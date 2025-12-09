Xe Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: So sánh xe điện thế hệ mới Cuộc đua Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3 đang tạo sức nóng mới ở phân khúc xe điện SUV hạng sang, hứa hẹn thay đổi cục diện thị trường.

Cuộc cạnh tranh từ hai thương hiệu Đức

Ngành công nghiệp ô tô Đức đang gặp thách thức lớn trước sự vươn lên của Tesla và các hãng xe Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Mercedes và BMW đã tung ra hai mẫu xe điện chiến lược: Mercedes GLC EV và BMW iX3. Cả hai đều được kỳ vọng giúp thương hiệu lấy lại vị thế ở phân khúc xe sang, nơi crossover cỡ trung luôn là "con gà đẻ trứng vàng".

Trong nhiều năm, BMW X3 và Mercedes GLC vốn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Tuy nhiên, khi bước vào kỷ nguyên xe điện, cả hai hãng đều vấp phải không ít khó khăn. BMW iX3 thế hệ đầu sản xuất tại Trung Quốc chưa thể mở rộng thị trường Mỹ. Mercedes EQC thì vướng rào cản chất lượng và chưa từng đặt chân đến thị trường Mỹ như kế hoạch.

Phân khúc SUV điện hạng sang

Ở thế hệ mới, cả Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3 đều được trang bị nền tảng điện 800 volt, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa và nhiều tính năng tiện ích thông minh. Sự cải tiến này giúp xe đạt hiệu suất tốt hơn, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sản xuất.

Mercedes GLC EV gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mới mẻ, sắc nét hơn nhiều so với dòng EQ trước đó, trong khi BMW iX3 giữ phong cách thể thao đặc trưng.

Dù được đánh giá cao hơn thế hệ cũ, cả hai mẫu xe vẫn phải đối diện sự cạnh tranh quyết liệt. Tesla Model Y, cùng hàng loạt xe điện Trung Quốc giá rẻ nhưng giàu công nghệ, đang khiến Mercedes và BMW chịu áp lực lớn.

Với phiên bản Mercedes GLC 400 4Matic và BMW iX3 50 xDrive, cả hai hãng đều hướng tới nhóm khách hàng ưa chuộng xe gầm cao sang trọng, có hệ dẫn động 4 bánh.

Cuộc đối đầu Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3 sẽ không chỉ nằm ở thiết kế và công nghệ, mà còn phụ thuộc vào mức giá, trải nghiệm phần mềm và khả năng cạnh tranh trực tiếp với Tesla. Đây sẽ là cuộc chiến định hình lại vị trí của hai thương hiệu Đức trên bản đồ xe điện toàn cầu.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Kích thước

Cả hai mẫu xe đều được định vị đúng chỗ so với các phiên bản chạy xăng truyền thống, dù không có sự liên kết cơ khí nào với những mẫu xe động cơ đốt trong hiện có. Mercedes GLC EV có chiều dài nhỉnh hơn một chút, đạt 190,7 inch so với BMW iX3 dài 188,3 inch, còn chiều rộng và chiều cao thì gần như tương đồng.

Cả hai cùng phát triển trên nền tảng điện mới. BMW khẳng định iX3 sử dụng kiến trúc "zonal", một phong cách thiết kế hiện đại giúp giảm số lượng dây dẫn và máy tính điều khiển trong xe.

Mercedes không nói rõ GLC có dùng kiến trúc này hay không, nhưng cũng cho biết toàn bộ hệ thống phần mềm đều có thể nâng cấp qua mạng.

Điểm chung khác là cả hai mẫu đều trang bị kiến trúc điện 800 volt, hỗ trợ sạc nhanh hơn và vận hành hiệu quả hơn.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Công suất & Tốc độ

Về sức mạnh, Mercedes GLC 400 có công suất 483 mã lực, nhỉnh hơn BMW iX3 50 xDrive với 469 mã lực. Lợi thế rõ ràng hơn đến từ mô-men xoắn: GLC đạt 596 lb-ft, vượt trội so với con số 475 lb-ft của iX3.

Trên đường đua drag, sự chênh lệch được thể hiện rõ. Mercedes cho biết GLC 400 tăng tốc 0–100 km/h trong 4,3 giây, trong khi BMW iX3 50 xDrive mất khoảng 4,9 giây. Dù vậy, cả hai thương hiệu Đức đều có thói quen “khiêm tốn” khi công bố thông số, nên trải nghiệm thực tế có thể còn ấn tượng hơn.

Trong hạng mục này, lợi thế thuộc về Mercedes. Tuy nhiên, đây chưa phải là giới hạn cuối cùng. Dự kiến cả hai hãng sẽ sớm ra mắt các phiên bản hiệu suất cao hơn, như AMG cho GLC hay M-Sport cho iX3, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng muốn tốc độ vượt trội hơn nữa.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Quãng đường & Hiệu suất năng lượng

Mercedes cho biết GLC 400 W/EQ Technology có khả năng di chuyển tối đa 443 dặm (713 km) theo chu trình thử nghiệm WLTP. Đây là chuẩn được áp dụng ở nhiều thị trường quốc tế và thường đưa ra con số lạc quan hơn so với tiêu chuẩn EPA của Mỹ. Dù vậy, quãng đường thực tế dự kiến vẫn đạt khoảng 400 dặm, đủ để đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dùng.

Tuy nhiên, BMW iX3 50 xDrive vượt trội hơn với phạm vi 421–500 dặm (679–805 km) theo chuẩn WLTP, tùy thuộc vào tùy chọn và kích thước bánh xe. Nếu quy đổi sang chuẩn EPA, con số này vẫn có thể vượt quá 400 dặm, thậm chí vượt mặt Mercedes cũng như hầu hết SUV điện đang bán trên thị trường.

Điều đó không có nghĩa BMW hiệu quả năng lượng hơn. Theo ước tính ban đầu, Mercedes đạt mức 4,7 dặm/kWh, trong khi BMW dao động từ 3,87–4,59 dặm/kWh. Mercedes đã tập trung rất nhiều vào việc cải thiện hiệu suất năng lượng của xe điện, và những con số ban đầu cho thấy nỗ lực này mang lại kết quả tích cực. Ngoài ra, GLC còn nổi bật khi là một trong số ít EV trang bị hộp số hai cấp, giúp tiết kiệm điện khi chạy tốc độ cao.

Dù Mercedes có lợi thế về hiệu suất, chiến thắng ở hạng mục này vẫn thuộc về BMW iX3. Lý do là khách hàng Mỹ thường ưu tiên quãng đường di chuyển dài hơn so với mức tiết kiệm năng lượng.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Dung lượng & công nghệ pin

Hiệu suất của một chiếc xe điện cũng phụ thuộc nhiều vào dung lượng pin. Mercedes GLC EV đạt phạm vi di chuyển khoảng 400 dặm với bộ pin có dung lượng khả dụng 94 kWh. Trong khi đó, BMW iX3 được trang bị bộ pin lớn hơn, dung lượng khả dụng lên tới 108,7 kWh, giúp xe có lợi thế về quãng đường.

BMW làm được điều này nhờ áp dụng công nghệ pin hình trụ thế hệ thứ sáu, giúp mật độ năng lượng tăng 20% và tốc độ sạc nhanh hơn 30% so với thế hệ trước. Đây là bước tiến quan trọng giúp iX3 cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong phân khúc SUV điện.

Cả Mercedes và BMW đều sử dụng công nghệ pin lithium-ion NMC (nickel-manganese-cobalt), vốn có mật độ năng lượng cao nhưng không bền bằng loại LFP (lithium-iron-phosphate) phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Mercedes dự kiến sẽ trang bị pin LFP cho phiên bản tiêu chuẩn của mẫu CLA chạy điện trong tương lai.

Xét tổng thể, chưa thể nói hãng nào có lợi thế vượt trội ở hạng mục pin, bởi mỗi bên đều có thế mạnh riêng: Mercedes tập trung tối ưu hiệu suất từ bộ pin nhỏ hơn, còn BMW lại đặt cược vào công nghệ pin mới với dung lượng lớn hơn.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Tốc độ sạc

Ưu điểm lớn nhất của kiến trúc điện 800 volt chính là khả năng sạc nhanh với mức tỏa nhiệt thấp hơn. Không bất ngờ khi cả Mercedes GLC EV và BMW iX3 đều được xem là những “ứng viên sáng giá” trong nhóm xe điện sạc nhanh.

Theo công bố của hãng, Mercedes GLC EV có thể tiếp nhận công suất sạc tối đa 330 kW, giúp nạp từ 10–80% pin chỉ trong 24 phút. Tuy nhiên, đến lúc chiếc GLC còn đang sạc, thì người lái iX3 có thể đã rời trạm.

BMW iX3 gây ấn tượng mạnh hơn khi đạt tốc độ sạc tối đa 400 kW, rút ngắn thời gian sạc từ 10–80% xuống chỉ 21 phút. Đặc biệt, chỉ cần 10 phút sạc, iX3 có thể bổ sung 231 dặm (theo chuẩn WLTP), trong khi Mercedes chỉ thêm được khoảng 160 dặm.

Trong hạng mục tốc độ sạc, lợi thế rõ ràng thuộc về BMW iX3, đưa mẫu xe này lên vị trí hàng đầu trong danh sách những EV có khả năng sạc nhanh nhất hiện nay.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Công nghệ điều khiển xe

Cả BMW iX3 và Mercedes GLC EV đều đại diện cho thế hệ công nghệ tiên tiến bậc nhất trong ngành ô tô. Hai thương hiệu Đức vốn đã nổi tiếng với việc “nhồi nhét” hàng loạt tính năng thông minh vào xe, và ở thế hệ EV mới, mức độ này còn được nâng lên thêm một nấc.

Cả hai mẫu đều trang bị màn hình giải trí kéo dài toàn bộ bảng táp-lô: Mercedes gọi là Hyperscreen, còn BMW dùng tên Panoramic iDrive. Đi kèm với đó là trợ lý ảo AI tích hợp. BMW sử dụng hoàn toàn trợ lý riêng, trong khi Mercedes áp dụng chiến lược “đa tác nhân”: tùy nhu cầu, GLC có thể kích hoạt ChatGPT, Microsoft Bing AI, điều hướng đàm thoại dùng Google Gemini hoặc trợ lý do Mercedes tự phát triển.

Một điểm khác biệt rõ ràng: Mercedes GLC EV có hệ thống đánh lái bánh sau, hỗ trợ xoay sở trong không gian hẹp, còn BMW iX3 thì không. Tuy vậy, cả hai đều sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) mới nhất, có khả năng kiểm soát phanh, đánh lái và tăng tốc trên cao tốc, đồng thời hỗ trợ kẹt xe từ dừng hẳn đến di chuyển chậm.

Nếu muốn biến chiếc xe thành “trạm điện di động”, cả hai cũng đáp ứng với tính năng Vehicle-to-Home và Vehicle-to-Everything, cho phép dùng pin xe cấp nguồn cho thiết bị khác.

Dù danh sách trang bị rất ấn tượng, cả Mercedes lẫn BMW vẫn chưa đạt mức trực quan và liền mạch như Tesla, BYD hay Rivian trong mảng phần mềm. Ai chiến thắng ở hạng mục này sẽ phụ thuộc vào khả năng biến công nghệ phức tạp thành trải nghiệm đơn giản, dễ dùng cho khách hàng.

Tạm thời, có thể xem Mercedes GLC EV và BMW iX3 hòa nhau ở hạng mục công nghệ.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Giá bán & Thời điểm ra mắt

BMW cho biết phiên bản iX3 50 xDrive sẽ có giá khởi điểm dưới 60.000 USD khi ra mắt vào mùa hè năm 2026. Các phiên bản thấp hơn như iX3 40 sDrive (RWD) và 40 xDrive sẽ được giới thiệu sau đó, với giá dự kiến từ dưới 55.000 USD. Đây là mức giá hấp dẫn nếu so với X3 chạy xăng vốn khởi điểm khoảng 52.000 USD. Tuy nhiên, giống như nhiều dòng xe Đức khác, chi phí thực tế sẽ tăng mạnh khi khách hàng chọn thêm các gói tùy chọn, và khả năng cao con số thực tế sẽ vượt quá 60.000 USD.

Với Mercedes GLC EV, hãng chưa công bố giá bán chính thức. Theo kế hoạch, phiên bản GLC 400 4Matic With EQ Technology sẽ ra mắt cuối năm 2026, trong khi bản GLC 300+ RWD sẽ xuất hiện đầu năm 2027. Hiện tại, giá bán vẫn là ẩn số.

Mercedes GLC EV Vs. BMW iX3: Đánh giá tổng kết

Dựa trên thông số, Mercedes GLC 400 có lợi thế về khả năng tăng tốc, hiệu suất năng lượng, trang bị AI đa dạng và tính năng đánh lái bánh sau. Ngược lại, BMW iX3 nổi trội nhờ phạm vi di chuyển dài hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và thiết kế mang phong cách thể thao cuốn hút.

Trên giấy tờ, cả hai mẫu xe khá cân bằng. Tuy nhiên, thành bại thực sự sẽ phụ thuộc vào việc mỗi hãng có thể biến công nghệ phức tạp thành trải nghiệm đơn giản, thân thiện và mức giá hợp lý hay không. Đây là canh bạc lớn, và trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường xe điện, Mercedes và BMW đều không có quyền thất bại.