Xe Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025 Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025 giá từ 12 đến 32 triệu đồng, pin đi kèm, quãng đường di chuyển tối đa gần 200 km mỗi lần sạc.

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025

Với loạt sản phẩm mới, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần xe điện tại Việt Nam. Các mẫu Evo Neo, Vento Neo và Motio đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ học sinh, sinh viên đến người dùng yêu cầu cao về quãng đường và trải nghiệm vận hành.

Chính sách giá mới với pin kèm theo cùng thời gian bảo hành dài hạn được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu tăng sức cạnh tranh và thu hút thêm khách hàng.

Dòng sản phẩm STT Loại xe Giá bán (VNĐ) Ghi chú Phổ thông 1 Evo 200 22.000.000 Phổ thông 2 Evo 200 Lite 22.000.000 Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái Phổ thông 3 Evo Lite Neo 14.400.000 Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái Phổ thông 4 Evo Neo 17.800.000 Phổ thông 5 EvoGrand 21.000.000 Phổ thông 6 EvoGrand Lite 18.000.000 Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái Phổ thông 7 Motio 12.000.000 Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái Trung cấp 8 Feliz Neo 22.400.000 Trung cấp 9 Klara Neo 28.800.000 Trung cấp 10 Feliz S 29.700.000 Trung cấp 11 Klara S2 36.500.000 Cao cấp 12 Theon S 56.900.000 Cao cấp 13 Vento Neo 32.000.000 Cao cấp 14 Vento S 49.200.000

Các mẫu xe điện nổi bật năm 2025

VinFast Evo Neo nhỏ gọn, tiết kiệm

Evo Neo kế thừa thiết kế của Evo 200, sở hữu ngoại hình hiện đại, động cơ Inhub với tốc độ tối đa 60 km/h. Pin LFP cho quãng đường tối đa 117 km mỗi lần sạc. Giá bán: 17,8 triệu đồng.

VinFast Vento Neo cao cấp, bền bỉ

Phiên bản mới thay thế Vento S, tốc độ tối đa 78 km/h, quãng đường di chuyển 194 km/sạc, sạc đầy chỉ trong 4 giờ. Giá bán: 32 triệu đồng.

VinFast Motio thân thiện với người chưa có bằng lái

Dành cho học sinh, sinh viên, tốc độ tối đa 49 km/h, không yêu cầu bằng lái. Ắc quy cho quãng đường 82 km/sạc, sạc đầy trong 8–10 giờ. Giá bán: 12 triệu đồng.