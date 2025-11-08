Thứ Hai, 11/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xe

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025

Quốc Duẩn15/07/2025 14:27

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025 giá từ 12 đến 32 triệu đồng, pin đi kèm, quãng đường di chuyển tối đa gần 200 km mỗi lần sạc.

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025

Với loạt sản phẩm mới, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần xe điện tại Việt Nam. Các mẫu Evo Neo, Vento Neo và Motio đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ học sinh, sinh viên đến người dùng yêu cầu cao về quãng đường và trải nghiệm vận hành.

Chính sách giá mới với pin kèm theo cùng thời gian bảo hành dài hạn được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu tăng sức cạnh tranh và thu hút thêm khách hàng.

Dòng sản phẩmSTTLoại xeGiá bán (VNĐ)Ghi chú
Phổ thông1Evo 20022.000.000
Phổ thông2Evo 200 Lite22.000.000Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái
Phổ thông3Evo Lite Neo14.400.000Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái
Phổ thông4Evo Neo17.800.000
Phổ thông5EvoGrand21.000.000
Phổ thông6EvoGrand Lite18.000.000Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái
Phổ thông7Motio12.000.000Học sinh, sinh viên - không hoặc ít yêu cầu bằng lái
Trung cấp8Feliz Neo22.400.000
Trung cấp9Klara Neo28.800.000
Trung cấp10Feliz S29.700.000
Trung cấp11Klara S236.500.000
Cao cấp12Theon S56.900.000
Cao cấp13Vento Neo32.000.000
Cao cấp14Vento S49.200.000
Lý do nhiều người chọn mua xe máy điện VinFast | Báo Dân trí

Các mẫu xe điện nổi bật năm 2025

VinFast Evo Neo nhỏ gọn, tiết kiệm

Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025

Evo Neo kế thừa thiết kế của Evo 200, sở hữu ngoại hình hiện đại, động cơ Inhub với tốc độ tối đa 60 km/h. Pin LFP cho quãng đường tối đa 117 km mỗi lần sạc. Giá bán: 17,8 triệu đồng.

VinFast Vento Neo cao cấp, bền bỉ

VinFast Vento NEO | VinFast

Phiên bản mới thay thế Vento S, tốc độ tối đa 78 km/h, quãng đường di chuyển 194 km/sạc, sạc đầy chỉ trong 4 giờ. Giá bán: 32 triệu đồng.

VinFast Motio thân thiện với người chưa có bằng lái

VinFast Motio xe máy điện phong cách trẻ trung, giá hợp lý chinh phục Gen Alpha

Dành cho học sinh, sinh viên, tốc độ tối đa 49 km/h, không yêu cầu bằng lái. Ắc quy cho quãng đường 82 km/sạc, sạc đầy trong 8–10 giờ. Giá bán: 12 triệu đồng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Điều gì xảy ra nếu bạn quên thay lọc gió của động cơ ô tô?

Điều gì xảy ra nếu bạn quên thay lọc gió của động cơ ô tô?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Đọc tiếp

Điều gì xảy ra nếu bạn quên thay lọc gió của động cơ ô tô?

Điều gì xảy ra nếu bạn quên thay lọc gió của động cơ ô tô?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Xăng E10 là gì, những xe nào có thể sử dụng?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Lái xe ô tô ở tốc độ nào là tiết kiệm nhiên liệu nhất?

Xem thêm Xe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xe
      Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 8/2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO