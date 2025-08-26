Xe Xe điện cao cấp vượt mặt Vinfast ra mắt Việt Nam: Sạc một lần chạy 550km Xe điện cao cấp Ford Mustang Mach-E ra mắt Việt Nam với giá từ 2,499 tỉ đồng, tầm hoạt động 550 km, nhiều ưu đãi cho khách hàng đặt sớm.

Ford mang Mustang Mach-E về Việt Nam

Ford Việt Nam chính thức giới thiệu Mustang Mach-E, mẫu xe điện hiệu suất cao từng gây tiếng vang toàn cầu. Xe được phân phối bản Premium AWD với giá 2,599 tỉ đồng (đã gồm VAT) và dự kiến bàn giao từ tháng 10/2025.

Trong giai đoạn khuyến mãi, 300 khách hàng đầu tiên sẽ được giảm 100 triệu đồng, chỉ còn 2,499 tỉ đồng, kèm bộ sạc treo tường, sạc di động và miễn phí lắp đặt. Ngoài ra, 150 khách hàng đầu tiên còn được tặng thêm voucher sử dụng trạm sạc 6 tháng.

Thiết kế hiện đại phong cách coupe SUV

So với phiên bản GT nhập khẩu tư nhân từng có giá gần 5 tỉ đồng, bản Premium AWD chính hãng sở hữu thiết kế “hiền” hơn, với đèn LED toàn bộ, mâm đa chấu 19 inch và phanh Brembo 4 piston phía trước.

Khoang cabin theo hướng tối giản, trang bị hai màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 15,5 inch Full HD.

Xe hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây cùng hệ thống âm thanh B&O cao cấp.

Mustang Mach-E có 5 chỗ ngồi, cốp sau 402 lít (tăng tối đa 1.420 lít) và cốp trước 81 lít với khả năng thoát nước tiện dụng.

Động cơ và khả năng vận hành

Phiên bản Premium AWD dùng hai mô tơ điện cho công suất 395 mã lực, mô men xoắn 676 Nm. Bộ pin lithium-ion 88 kWh mang lại tầm hoạt động 550 km theo chuẩn WLTP, đủ cho hành trình Hà Nội - Quảng Bình hoặc TP.HCM - Tuy Hòa chỉ sau một lần sạc.

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ AC 11 kW và DC 150 kW, cho phép nạp đủ pin để đi 107 km chỉ sau 10 phút hoặc từ 10% lên 80% trong khoảng 36 phút. Mỗi xe đi kèm sạc treo tường 7 kW và sạc di động 3,5 kW.

Ford Mustang Mach-E được trang bị gói ADAS, gồm ga tự động thích ứng có chức năng dừng/đi và giữ làn, phanh khẩn cấp tự động phát hiện người đi bộ/xe đạp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Đối thủ trực tiếp trong phân khúc

Ở mức giá 2 - 3 tỉ đồng, Mustang Mach-E sẽ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz EQB (2,289 tỉ đồng). Ở tầm giá cao hơn, đối thủ của xe là Audi Q6 e-tron và BMW iX3.