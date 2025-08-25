Thứ Hai, 25/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xe

Honda chuẩn bị tung xe máy điện giá siêu rẻ, cơ hội thay đổi cuộc chơi?

Quốc Duẩn 25/08/2025 14:40

Honda lộ bản vẽ xe máy điện giá siêu rẻ dựa trên Shine 100, mở rộng thị trường xe điện từ Ấn Độ đến châu Âu.

Mẫu xe máy điện giá siêu rẻ của Honda lộ diện qua bằng sáng chế

Tuần qua, Honda nộp bằng sáng chế hé lộ hình ảnh một mẫu xe máy điện giá siêu rẻ, dựa trên khung xe Shine 100, chiếc commuter 99cc cực kỳ phổ biến tại Ấn Độ. Mức độ chi tiết trong thiết kế cho thấy đây không còn là ý tưởng thử nghiệm mà gần như sẵn sàng sản xuất.

Honda chuẩn bị tung xe máy điện giá siêu rẻ, cơ hội thay đổi cuộc chơi?

Dù hãng chưa công bố chính thức, giới chuyên môn tin rằng mẫu xe điện này chỉ chờ “cái gật đầu” từ ban lãnh đạo Honda để bước ra thị trường.

Nhu cầu thị trường xe điện đang ở mức “hoàn hảo”

Xe máy điện giá rẻ đang bùng nổ tại nhiều quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, Indonesia, khu vực Đông Nam Á và châu Phi, nơi xe hai bánh là phương tiện đi lại thiết yếu. Giá pin ngày càng giảm trong khi giá xăng biến động mạnh khiến xe điện trở thành lựa chọn hợp lý hơn bao giờ hết.

Ngay cả ở Mỹ, vốn chậm chạp trong việc đón nhận xe hai bánh điện, lượng người trẻ chạy e-bike, e-moto ngày càng tăng. Honda rõ ràng nhắm đến thị trường trọng điểm châu Á nhưng cũng có thể mở rộng sang châu Âu và Bắc Mỹ, nơi nhu cầu phương tiện đô thị nhỏ gọn, giá rẻ đang tăng nhanh.

Thiết kế và cấu hình dự kiến

Động cơ: dạng nhỏ, đặt giữa khung, công suất ước tính 5-6 kW.

Vận tốc tối đa: khoảng 80-90 km/h, đủ cho nhu cầu đô thị.

Pin: hai khối tháo rời đặt dưới yên, tương thích chuẩn Honda Mobile Power Pack.

Pin tháo rời là điểm then chốt ở các đô thị chật chội, giúp người dùng dễ dàng mang pin vào nhà sạc mà không cần chỗ để xe riêng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa dung lượng pin sẽ vừa phải để đảm bảo nhẹ và dễ di chuyển.

Lợi thế của xe điện Honda so với đối thủ

Các hãng Ấn Độ như Ola, Ather hay Hero Electric đã có mặt, nhưng Honda sở hữu thương hiệu mạnh, hệ thống đại lý toàn cầu và mạng lưới dịch vụ rộng khắp.

Sự xuất hiện của Honda trong phân khúc xe điện phổ thông có thể thay đổi cuộc chơi, mang lại sản phẩm vừa rẻ vừa đáng tin cậy, điều mà nhiều xe điện Trung Quốc giá rẻ chưa làm được.

Bản vẽ bằng sáng chế cho thấy một thiết kế hoàn chỉnh, sẵn sàng đi vào sản xuất. Tuy vậy, việc triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quyết định từ ban lãnh đạo Honda.

Với cam kết điện khí hóa và mục tiêu loại bỏ xe máy động cơ đốt trong từ những năm 2040, hãng buộc phải hành động sớm nếu muốn chiếm lĩnh thị trường.

Bài liên quan

Đọc tiếp

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

Plug-in Hybrid: Xe điện vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chạy điện - Có đáng mua?

Plug-in Hybrid: Xe điện vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chạy điện - Có đáng mua?

Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

Đọc tiếp

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

Plug-in Hybrid: Xe điện vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chạy điện - Có đáng mua?

Plug-in Hybrid: Xe điện vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa chạy điện - Có đáng mua?

Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

Doanh số xe điện tháng 7 tăng nhẹ trên toàn cầu, nhưng giảm ở Trung Quốc

Xem thêm Xe

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xe
      Honda chuẩn bị tung xe máy điện giá siêu rẻ, cơ hội thay đổi cuộc chơi?

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO