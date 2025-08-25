Xe Honda chuẩn bị tung xe máy điện giá siêu rẻ, cơ hội thay đổi cuộc chơi? Honda lộ bản vẽ xe máy điện giá siêu rẻ dựa trên Shine 100, mở rộng thị trường xe điện từ Ấn Độ đến châu Âu.

Mẫu xe máy điện giá siêu rẻ của Honda lộ diện qua bằng sáng chế

Tuần qua, Honda nộp bằng sáng chế hé lộ hình ảnh một mẫu xe máy điện giá siêu rẻ, dựa trên khung xe Shine 100, chiếc commuter 99cc cực kỳ phổ biến tại Ấn Độ. Mức độ chi tiết trong thiết kế cho thấy đây không còn là ý tưởng thử nghiệm mà gần như sẵn sàng sản xuất.

Dù hãng chưa công bố chính thức, giới chuyên môn tin rằng mẫu xe điện này chỉ chờ “cái gật đầu” từ ban lãnh đạo Honda để bước ra thị trường.

Nhu cầu thị trường xe điện đang ở mức “hoàn hảo”

Xe máy điện giá rẻ đang bùng nổ tại nhiều quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia, khu vực Đông Nam Á và châu Phi, nơi xe hai bánh là phương tiện đi lại thiết yếu. Giá pin ngày càng giảm trong khi giá xăng biến động mạnh khiến xe điện trở thành lựa chọn hợp lý hơn bao giờ hết.

Ngay cả ở Mỹ, vốn chậm chạp trong việc đón nhận xe hai bánh điện, lượng người trẻ chạy e-bike, e-moto ngày càng tăng. Honda rõ ràng nhắm đến thị trường trọng điểm châu Á nhưng cũng có thể mở rộng sang châu Âu và Bắc Mỹ, nơi nhu cầu phương tiện đô thị nhỏ gọn, giá rẻ đang tăng nhanh.

Thiết kế và cấu hình dự kiến

Động cơ: dạng nhỏ, đặt giữa khung, công suất ước tính 5-6 kW.

Vận tốc tối đa: khoảng 80-90 km/h, đủ cho nhu cầu đô thị.

Pin: hai khối tháo rời đặt dưới yên, tương thích chuẩn Honda Mobile Power Pack.

Pin tháo rời là điểm then chốt ở các đô thị chật chội, giúp người dùng dễ dàng mang pin vào nhà sạc mà không cần chỗ để xe riêng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa dung lượng pin sẽ vừa phải để đảm bảo nhẹ và dễ di chuyển.

Lợi thế của xe điện Honda so với đối thủ

Các hãng Ấn Độ như Ola, Ather hay Hero Electric đã có mặt, nhưng Honda sở hữu thương hiệu mạnh, hệ thống đại lý toàn cầu và mạng lưới dịch vụ rộng khắp.

Sự xuất hiện của Honda trong phân khúc xe điện phổ thông có thể thay đổi cuộc chơi, mang lại sản phẩm vừa rẻ vừa đáng tin cậy, điều mà nhiều xe điện Trung Quốc giá rẻ chưa làm được.

Bản vẽ bằng sáng chế cho thấy một thiết kế hoàn chỉnh, sẵn sàng đi vào sản xuất. Tuy vậy, việc triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quyết định từ ban lãnh đạo Honda.

Với cam kết điện khí hóa và mục tiêu loại bỏ xe máy động cơ đốt trong từ những năm 2040, hãng buộc phải hành động sớm nếu muốn chiếm lĩnh thị trường.