách hàng tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang đề cao sự thoải mái, tinh tế và giá trị thương hiệu. Mặc dù một số trang bị cao cấp đã được lược bỏ để có mức giá cạnh tranh, xe vẫn mang lại một trải nghiệm cao cấp đặc trưng của Mercedes-Benz, cùng với đó là hiệu quả từ công nghệ mild-hybrid hiện đại.