Xe Lái xe ở tốc độ nào giúp ô tô điện tiết kiệm pin nhất? Thử nghiệm thực tế cho thấy, tốc độ xe ô tô điện ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn pin, tức là ảnh hưởng đến quãng đường ô tô điện có thể đi được sau mỗi lần sạc. Vậy chạy ở tốc độ nào giúp xe tiết kiệm pin nhất?

Phạm vi hoạt động của ô tô điện, tức quãng đường đi được sau mỗi lần sạc không chỉ phụ thuộc vào dung lượng pin. Trên thực tế, rất nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến con số này.

Ví dụ, nhiệt độ ngoài trời quá nóng hoặc quá lạnh đều khiến pin hoạt động kém hiệu quả. Kích thước, loại lốp, trọng lượng của xe, số lượng người ngồi và hàng hóa mang theo cũng góp phần tiêu hao năng lượng. Thậm chí những chi tiết tưởng như nhỏ như kích cỡ bánh xe hay hình dáng khí động học cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Giống như ô tô chạy xăng, xe điện cũng phải chống chọi với các lực vật lý trong quá trình di chuyển - từ lực cản gió, lực cản lăn cho đến trọng lực khi leo dốc. Đặc biệt, tốc độ chính là “kẻ ngốn pin” đáng kể nhất. Bạn càng lái nhanh, lực cản không khí càng tăng, đồng nghĩa xe phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để duy trì tốc độ. Điều này khiến phạm vi hoạt động giảm mạnh.

Ảnh minh họa.

Để đạt được quãng đường di chuyển lý tưởng, bạn không chỉ cần dung lượng pin lớn mà còn phải duy trì tốc độ ổn định, điều kiện đường xá lý tưởng và hạn chế mọi yếu tố gây hao tổn năng lượng. Ngay cả mẫu ô tô điện có phạm vi hoạt động tốt nhất theo xếp hạng của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) năm 2025 cũng không thể tránh khỏi những quy luật vật lý tự nhiên này.

Chạy ở tốc độ nào sẽ giúp ô tô điện tiết kiệm pin nhất?

Để trả lời câu hỏi này, Tạp chí Car and Driver đã tiến hành một bài thử nghiệm thực tế với 3 mẫu xe, trong đó có 2 xe điện là Lucid Air sedan và Kia EV9 SUV cùng một mẫu xe chạy xăng là Subaru Forester để làm đối chứng. Mục tiêu là kiểm tra xem tốc độ di chuyển ảnh hưởng ra sao đến quãng đường xe điện có thể đi được sau mỗi lần sạc.

Các mẫu xe điện trong bài thử có phạm vi hoạt động ước tính khác nhau theo đánh giá của EPA, tùy vào phiên bản. Tuy nhiên, kết quả đều cho thấy một xu hướng rõ rệt, đó là tốc độ càng cao, phạm vi hoạt động càng giảm mạnh.

Ví dụ, ở tốc độ khoảng 56 km/h, tương đương tốc độ di chuyển trong thành phố, chiếc Lucid Air sedan cho thấy phạm vi hoạt động lý tưởng lên tới khoảng 781 km. Nhưng khi tăng tốc lên khoảng 88 km/h, con số này giảm xuống còn 608 km, mất hơn 170 km chỉ vì chạy nhanh hơn. Nếu tiếp tục tăng lên khoảng 121 km/h - mức tốc độ phổ biến trên các tuyến cao tốc, phạm vi hoạt động còn lại chỉ khoảng 470 km, tương đương mức sụt giảm 23%.

Đặc biệt, khi thử chạy ở tốc độ khoảng 153 km/h, phạm vi còn lại giảm thêm 24%, chỉ còn khoảng 355 km, chưa đến một nửa so với chạy ở tốc độ khoảng 56 km/h. Trong khi đó, mẫu SUV Kia EV9 với thiết kế khí động học kém hơn còn có mức suy giảm nghiêm trọng hơn nữa.

Thử nghiệm này đã chỉ ra một thực tế rõ ràng rằng, càng chạy nhanh, xe điện càng tiêu tốn nhiều năng lượng, và quãng đường đi được sẽ giảm đáng kể. Đây là yếu tố quan trọng mà người dùng cần cân nhắc nếu muốn tối ưu phạm vi hoạt động trong mỗi hành trình, đặc biệt là trên các tuyến đường dài.