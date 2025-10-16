Mercedes-Benz Vision Iconic: Tương lai xe sang thuần điện Mẫu concept Vision Iconic của Mercedes-Benz kết hợp di sản thiết kế cổ điển với công nghệ tự hành cấp 4 và AI thần kinh, định hình một kỷ nguyên mới cho xe sang.

Tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, Mercedes-Benz đã vén màn Vision Iconic, một mẫu concept không chỉ phác họa tương lai của xe điện mà còn là một tuyên ngôn về sự giao thoa giữa di sản trăm năm và công nghệ đột phá. Lấy cảm hứng từ những mẫu grand tourer huyền thoại, Vision Iconic mang đến một tầm nhìn táo bạo về một chiếc xe sang trọng, thông minh và hoàn toàn không phát thải.

Di sản thiết kế hòa quyện cùng công nghệ quang điện

Mercedes-Benz Vision Iconic là một tác phẩm tri ân quá khứ, thể hiện rõ qua những đường nét gợi nhớ đến các mẫu xe kinh điển như W 108, W 111 hay 600 Pullman. Dáng xe thuôn dài, tròn trịa mang phong cách sedan cổ điển, nhưng được tái diễn giải theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Mercedes-Benz Vision Iconic mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ lại những đường nét cổ điển.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng họa tiết ngôi sao ba cánh, tương tự ngôn ngữ trên dòng CLA thế hệ mới, kết hợp với lưới tản nhiệt phát sáng đặc trưng của dòng xe điện EQ. Tuy nhiên, hình dạng tổng thể của lưới tản nhiệt vẫn giữ được nét truyền thống, tạo ra sự cân bằng tinh tế giữa quá khứ và tương lai. Phần đuôi xe được vuốt cong mềm mại xuống khoang hành lý, đi cùng dải đèn hậu LED thanh mảnh và logo Mercedes-Benz lấy cảm hứng từ huyền thoại 300 SL.

Một trong những công nghệ nổi bật nhất trên Vision Iconic là lớp phủ quang điện siêu mỏng tích hợp trực tiếp lên bề mặt xe. Công nghệ này cho phép tạo ra năng lượng sạch mà không cần đến silicon hay các nguyên tố đất hiếm, giúp việc tái chế trở nên dễ dàng hơn. Với hiệu suất được công bố lên đến 20%, hệ thống này có thể cung cấp thêm năng lượng cho quãng đường di chuyển khoảng 12.000 km mỗi năm trong điều kiện lý tưởng.

Thiết kế đuôi xe tối giản nhưng sang trọng, nhấn mạnh vào di sản thương hiệu.

Không gian nội thất: Phòng khách di động đậm chất Art Deco

Bước vào bên trong, Vision Iconic chào đón hành khách bằng một không gian được ví như "phòng khách di động" của tương lai. Nội thất được bao phủ bởi chất liệu nhung màu xanh đậm, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng kim loại sáng bóng, tạo nên một bầu không khí sang trọng và ấm cúng.

Không gian nội thất của Vision Iconic được thiết kế để mang lại sự thư giãn và sang trọng tối đa.

Điểm nhấn đặc biệt là sàn xe được chế tác bằng kỹ thuật khảm rơm (straw marquetry) – một nghệ thuật trang trí cao cấp từ thế kỷ 17 và được hồi sinh vào những năm 1920 với họa tiết cánh quạt mang đậm phong cách Art Deco. Cụm điều khiển trung tâm là một khối kính nổi có tên "Zeppelin", và khi cửa mở, cụm đồng hồ sẽ khởi động với hiệu ứng hoạt ảnh mô phỏng một chiếc đồng hồ chronograph Thụy Sĩ cao cấp.

Kỹ thuật khảm rơm trên sàn xe là một chi tiết độc đáo, thể hiện sự tinh xảo trong chế tác thủ công.

Công nghệ tự hành và trí tuệ nhân tạo thần kinh

Mercedes-Benz Vision Iconic không chỉ là một mẫu xe đẹp mà còn là một "phòng thí nghiệm" công nghệ. Chiếc xe được trang bị chức năng lái tự động cấp độ 2 nâng cao, tối ưu cho môi trường đô thị và đặt mục tiêu hướng đến cấp độ 4 trong tương lai. Khi được kích hoạt trong điều kiện luật pháp cho phép, hệ thống này sẽ cho phép người lái hoàn toàn thư giãn và tận hưởng không gian nội thất.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, xe được trang bị một cụm cảm biến lidar có thể ẩn đi ở đầu xe. Quan trọng hơn, Vision Iconic tích hợp công nghệ điện toán thần kinh (neuromorphic computing), một hệ thống trí tuệ nhân tạo mô phỏng hoạt động của não người. Công nghệ này giúp hệ thống tự hành nhận dạng vật thể và biển báo giao thông hiệu quả hơn gấp 10 lần so với các hệ thống hiện tại, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, trong khi tiết kiệm đến 90% năng lượng tiêu thụ.

Định vị và tầm nhìn tương lai

Là một mẫu xe concept, Mercedes-Benz Vision Iconic không được sản xuất thương mại. Thay vào đó, nó đóng vai trò là một bản tuyên ngôn, thể hiện định hướng phát triển của thương hiệu trong kỷ nguyên điện hóa và tự hành. Mẫu xe này cho thấy Mercedes-Benz không chỉ tập trung vào việc thay thế động cơ đốt trong bằng động cơ điện, mà còn tái định nghĩa lại trải nghiệm sang trọng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố con người, di sản thương hiệu và công nghệ tiên phong.

Những cải tiến về vật liệu, công nghệ năng lượng mặt trời và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo thần kinh trên Vision Iconic có thể sẽ được ứng dụng trên các dòng xe thương mại của Mercedes-Benz trong những năm tới, định hình một chuẩn mực mới về sự sang trọng, an toàn và bền vững.