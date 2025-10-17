Mercedes-Benz E-Class 2025: E 200, E 300 AMG tại Việt Nam Thế hệ thứ 6 của E-Class ra mắt Việt Nam với 3 phiên bản, giá 2,449–3,209 tỷ đồng. Điểm nhấn là camera selfie tích hợp MBUX Superscreen và cửa gió điều hòa tự xoay Digital Vent Control – những trang bị chưa có đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam.

Sau gần 80 năm kể từ thế hệ đầu tiên, Mercedes-Benz E-Class bước sang thế hệ thứ 6 và chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 16/10. Vẫn là trụ cột doanh số trong nhóm sedan hạng sang của Mercedes-Benz, E-Class mới chuyển trọng tâm sang trải nghiệm công nghệ, với hai điểm nhấn chưa từng xuất hiện trong phân khúc tại Việt Nam: camera selfie tích hợp trong màn hình MBUX Superscreen và hệ thống cửa gió điều hòa tự xoay Digital Vent Control.

Danh mục sản phẩm gồm E 200 Avantgarde (2,449 tỷ đồng), E 200 Exclusive (2,589 tỷ đồng) và E 300 AMG (3,209 tỷ đồng). So với thế hệ trước, phiên bản E 180 đã được loại bỏ. Cả ba đều dùng động cơ 2.0L mild-hybrid 48V, hộp số 9G-Tronic và dẫn động cầu sau.

Mercedes-Benz E 200 Exclusive có giá 2,589 tỷ đồng

Ngôn ngữ thiết kế đa phong cách, bám sát thị hiếu doanh nhân

E-Class mới tiếp tục đi theo triết lý “mỗi phiên bản một cá tính” nhằm phục vụ đa dạng gu thẩm mỹ: Avantgarde năng động hiện đại, Exclusive lịch lãm cổ điển và AMG đậm chất thể thao. Kích thước và trục cơ sở tăng giúp tỷ lệ thân xe cân đối hơn, đồng thời cải thiện không gian nội thất.

Đặt cạnh các đối thủ như BMW 5 Series, Audi A6/A7, Lexus ES hay Volvo S90, E-Class duy trì chất sang trọng truyền thống, nhấn mạnh sự tinh tế trong chi tiết và tính tiện nghi thay vì hiệu ứng thị giác quá mạnh. Ở bản AMG, phong cách thể thao được thể hiện rõ nét để cạnh tranh trực diện các biến thể thiên về vận hành trong phân khúc.

Mercedes-Benz E 200 Avantgarde thế hệ mới có giá 2,449 tỷ đồng

Cabin số hóa với MBUX Superscreen và trải nghiệm đa giác quan

Điểm gây chú ý nhất là MBUX Superscreen trải dài táp-lô, tích hợp camera selfie – trang bị lần đầu xuất hiện trên một mẫu Mercedes bán tại Việt Nam. Đây không phải camera “tự sướng” theo nghĩa giải trí đơn thuần, mà phục vụ giao tiếp và cá nhân hóa: họp trực tuyến qua Zoom, ghi hình Vlog khi xe dừng, hoặc nhận diện khuôn mặt để tự động thiết lập ghế, ánh sáng, âm nhạc theo hồ sơ người lái.

Camera selfie tích hợp trong hệ thống màn hình siêu rộng trải dài táp-lô (MBUX Superscreen). Ảnh: Phạm Huyền

Bên cạnh đó, hệ thống cửa gió điều hòa tự xoay Digital Vent Control là tính năng mới hoàn toàn của Mercedes-Benz trên phạm vi toàn cầu và lần đầu có ở E-Class. Cửa gió có thể tự điều chỉnh hướng và cường độ theo vị trí người ngồi, nhiệt độ khoang và chế độ lái; người dùng cũng có thể điều khiển qua màn hình cảm ứng hoặc bằng giọng nói.

Khoang nội thất trang bị hệ thống cửa gió điều hòa tự xoay (Digital Vent Control) - tính năng mới hoàn toàn của Mercedes-Benz toàn cầu.

Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu có chế độ Sound Visualization, đồng bộ nhịp bass để tạo hiệu ứng ánh sáng theo âm nhạc, nhấn mạnh trải nghiệm đa giác quan trong cabin. Với trục cơ sở dài hơn, khoang ngồi được cải thiện độ rộng rãi so với thế hệ trước, tăng tính thoải mái cho hành khách hàng ghế sau.

Hiệu năng và vận hành: 2.0L mild-hybrid, 9 cấp và dẫn động cầu sau

Cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ 2.0L mild-hybrid 48V, kết hợp hộp số tự động 9G-Tronic và dẫn động cầu sau – cấu hình chú trọng sự mượt mà và hiệu quả. Theo thông số nhà sản xuất, E 200 (Avantgarde/Exclusive) đạt công suất 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm tại 1.600–4.000 vòng/phút; mức tiêu thụ 7,9 lít/100 km. Bản E 300 AMG mạnh 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm tại 3.200–4.000 vòng/phút; tiêu thụ 8,9 lít/100 km.

Thiết lập mild-hybrid 48V hỗ trợ động cơ đốt trong ở dải tua thấp và khi chuyển số, qua đó cải thiện độ êm cũng như tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện vận hành phù hợp. Hộp số 9 cấp của Mercedes-Benz vốn được biết đến với cách sang số mượt và giữ tua máy thấp ở tốc độ hành trình. Với dẫn động cầu sau, E-Class duy trì chất “saloon” truyền thống, cân bằng giữa sự êm ái và tính ổn định thân xe khi vào cua ở tốc độ vừa phải.

Mercedes-Benz E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng

An toàn và công nghệ ánh sáng

Đèn pha Digital Light là một trong những công nghệ nổi bật, cho phép chiếu sáng chính xác phần đường cần thiết mà hạn chế chói mắt xe đối diện, thậm chí có thể chiếu ký hiệu cảnh báo (biển báo, người đi bộ) xuống mặt đường. Đây là công cụ hỗ trợ người lái hữu ích trong điều kiện đêm và thời tiết phức tạp.

Đèn pha cao cấp Digital Light giúp chiếu sáng phần đường cần thiết mà không gây chói xe đối diện

Camera trong cabin trên E-Class mới được mở quyền sử dụng cho các tác vụ liên lạc và giải trí khi phù hợp, khác với đa số đối thủ tại Việt Nam vốn dùng camera chủ yếu để giám sát tài xế. Theo thông tin hiện có, các mẫu như BMW 7 Series/i7, Audi A8/Q8 e-tron, Volvo hay Lexus thường giới hạn camera cabin cho mục tiêu an toàn; trong khi E-Class bổ sung thêm khả năng gọi video, ghi hình hoặc nhận diện khuôn mặt phục vụ cá nhân hóa.

Thông số chính và giá bán

Phiên bản Động cơ Công suất Mô-men xoắn Hộp số Dẫn động Mild-hybrid Mức tiêu thụ Giá E 200 Avantgarde 2.0L 204 mã lực 320 Nm tại 1.600–4.000 vòng/phút 9G-Tronic Cầu sau 48V 7,9 lít/100 km 2,449 tỷ đồng E 200 Exclusive 2.0L 204 mã lực 320 Nm tại 1.600–4.000 vòng/phút 9G-Tronic Cầu sau 48V 7,9 lít/100 km 2,589 tỷ đồng E 300 AMG 2.0L 258 mã lực 400 Nm tại 3.200–4.000 vòng/phút 9G-Tronic Cầu sau 48V 8,9 lít/100 km 3,209 tỷ đồng

Định vị và đối thủ

Mercedes-Benz E-Class mới cạnh tranh trực tiếp BMW 5 Series (2,589–3,099 tỷ đồng), cùng các đối thủ Audi A6/A7 (từ 2,299 tỷ đồng), Lexus ES (2,360 tỷ đồng) và Volvo S90 (từ 2,32 tỷ đồng). Với lịch sử lắp ráp E-Class tại Việt Nam từ năm 1996, mẫu xe này tiếp tục nhắm đến nhóm khách hàng doanh nhân và trung lưu ưa công nghệ, đề cao sự lịch lãm và tiện nghi.

Kết luận: Đổi mới công nghệ để dẫn dắt phân khúc

E-Class thế hệ mới nổi bật nhờ hai trang bị mang tính khác biệt tại Việt Nam: camera selfie tích hợp trong MBUX Superscreen và cửa gió điều hòa tự xoay Digital Vent Control. Nội thất rộng rãi hơn, trải nghiệm ánh sáng – âm thanh giàu cảm xúc và cấu hình động lực quen thuộc (2.0L mild-hybrid, 9 cấp, cầu sau) tạo nên gói sản phẩm cân bằng.

Ưu điểm: công nghệ giải trí – cá nhân hóa độc đáo, hệ thống chiếu sáng Digital Light, chất lượng hoàn thiện và lựa chọn phong cách đa dạng. Nhược điểm: giá bán tiệm cận nhóm trên trong phân khúc nếu so theo bản cao cấp. Với định vị hiện tại, E-Class mới củng cố hình ảnh sedan hạng sang cho người dùng đề cao công nghệ và sự tinh tế hàng ngày.