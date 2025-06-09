Xe Tesla Model Y 2025 bị thu hồi khẩn vì lỗi phần mềm nguy hiểm Gần 7.300 chiếc Tesla Model Y 2025 tại Australia bị thu hồi khẩn vì lỗi phần mềm nguy hiểm, khiến cửa kính điện có nguy cơ gây thương tích cho người dùng.

Theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải Australia, một lỗi phần mềm nghiêm trọng đã được phát hiện trên hệ thống bảo vệ cửa kính tự động phía tài xế của xe Tesla Model Y đời 2025. Sự cố này dẫn đến đợt thu hồi 7.301 chiếc xe crossover điện.

Cơ quan này cho biết: "Lỗi phần mềm khiến hệ thống bảo vệ tự động có thể hoạt động sai lệch. Hậu quả là cửa kính đóng lại với lực quá mạnh khi gặp vật cản, ví dụ như một bộ phận cơ thể người".

Theo mô tả, đây là lỗi kỹ thuật tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu một bộ phận cơ thể (như tay hoặc cổ) nằm trong khe cửa kính vào thời điểm nó đóng lại, lực đóng quá mạnh sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ chấn thương cho người ở trong xe.

Tesla đã có động thái ngay lập tức. Hãng xe điện sẽ liên hệ trực tiếp với các chủ sở hữu những chiếc xe bị ảnh hưởng. Rất may, giải pháp khắc phục vô cùng đơn giản và không cần đến xưởng. Toàn bộ vấn đề sẽ được xử lý thông qua một bản cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Đây không phải là sự cố thu hồi đầu tiên liên quan đến vấn đề này của Tesla. Vào năm 2022, hãng đã từng phải thu hồi gần 1,1 triệu xe tại Mỹ, bao gồm Model 3 và Model S, vì lỗi tương tự. Đầu năm nay, hơn 46.000 chiếc Cybertruck cũng bị thu hồi do vấn đề tấm trang trí trên thân xe dễ bị bong ra.