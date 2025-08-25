Xe Top 10 mẫu siêu xe máy điện tốt nhất năm 2025 Top 10 mẫu siêu xe máy điện tốt nhất năm 2025. Từ siêu xe máy điện giá hơn 100.000 USD đến mẫu xe máy điện rẻ nhất 7.000 USD, năm 2025 hứa hẹn bùng nổ với loạt thiết kế đầy tương lai.

1. Arc Vector

Giá: 128.000 USD

Thông số nổi bật: 117 mã lực, 610 lb-ft mô-men xoắn, pin 16,8 kWh, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,1 giây.

Arc Vector gây ấn tượng với thiết kế sợi carbon, dáng đứng như “báo vồ mồi” và sức mạnh khó tin. Đây là mẫu xe đắt nhất trong danh sách, vượt trội cả về hiệu năng lẫn ngoại hình. Nặng chỉ 529 pound. Với mô-men xoắn 610 lb-ft và pin 16,8 kWh, xe đạt tốc độ tối đa 124,3 dặm/giờ, tăng tốc 0-60 dặm/giờ trong 3,1 giây, phạm vi hoạt động 149,75 dặm.

2. Verge TS Ultra

Giá: 44.900 USD

Thông số nổi bật: 200 mã lực, 885 lb-ft mô-men xoắn, pin 21,8 kWh, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 2,5 giây.

Verge TS Ultra nổi bật với bánh sau không trục, tích hợp động cơ điện, mang phong cách tàu maglev. Xe có công suất 200 mã lực, mô-men xoắn 885 lb-ft, pin 21,8 kWh, đạt 0-60 dặm/giờ trong 2,5 giây, phạm vi 233 dặm.

3. Zero DSR/X

Giá: 22.995 USD

Thông số nổi bật: 100 mã lực, 169 lb-ft mô-men xoắn, pin 17,3 kWh, tầm hoạt động 288 km.

Zero DSR/X là mô tô địa hình điện với thiết kế sắc nét, kết hợp tấm chắn kim loại và chân chống off-road. Pin 17,3 kWh cung cấp 100 mã lực, mô-men xoắn 169 lb-ft, tăng tốc 0-60 dặm/giờ trong 2,9 giây, phạm vi 179 dặm.

4. Zero SR/S

Giá: 20.995 USD

Thông số nổi bật: 111 mã lực, 140 lb-ft mô-men xoắn, tốc độ tối đa 200 km/h.

Zero SR/S mang dáng dấp mô tô thể thao với đèn pha độc đáo và thiết kế hậu gọn gàng. Công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 140 lb-ft, pin 17,3 kWh, xe đạt tốc độ tối đa 124 dặm/giờ và phạm vi 171 dặm.

5. Livewire S2 Mulholland

Giá: 16.499 USD

Thông số nổi bật: 84 mã lực, 194 lb-ft mô-men xoắn, pin 10,5 kWh, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây.

Harley-Davidson tái định nghĩa cruiser với S2 Mulholland, thiết kế tối giản, gầm thấp, gương cuối tay lái. Động cơ điện sản sinh mô-men xoắn 194 lb-ft, pin 10,5 kWh, phạm vi 120 dặm, tăng tốc 0-60 dặm/giờ trong 3,3 giây.

6. Can-Am Origin

Giá: 14.499 USD

Thông số nổi bật: 47 mã lực, 53 lb-ft mô-men xoắn, pin 8,9 kWh.

Can-Am Origin đánh dấu sự trở lại với thiết kế địa hình, đèn pha xếp dọc và dáng cao. Động cơ Rotax E-Power, pin 8,9 kWh, công suất 47 mã lực, mô-men xoắn 53 lb-ft, phạm vi 90 dặm.

7. BMW CE 04

Giá: 12.195 USD

Thông số nổi bật: 42 mã lực, 46 lb-ft mô-men xoắn, pin 8 kWh, tốc độ tối đa 120 km/h.

BMW CE 04 là scooter điện phong cách cyberpunk với các tấm thân sắc cạnh và khoang chứa mũ bảo hiểm. Động cơ làm mát bằng chất lỏng, pin 8,9 kWh, công suất 42 mã lực, tăng tốc 0-31,1 dặm/giờ trong 2,6 giây.

8. Maeving RM1S

Giá: 9.995 USD

Thông số nổi bật: 15 mã lực, 193 lb-ft mô-men xoắn, tầm hoạt động 130 km.

Maeving RM1S kết hợp thiết kế bobber cổ điển với công nghệ điện. Động cơ hub, pin 5,46 kWh, công suất 15 mã lực, mô-men xoắn 193 lb-ft, phạm vi 80 dặm, mang phong cách tối giản với ghế nổi và bảng đồng hồ bán kỹ thuật số.

9. Kawasaki Ninja e-1

Giá: 7.899 USD

Thông số nổi bật: 12 mã lực, 30 lb-ft mô-men xoắn, pin 3 kWh tháo rời, tốc độ tối đa 105 km/h.

Kawasaki Ninja e-1 mang thiết kế thể thao sắc sảo, động cơ làm mát bằng không khí, pin 3,0 kWh tháo rời, công suất 12 mã lực, mô-men xoắn 29,7 lb-ft, phạm vi 41 dặm, phù hợp di chuyển đô thị.

10. Ryvid Outset

Giá: 7.495 USD

Thông số nổi bật: 250 lb-ft mô-men xoắn, pin 4,3 kWh tháo rời, tăng tốc 0-50 km/h chỉ 1,1 giây.

Ryvid Outset là mô tô điện giá rẻ với thiết kế lai giữa mini-moto, scrambler và supermoto. Động cơ DC làm mát bằng không khí, pin 4,3 kWh tháo rời, mô-men xoắn 250 lb-ft, tăng tốc 0-30 dặm/giờ trong 1,1 giây, phạm vi 75 dặm.