Thứ Sáu, 15/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xe

Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

Quốc Duẩn 15/08/2025 14:00

Doanh số xe điện toàn cầu tháng 7 tăng 21%, thấp nhất từ tháng 1, khi thị trường Trung Quốc hạ nhiệt nhưng châu Âu và các khu vực khác tăng mạnh.

Tóm tắt nhanh:

Tháng 7/2025: Doanh số xe điện toàn cầu đạt 1,6 triệu chiếc, tăng 21%, mức thấp nhất từ tháng 1.

Trung Quốc giảm tốc, chỉ tăng 12% do tạm ngừng một số gói trợ giá.

Châu Âu tăng 48%, Bắc Mỹ tăng 10%, các khu vực khác tăng 55%.

Dự báo Trung Quốc sẽ phục hồi từ tháng 8, nhưng Mỹ có thể giảm nhu cầu từ cuối tháng 9.

Doanh số xe điện toàn cầu giảm tốc

Doanh số xe điện toàn cầu, bao gồm xe chạy pin (BEV) và xe hybrid cắm sạc (PHEV), đạt 1,6 triệu chiếc trong tháng 7/2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng giảm so với mức 25% trong tháng 6. Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 1, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion.

Sự sụt giảm này phần lớn do thị trường Trung Quốc, nơi chiếm hơn nửa doanh số xe điện toàn cầu, chỉ tăng trưởng 12% trong tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 36% trong nửa đầu năm.

Trái ngược với Trung Quốc, các khu vực khác ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh số xe điện tại châu Âu tăng 48%, đạt khoảng 390.000 chiếc, nhờ được hỗ trợ bởi nhiều gói ưu đãi. Bắc Mỹ tăng 10%, vượt 170.000 chiếc, trong khi các khu vực khác trên thế giới tăng tới 55%, đạt hơn 140.000 chiếc.

Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

Triển vọng những tháng tới

Dù tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực khác nhau, Rho Motion cho rằng xu hướng chung của thị trường xe điện toàn cầu năm 2025 vẫn đi lên rõ rệt, với sự dịch chuyển nguồn cầu sang các thị trường mới nổi.

Dù có sự khác biệt giữa các khu vực, xu hướng chung của thị trường xe điện toàn cầu trong năm 2025 vẫn tích cực. Charles Lester, Quản lý Dữ liệu của Rho Motion, cho biết: “Dù có biến động khu vực, xu hướng áp dụng xe điện trong năm 2025 vẫn rất khả quan.”

Với sự hỗ trợ từ các chính sách mới và nguồn vốn bổ sung, đặc biệt tại Trung Quốc, thị trường xe điện toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lái xe ở tốc độ nào giúp ô tô điện tiết kiệm pin nhất?

Lái xe ở tốc độ nào giúp ô tô điện tiết kiệm pin nhất?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Đọc tiếp

Lái xe ở tốc độ nào giúp ô tô điện tiết kiệm pin nhất?

Lái xe ở tốc độ nào giúp ô tô điện tiết kiệm pin nhất?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Xem thêm Xe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xe
      Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO