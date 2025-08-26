Xe Xe điện phá kỷ lục, chạy hơn 1.700 km chỉ với một lần sạc Xe điện Chevrolet Silverado EV lập kỷ lục thế giới khi chạy 1704 km chỉ với một lần sạc, tương đương quãng đường từ Hà Nội đến TP.HCM.

Mẫu Chevrolet Silverado EV phiên bản Max Pack Work Truck đã chính thức phá kỷ lục thế giới về quãng đường đi được của một chiếc xe điện chỉ với một lần sạc. Xe hoàn thành quãng đường 1.059,2 dặm (1.704,6 km), vượt xa kỷ lục trước đó của Lucid Air (749 dặm), thiết lập chỉ chưa đầy một tháng.

Quãng đường này tương đương chặng từ Hà Nội đến TP.HCM mà không cần sạc thêm, trở thành cột mốc ấn tượng trong ngành công nghiệp xe điện.

Dự án thử nghiệm từ nhóm kỹ sư GM

Ban đầu, thử thách chỉ là một dự án nhỏ do nhóm kỹ sư General Motors tại Michigan (Mỹ) thực hiện. Tuy nhiên, nó nhanh chóng trở thành một bài kiểm tra thực tế về hiệu suất vận hành của Silverado EV 2026.

Trong suốt 7 ngày, một nhóm 40 nhân viên đã thay nhau lái xe trên các tuyến đường công cộng quanh Milford Proving Ground và Belle Isle, Detroit.