Xe Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc Doanh số xe điện toàn cầu tháng 7 tăng 21%, thấp nhất từ tháng 1, khi thị trường Trung Quốc hạ nhiệt nhưng châu Âu và các khu vực khác tăng mạnh.

Tóm tắt nhanh: Tháng 7/2025: Doanh số xe điện toàn cầu đạt 1,6 triệu chiếc, tăng 21%, mức thấp nhất từ tháng 1. Trung Quốc giảm tốc, chỉ tăng 12% do tạm ngừng một số gói trợ giá. Châu Âu tăng 48%, Bắc Mỹ tăng 10%, các khu vực khác tăng 55%. Dự báo Trung Quốc sẽ phục hồi từ tháng 8, nhưng Mỹ có thể giảm nhu cầu từ cuối tháng 9.

Doanh số xe điện toàn cầu giảm tốc

Doanh số xe điện toàn cầu, bao gồm xe chạy pin (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV), đạt 1,6 triệu chiếc trong tháng 7/2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng giảm so với mức 25% trong tháng 6. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 1, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion.

Sự sụt giảm này phần lớn do thị trường Trung Quốc, nơi chiếm hơn nửa doanh số xe điện toàn cầu, chỉ tăng trưởng 12% trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 36% trong nửa đầu năm.

Trái ngược với Trung Quốc, các khu vực khác ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh số xe điện tại châu Âu tăng 48%, đạt khoảng 390.000 chiếc, nhờ được hỗ trợ bởi nhiều gói ưu đãi. Bắc Mỹ tăng 10%, vượt 170.000 chiếc, trong khi các khu vực khác trên thế giới tăng tới 55%, đạt hơn 140.000 chiếc.

Triển vọng những tháng tới

Dù tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực khác nhau, Rho Motion cho rằng xu hướng chung của thị trường xe điện toàn cầu năm 2025 vẫn đi lên rõ rệt, với sự dịch chuyển nguồn cầu sang các thị trường mới nổi.

Dù có sự khác biệt giữa các khu vực, xu hướng chung của thị trường xe điện toàn cầu trong năm 2025 vẫn tích cực. Charles Lester, Quản lý Dữ liệu của Rho Motion, cho biết: “Dù có biến động khu vực, xu hướng áp dụng xe điện trong năm 2025 vẫn rất khả quan.”

Với sự hỗ trợ từ các chính sách mới và nguồn vốn bổ sung, đặc biệt tại Trung Quốc, thị trường xe điện toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm.