Xe Volkswagen ra mắt xe hybrid thế hệ T-Roc hoàn toàn mới Volkswagen chính thức trình làng thế hệ T-Roc hoàn toàn mới với thiết kế đột phá, công nghệ hiện đại và dải động cơ hybrid đa dạng

Volkswagen T-Roc từng tạo dấu ấn lớn cho hãng xe Đức. Sau nhiều năm sản xuất, hơn 2 triệu xe đã được bán ra toàn cầu. Ngay cả trong năm 2024, khi thế hệ đầu tiên chuẩn bị kết thúc vòng đời, doanh số vẫn đạt 292.000 chiếc, chỉ xếp sau Volkswagen Tiguan. Sự thành công đó mở đường cho sự xuất hiện của T-Roc thế hệ thứ hai.

Thiết kế giữ bản sắc nhưng đầy mới mẻ

Ngoại hình tổng thể của T-Roc mới vẫn gợi nhớ đến thế hệ trước, với đường mái dốc, cột trụ rộng và vòm bánh xe cơ bắp. Tuy nhiên, nhiều chi tiết đã được làm mới hoàn toàn.

Đèn pha LED hoặc ma trận IQ.Light có thiết kế dẹt hơn, lưới tản nhiệt hạ thấp, gương chiếu hậu gắn trên cửa và cụm đèn hậu được cách điệu bằng đường cong nổi bật.

Kích thước xe cũng tăng lên đáng kể. Chiều dài tăng thêm 12 cm, đạt 4,37 mét, trục cơ sở đạt 2,63 mét. Điều này giúp xe rộng rãi và cân đối hơn.

T-Roc mới tiếp tục hướng tới khách hàng trẻ với sáu tùy chọn màu ngoại thất, kết hợp tùy chọn mui đen thể thao. Mâm xe đa dạng, có thể lên tới 20 inch. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, bản R-Line cũng ra mắt, nổi bật với cản va thể thao, mâm riêng và chi tiết trang trí đen bóng.

Công nghệ động cơ và hệ thống hỗ trợ

Mẫu xe được phát triển trên nền tảng MQB Evo cải tiến. Hiện tại, T-Roc mới ra mắt tại châu Âu với động cơ xăng 1.5 eTSI mHEV, công suất 116 hoặc 150 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và dẫn động cầu trước.

Trong tương lai, xe sẽ có thêm phiên bản động cơ 2.0, tùy chọn dẫn động bốn bánh và biến thể thể thao R. Đặc biệt, một phiên bản hybrid hoàn chỉnh dự kiến trình làng từ năm 2026, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít cùng mô-đun hybrid, cho tổng công suất 136 hoặc 170 mã lực. Pin lithium-ion đặt dưới hàng ghế sau, còn bình nhiên liệu được bố trí lại giữa các bánh.

Ngoài hệ truyền động, T-Roc mới cũng bổ sung hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái. Hệ thống Travel Assist phiên bản mới cho phép hỗ trợ đổi làn tự động. Park Assist Pro có khả năng ghi nhớ thao tác, tự động đỗ xe ở khoảng cách đến 50 mét và điều khiển từ xa qua điện thoại.

Nội thất đổi mới toàn diện

Khoang lái được thiết kế lại với nhiều chi tiết tách biệt. Bảng tablo dạng ngang, cụm điều khiển trung tâm có núm xoay tương tự Tiguan mới. Cần số truyền thống biến mất, thay bằng công tắc đặt ngay dưới vô lăng.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch không còn mái che. Hệ thống giải trí và điều hòa được điều khiển qua màn hình cảm ứng 10,4 hoặc 12,9 inch. Nội thất còn có dải đèn nền xuyên qua các tấm cửa, tạo cảm giác hiện đại.

Tăng kích thước giúp khoang xe thoải mái hơn. Lần đầu tiên, bản Style có ghế ergoActive chỉnh điện 14 hướng và chức năng massage. Khoang hành lý đạt 475 lít, tăng thêm 30 lít so với thế hệ cũ.