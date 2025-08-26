Thứ Ba, 26/8/2025
Xe điện cao cấp vượt mặt Vinfast ra mắt Việt Nam: Sạc một lần chạy 550km

Quốc Duẩn 26/08/2025 14:30

Xe điện cao cấp Ford Mustang Mach-E ra mắt Việt Nam với giá từ 2,499 tỉ đồng, tầm hoạt động 550 km, nhiều ưu đãi cho khách hàng đặt sớm.

Ford mang Mustang Mach-E về Việt Nam

Ford Việt Nam chính thức giới thiệu Mustang Mach-E, mẫu xe điện hiệu suất cao từng gây tiếng vang toàn cầu. Xe được phân phối bản Premium AWD với giá 2,599 tỉ đồng (đã gồm VAT) và dự kiến bàn giao từ tháng 10/2025.

Trong giai đoạn khuyến mãi, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm 100 triệu đồng, chỉ còn 2,499 tỉ đồng, kèm bộ sạc treo tường, sạc di động và miễn phí lắp đặt. Ngoài ra, 150 khách hàng đầu tiên còn được tặng thêm voucher sử dụng trạm sạc 6 tháng.

Xe điện cao cấp vượt mặt Vinfast ra mắt Việt Nam: Sạc một lần chạy 550km

Thiết kế hiện đại phong cách coupe SUV

So với phiên bản GT nhập khẩu tư nhân từng có giá gần 5 tỉ đồng, bản Premium AWD chính hãng sở hữu thiết kế “hiền” hơn, với đèn LED toàn bộ, mâm đa chấu 19 inch và phanh Brembo 4 piston phía trước.

Khoang cabin theo hướng tối giản, trang bị hai màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 15,5 inch Full HD.

Xe hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây cùng hệ thống âm thanh B&O cao cấp.

2025 Ford Mustang Mach-E center console

Mustang Mach-E có 5 chỗ ngồi, cốp sau 402 lít (tăng tối đa 1.420 lít) và cốp trước 81 lít với khả năng thoát nước tiện dụng.

Động cơ và khả năng vận hành

Phiên bản Premium AWD dùng hai mô tơ điện cho công suất 395 mã lực, mô men xoắn 676 Nm. Bộ pin lithium-ion 88 kWh mang lại tầm hoạt động 550 km theo chuẩn WLTP, đủ cho hành trình Hà Nội - Quảng Bình hoặc TP.HCM - Tuy Hòa chỉ sau một lần sạc.

2025 Ford Mustang Mach-E gear shifter

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ AC 11 kW và DC 150 kW, cho phép nạp đủ pin để đi 107 km chỉ sau 10 phút hoặc từ 10% lên 80% trong khoảng 36 phút. Mỗi xe đi kèm sạc treo tường 7 kW và sạc di động 3,5 kW.

2025 Ford Mustang Mach-E BlueCruise 1.5

Ford Mustang Mach-E được trang bị gói ADAS, gồm ga tự động thích ứng có chức năng dừng/đi và giữ làn, phanh khẩn cấp tự động phát hiện người đi bộ/xe đạp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Đối thủ trực tiếp trong phân khúc

Ở mức giá 2 - 3 tỉ đồng, Mustang Mach-E sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz EQB (2,289 tỉ đồng). Ở tầm giá cao hơn, đối thủ của xe là Audi Q6 e-tron và BMW iX3.

Mẫu xe Công suất Pin/Battery Tầm vận hành (km) Sạc nhanh DC Đặc điểm nổi bậtGiá bán (tỷ đồng)
Mustang Mach‑E Premium AWD395 hp (≈ 295 kW), mô-men 676 Nm88 kWh550 (WLTP) (~Hà Nội – Quảng Bình)DC 150 kW: 10 phút thêm 107 km, 10–80% trong ~36 phútCoupe SUV, 5 chỗ, trang bị B&O, sạc kèm2,599 (2,499 trong đợt khuyến mãi)
VinFast VF9402 hp (~300 kW), AWD92 hoặc 123 kWh (≈106 kWh)~482 (ước tính)Công suất 150 kW: khoảng 28 phút.
Công suất 300 kW: khoảng 18 phút		SUV 7 chỗ, nội thất 15,6", rộng rãi, thiết kế Pininfarina~1,499 / ~1,699
Audi Q6 e-tron Quattro~387 hp (285 kW)100 kWh (94.9 kWh usable)556–641 (WLTP)DC 270 kW: 10 → 80% ~21 phútTiên phong PPE, hệ thống sang lạnh, nội thất cao cấp, range cao3,199
BMW iX3286 hp (210 kW)~80 kWh~461 (WLTP)DC 150 kW: 0–80% ~34 phútSUV RWD, trọng lượng nhẹ, di chuyển êm, sản xuất Trung Quốc~3,539 niêm yết / ~3,144 ưu đãi

