Xe Xe điện Hyundai Concept Three mở đường cho Ioniq 3 ra mắt Xe điện Hyundai Concept Three ra mắt tại IAA Mobility, hé lộ diện mạo Ioniq 3, mẫu hatchback cỡ nhỏ cạnh tranh VW ID.3 và Kia EV4.

Xe điện Hyundai và khoảng trống trong phân khúc

Trong những năm gần đây, xe điện Hyundai đã phủ sóng rộng rãi tại châu Âu. Tại Đức, 28% doanh số Hyundai trong nửa đầu năm 2025 là xe thuần điện, cao hơn mức trung bình 18% của toàn thị trường.

Tuy vậy, thương hiệu Hàn Quốc vẫn thiếu một mẫu xe điện cỡ nhỏ để cạnh tranh trực tiếp. Concept Three chính là lời giải, mở đường cho Ioniq 3, chiếc xe điện Hyundai được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống này.

Concept Three - bước đệm cho Ioniq 3

Concept Three được giới thiệu tại triển lãm IAA Mobility với vai trò bản thử nghiệm của Ioniq 3. Không chọn kiểu dáng SUV như Kia EV3, Hyundai phát triển một mẫu hatchback gọn gàng tương tự Kia EV4.

Với chiều dài 4,29 m, rộng 1,94 m, cao 1,43 m và trục cơ sở 2,72 m, mẫu xe điện Hyundai mới này nằm trong cùng phân khúc với Volkswagen ID.3.

Ioniq 3 được định vị là “phiên bản điện hóa” của dòng i30 nổi tiếng, góp phần giúp Hyundai hoàn tất dải sản phẩm xe điện ở mọi phân khúc vào năm 2027.

Công nghệ pin và vận hành

Dù chưa công bố chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng xe điện Hyundai Ioniq 3 sẽ sử dụng nền tảng 400V với hai lựa chọn pin 60,3 kWh và 81,4 kWh.

Phiên bản dẫn động cầu trước có công suất tối đa 160 kW, và một biến thể dẫn động bốn bánh có thể xuất hiện, lấy cảm hứng từ Kia EV4.

Ngoại hình thể thao với cản trước khí động học, la-zăng lớn và cánh gió sau khiến một phiên bản hiệu năng cao Ioniq 3 N hoàn toàn khả thi.

Thiết kế đèn pixel đặc trưng

Xe điện Hyundai Concept Three mang ngôn ngữ Art of Steel với những đường nét mạnh mẽ. Hệ thống đèn pixel đặc trưng của dòng Ioniq được nâng cấp thành dạng chuyển sắc, tạo độ sâu và sự nhịp nhàng cho tổng thể thiết kế.

Nhân vật biểu tượng Mr. Pix cũng được đưa vào, giúp tăng tính gắn kết cảm xúc với người dùng, đồng thời tạo điểm nhấn khác biệt so với đối thủ.

Định hướng sản xuất tại châu Âu

Hyundai hé lộ khả năng sản xuất xe điện Hyundai Ioniq 3 ngay tại nhà máy Nosovice (Cộng hòa Séc), nơi đang lắp ráp i30 và Kona Electric.

Bên cạnh đó, hãng đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất và tăng tỷ lệ vật liệu tái chế trong các mẫu xe điện mới. Đây là bước đi quan trọng để xe điện Hyundai trở nên bền vững và phù hợp với các yêu cầu khắt khe tại thị trường châu Âu.

Tầm nhìn của Hyundai

Xavier Martinet, CEO Hyundai Motor Europe, nhận định Concept Three là dấu mốc lớn cho hành trình điện hóa.

Với kích thước nhỏ gọn, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến, xe điện Hyundai Ioniq 3 hứa hẹn trở thành lựa chọn phổ biến, mang tính thực tiễn và tạo kết nối cảm xúc mạnh mẽ với người tiêu dùng châu Âu trong những năm tới.