Xe Renault 5 E-Tech: Bản xe điện thử nghiệm của huyền thoại Renault 5 E-Tech phiên bản xe điện với pin 52 kWh và công suất 150 mã lực gây ấn tượng mạnh nhờ mức tiêu thụ điện cực thấp trong thử nghiệm thực tế.

Ra mắt lần đầu vào những năm 1970, Renault 5 từng là biểu tượng của sự di chuyển đô thị tại châu Âu, đặc biệt với các phiên bản Turbo giành nhiều giải thưởng đua xe.

Hơn 50 năm sau, Renault tái sinh dòng xe này với phiên bản Renault 5 E-Tech, một mẫu xe thuần điện hiện đại, giữ lại nét thiết kế đặc trưng nhưng được nâng cấp toàn diện về công nghệ và hiệu suất.

Nếu như bản gốc từng làm nên tên tuổi nhờ những phiên bản Turbo vô địch các giải rally, thì Renault 5 E-Tech ngày nay được định hình là mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Kết quả thử nghiệm hiệu suất qua từng tốc độ

Trong bài kiểm tra phạm vi thực tế, Renault 5 E-Tech được thử nghiệm trên cùng cung đường hai chiều với tốc độ không đổi, ở nhiệt độ môi trường 19°C, gần lý tưởng.

Tại tốc độ 60 km/h, xe đạt mức tiêu thụ 8,8 kWh/100km, thấp nhất trong số các xe từng được thử nghiệm, nhờ vào trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, những đặc điểm nổi bật của mẫu xe tiền nhiệm.

Khi tăng tốc lên 90 km/h, Renault 5 E-Tech vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với đối thủ. Dù có thiết kế góc cạnh mang tính hoài cổ, dẫn đến hệ số cản gió không tối ưu (0,32 Cd), xe vẫn ghi điểm với khả năng tiết kiệm năng lượng ấn tượng.

Ở tốc độ cao nhất 130 km/h, Renault 5 E-Tech gặp khó khăn do độ cản gió kém và dung lượng pin không lớn. Xe rung lắc nhiều ở tốc độ này, cho thấy không phù hợp để duy trì lâu dài. Tuy nhiên, với phạm vi di chuyển khoảng 240 km khi sạc đầy, đây vẫn là kết quả đáng khen trong phân khúc.

Định hướng dành cho đô thị

Renault 5 E-Tech mang đến sự kết hợp giữa thiết kế hoài cổ, kích thước nhỏ gọn và hiệu suất điện hiện đại, lý tưởng cho người dùng đô thị. Dù dung lượng pin không quá lớn, hệ thống truyền động hiệu quả giúp xe đạt được phạm vi di chuyển ấn tượng.

Một bài đánh giá chi tiết sẽ sớm được công bố, nhưng có thể nói Renault đã thành công trong việc tái hiện tinh thần của Renault 5 trong kỷ nguyên xe điện.