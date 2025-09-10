Mercedes-Benz biến Hungary thành trung tâm sản xuất châu Âu Đối mặt với nhu cầu xe điện chững lại và chi phí gia tăng, Mercedes-Benz tái cấu trúc mạng lưới sản xuất, đầu tư lớn để biến nhà máy Hungary thành cứ điểm chiến lược.

Kecskemét: Trái tim sản xuất mới của Mercedes-Benz

Nhà máy Mercedes-Benz tại Kecskemét, đi vào hoạt động từ năm 2012, đang chuẩn bị cho một cuộc lột xác quy mô lớn. Với tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ Euro, hãng xe Đức dự kiến mở rộng quy mô nhà máy gần như gấp đôi. Quyết định này được công bố sau cuộc gặp giữa CEO Ola Källenius và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào đầu năm, hứa hẹn tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới, nâng tổng số nhân sự tại đây lên hơn 7.500 người.

Nhà máy Mercedes-Benz tại Kecskemét, Hungary, sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược sản xuất mới của hãng tại châu Âu.

Theo ông Jörg Burzer, Giám đốc sản xuất, hệ thống nhà máy mới được thiết kế theo dạng module tiêu chuẩn hóa, cho phép mỗi module đạt công suất 150.000 xe mỗi năm. Khi hoàn tất, công suất tại Kecskemét có thể đạt từ 300.000 đến 400.000 xe mỗi năm, vượt qua các nhà máy đơn lẻ tại Đức như Sindelfingen, Rastatt hay Bremen. Điều này sẽ nâng tỷ trọng sản xuất của Hungary trong tổng sản lượng xe của Mercedes-Benz tại châu Âu lên 30%, tăng gấp đôi so với hiện tại.

Phân bổ lại danh mục sản phẩm chiến lược

Việc mở rộng tại Hungary đi kèm với sự tái cơ cấu danh mục sản phẩm. Nhà máy Kecskemét sẽ đảm nhận sản xuất hai dòng xe chiến lược trong tương lai. Mẫu xe đầu tiên là phiên bản C-Class thuần điện, phát triển trên nền tảng MB.EA, dự kiến bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền từ quý II/2026. Tiếp theo là thế hệ mới của dòng SUV GLB, bao gồm cả tùy chọn hybrid và thuần điện (EQB mới).

Phiên bản C-Class thuần điện sẽ là một trong những mẫu xe chủ lực được sản xuất tại nhà máy Kecskemét từ năm 2026.

Trong khi đó, việc sản xuất dòng CLA và CLA Shooting Brake thế hệ tiếp theo sẽ được chuyển về nhà máy tại Rastatt, Đức. Nhà máy Sindelfingen, cũng tại Đức, sẽ nhận nhiệm vụ sản xuất phiên bản thuần điện của mẫu xe hiệu suất cao Mercedes-AMG GT từ năm tới. Mẫu xe này được xem là sự "hồi sinh" của siêu xe SLS AMG Electric Drive, đóng vai trò biểu tượng cho cả thương hiệu Mercedes-Benz và phân nhánh AMG.

Mẫu AMG GT thuần điện, kế thừa tinh thần của SLS AMG Electric Drive, sẽ được sản xuất tại Đức.

Chương trình "Next Level Performance" và bài toán chi phí

Động thái dịch chuyển sản xuất sang Hungary là một phần quan trọng của chương trình "Next Level Performance", với mục tiêu cắt giảm 5 tỷ Euro (khoảng 5,3 tỷ USD) chi phí vận hành mỗi năm vào năm 2027. Giám đốc tài chính Harald Wilhelm cho biết khoản đầu tư 2 tỷ Euro vào các dòng xe mới và tái cấu trúc nhà máy được kỳ vọng sẽ giúp hãng tiết kiệm khoảng 10% chi phí sản xuất trong dài hạn.

Để đạt được mục tiêu này, Mercedes-Benz cũng đã thực hiện các biện pháp thắt chặt tại Đức, bao gồm cắt giảm lực lượng lao động tạm thời và gửi đề nghị nghỉ việc tự nguyện tới khoảng 40.000 nhân viên khối phát triển và hành chính. Hãng đã trích 560 triệu Euro cho các khoản chi thôi việc chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Song song với việc tinh gọn chi phí, Mercedes-Benz đang chuẩn bị cho một giai đoạn ra mắt sản phẩm quy mô lớn trong hai năm tới, bao gồm S-Class nâng cấp, E-Class chạy điện và phiên bản G-Class cỡ nhỏ chạy điện được nhiều người mong đợi.

Phiên bản G-Class cỡ nhỏ chạy điện là một trong hàng chục mẫu xe mới Mercedes-Benz dự kiến ra mắt trong hai năm tới.

Hungary: Cứ điểm mới của ngành ô tô châu Âu

Việc Mercedes-Benz tăng cường đầu tư đã củng cố vị thế của Hungary như một trung tâm sản xuất ô tô ngày càng quan trọng tại châu Âu. Quốc gia này đã thu hút hàng loạt nhà sản xuất lớn, tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp sôi động. BMW Group đang xây dựng nhà máy Neue Klasse tại Debrecen, Audi AG đã có mặt tại Gyor từ năm 1993, và đáng chú ý là BYD của Trung Quốc cũng đã chọn Szeged để sản xuất mẫu Dolphin Surf cho thị trường châu Âu từ cuối năm 2025.

Không chỉ Mercedes-Benz, các hãng xe lớn như BYD cũng đang xây dựng cơ sở sản xuất tại Hungary.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter Szijjarto, khẳng định rằng khi nhà máy mới của Mercedes-Benz đi vào hoạt động, tổng sản lượng ô tô của quốc gia này sẽ đạt một triệu xe mỗi năm. Đây là một cột mốc quan trọng, đưa Hungary vào nhóm năm quốc gia hàng đầu châu Âu về sản xuất ô tô và khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp toàn cầu.

Nhìn chung, quyết định đặt cược vào Hungary của Mercedes-Benz là một phản ứng mang tính chiến lược trước những biến động của thị trường. Bằng cách tập trung sản xuất các mẫu xe điện và hybrid chiến lược tại một trung tâm hiệu quả về chi phí, hãng xe Đức không chỉ tìm cách bảo vệ lợi nhuận mà còn tăng cường sự linh hoạt để cạnh tranh trong một cuộc đua điện hóa ngày càng khốc liệt.