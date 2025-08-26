Xe Xe điện lập kỷ lục chạy liên tục 7 ngày, phá 26 kỷ lục thế giới Xe điện Mercedes-AMG GT XX lập kỷ lục hoàn thành hơn 40.000 km, chạy liên tục 7 ngày, phá 26 kỷ lục thế giới.

Tại đường đua Nardo, Ý, Mercedes-AMG GT XX, mẫu concept tiền thân của AMG GT EV đã lập thành tích chưa từng có: hoàn thành quãng đường 40.075 km trong 7 ngày 13 giờ 24 phút 7 giây, tương đương chu vi Trái đất.

Không chỉ vậy, đội ngũ còn tiếp tục điều khiển để vượt qua 40.233 km trong 7 ngày 14 giờ 9 phút 52 giây, thiết lập cột mốc mới cho ngành xe điện.

Chiếc sedan điện bốn cửa này chạy liên tục với tốc độ 299 km/h, chỉ dừng để sạc nhanh ở mức 850 kW. Thành tích giúp Mercedes phá vỡ kỷ lục cũ của XPeng P7 (2.521 km/24h) khi đạt tới 5.479 km trong 24 giờ.

Phá 26 kỷ lục thế giới

Trong hành trình kéo dài 8 ngày, đội ngũ gồm 17 tay lái thay nhau cầm vô lăng, gần như không ngừng nghỉ. Kết quả, GT XX EV đã thiết lập 26 kỷ lục phụ, bao gồm quãng đường dài nhất trong 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 và 168 giờ.

Thời gian Quãng đường đi được (km) 12 giờ 2.749,924 24 giờ (1 ngày) 5.478,881 48 giờ (2 ngày) 10.859,526 72 giờ (3 ngày) 16.250,444 96 giờ (4 ngày) 21.632,451 120 giờ (5 ngày) 26.807,575 144 giờ (6 ngày) 32.099,133 168 giờ (7 ngày) 37.259,955

Mercedes trang bị cho GT XX gói pin NCMA (Niken – Coban – Mangan – Nhôm) với mật độ năng lượng 300 Wh/kg, gồm hơn 3.000 cell. Hệ thống làm mát bằng dầu không dẫn điện giúp kiểm soát nhiệt độ từng cell, cho phép xe duy trì công suất sạc 850 kW mà không bị giảm hiệu suất.

Kết quả, chỉ cần 5 phút sạc, xe có thể di chuyển khoảng 399 km, giải quyết triệt để lo ngại về phạm vi hoạt động và thời gian sạc.

Mẫu concept GT XX sở hữu ba động cơ điện Yasa làm mát bằng dầu, cho tổng công suất trên 1.300 mã lực. Hai động cơ gắn phía sau kết hợp hộp số và bộ biến tần trong một vỏ duy nhất, trong khi động cơ trước hoạt động như bộ tăng cường khi cần thiết, mang lại khả năng tăng tốc và hiệu suất vượt trội.

Dù là xe concept, GT XX được xem như bản thử nghiệm gần nhất của Mercedes-AMG GT bốn cửa thương mại sắp ra mắt. Công nghệ pin, hệ thống sạc siêu nhanh và động cơ điện hiệu suất cao dự kiến sẽ được kế thừa, trước khi phổ biến sang các dòng Mercedes-Benz giá rẻ hơn trong tương lai.