Xe

Xe điện Porsche 911 Turbo S: kỷ nguyên mới của tốc độ và công nghệ

Quốc Duẩn 10/09/2025 10:57

Xe điện Porsche 911 Turbo S ra mắt với sức mạnh hơn 700 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, mở ra chuẩn mực mới cho siêu xe thể thao.

Sức mạnh vượt ngưỡng 700 mã lực

Porsche 911 Turbo S luôn là biểu tượng trong thế giới xe thể thao. Phiên bản mới nhất nâng sức mạnh lên 711 mã lực, đạt tốc độ tối đa 322 km/h, trở thành chiếc 911 mạnh mẽ nhất từng được sản xuất.

Xe điện Porsche 911 Turbo S: kỷ nguyên mới của tốc độ và công nghệ

Với hai kiểu dáng coupé và cabriolet, mẫu xe này không chỉ hướng đến tốc độ trên đường đua mà còn mang lại sự tiện dụng cho hành trình hàng ngày.

Công nghệ T-Hybrid đóng vai trò trung tâm, kết hợp khả năng vận hành siêu tốc với sự thoải mái khi di chuyển đường dài.

Công nghệ T-Hybrid độc đáo

Trái tim của xe điện Porsche 911 Turbo S là hệ thống T-Hybrid tiên tiến. Cấu hình gồm hai bộ tăng áp điện (eTurbo) và pin cao áp 1,9 kWh, tạo ra mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

Porsche 911 Turbo S

Nhờ sự phối hợp giữa động cơ xăng và mô-đun điện, xe chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và 8,4 giây để đạt 200 km/h. Công nghệ này giúp phản ứng của động cơ gần như tức thì, đem đến trải nghiệm lái hứng khởi trên phố cũng như những cung đường đèo dốc.

Thiết kế khí động học và phong cách riêng biệt

Ngoại hình của xe điện Porsche 911 Turbo S được tinh chỉnh nhằm tối ưu khí động học. Thân xe mở rộng, hốc gió lớn và cánh gió sau mới giúp tăng lực ép và sự ổn định ở tốc độ cao.

Porsche 911 Turbo S

Đèn pha LED matrix với công nghệ chiếu sáng động, kết hợp bộ mâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, tạo vẻ ngoài thể thao, sắc sảo.

Bên trong, nội thất mang phong cách sang trọng với vật liệu cao cấp, bảng điều khiển hiện đại và hệ thống giải trí tiên tiến, mang lại trải nghiệm tiện nghi cho cả người lái và hành khách.

Hiệu suất cao và tính thực dụng

Điểm đáng chú ý của Porsche 911 Turbo S nằm ở sự kết hợp giữa hiệu suất cực đại và tính tiện dụng. Xe trang bị hệ thống treo PASM cùng PDCC giúp xử lý linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau.

Porsche 911 Turbo S

Hệ thống phanh gốm PCCB với đĩa 420 mm trước và 410 mm sau mang lại khả năng dừng xe an toàn ở tốc độ cao. Dù tập trung vào hiệu năng đường đua, Turbo S vẫn đủ thoải mái cho di chuyển hàng ngày nhờ cốp trước rộng rãi, ghế ngồi êm ái và nhiều tiện ích hỗ trợ hành khách.

Giá bán và cá nhân hóa

Porsche 911 Turbo S hiện được bán ra với giá từ 230.000 euro cho bản coupé và 245.000 euro cho bản cabriolet. Người dùng có thể cá nhân hóa xe với nhiều tùy chọn như nội thất bọc da cao cấp, ghế ngồi đặc biệt và màu sơn ngoại thất độc quyền.

Tùy theo từng thị trường, giá bán và thời gian giao xe có thể khác nhau, khách hàng cần liên hệ trực tiếp đại lý Porsche để có thông tin chi tiết.

Porsche 911 Turbo S

Tương lai của xe điện Porsche

Porsche 911 Turbo S không chỉ đơn thuần là một chiếc xe thể thao mà còn là minh chứng cho định hướng điện hóa của thương hiệu Đức.

Công nghệ hybrid và thiết kế khí động học đã giúp Porsche chinh phục nhiều kỷ lục tốc độ, đồng thời giữ vững danh tiếng về độ sang trọng và sự sáng tạo.

Với Turbo S, Porsche khẳng định mục tiêu tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện hiệu năng cao, đáp ứng kỳ vọng của giới yêu xe thể thao trên toàn cầu.

