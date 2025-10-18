Đánh giá Mercedes-Benz E 200 Exclusive W214 tại Việt Nam Với giá 2,589 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 200 Exclusive thế hệ W214 lắp ráp trong nước mang đến sự kết hợp giữa thiết kế cổ điển và công nghệ hiện đại, liệu có đủ sức giữ vững vị thế trước các đối thủ?

Sự trở lại của một biểu tượng

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới (W214) đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, tiếp tục được lắp ráp trong nước và mang đến những nâng cấp đáng giá. Trong dải sản phẩm gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, phiên bản E 200 Exclusive với giá 2,589 tỷ đồng đóng vai trò trung tâm, hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng sự sang trọng truyền thống nhưng không muốn đứng ngoài cuộc đua công nghệ.

Thế hệ W214 không chỉ là một bản cập nhật, mà còn là một bước chuyển mình quan trọng, tích hợp công nghệ mild-hybrid 48V vào hệ truyền động, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vận hành êm ái và hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững vị thế trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung đầy cạnh tranh.

Nét thanh lịch vượt thời gian

Về ngoại thất, Mercedes-Benz E 200 Exclusive W214 vẫn giữ vững DNA thiết kế sang trọng đặc trưng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 3 nan kép mạ crom sáng bóng, đi cùng logo ngôi sao ba cánh đặt trang trọng trên nắp capo – một chi tiết cổ điển khẳng định đẳng cấp.

Thiết kế đầu xe của E 200 Exclusive vẫn giữ những đường nét sang trọng quen thuộc.

Cụm đèn chiếu sáng LED High Performance được tích hợp chức năng tự động điều chỉnh pha/cos, đảm bảo tầm nhìn tối ưu trong mọi điều kiện. So với thế hệ trước, E-Class mới có kích thước lớn hơn với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.949 x 1.948 x 1.468 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.961 mm, mang lại một dáng vẻ bề thế hơn và không gian nội thất rộng rãi hơn.

Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED High Performance, tích hợp chức năng tự động điều chỉnh pha/cos.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần đuôi xe là cụm đèn hậu LED với đồ họa 3D hình ngôi sao ba cánh, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo và là dấu hiệu nhận diện đặc trưng của thế hệ W214. Phiên bản này được trang bị bộ mâm hợp kim 10 chấu kích thước 19 inch, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm và vững chãi.

Cụm đèn hậu với thiết kế 3 khối ngang, bên trong là tạo hình 3D logo ngôi sao 3 cánh.

Khoang lái công nghệ và sang trọng

Bước vào bên trong, khoang cabin của E 200 Exclusive gây ấn tượng mạnh mẽ với triết lý thiết kế lấy cảm hứng từ đàn anh S-Class. Gói nội thất Exclusive sử dụng các vật liệu cao cấp như da Artico, ốp gỗ phong màu nâu và các đường viền trang trí bằng nhôm, tạo nên một không gian tinh tế.

Khoang lái sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da Artico, gỗ phong và viền aluminium.

Trung tâm của táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm LCD kích thước 14,4 inch, chạy hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phía sau vô-lăng 3 chấu bọc da Nappa là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị sắc nét và tùy biến đa dạng. Trải nghiệm giải trí được nâng tầm với hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D gồm 17 loa, công suất 710 W và công nghệ Dolby Atmos, mang đến chất lượng âm thanh sống động.

Màn hình cảm ứng trung tâm 14,4 inch tích hợp hệ thống giải trí MBUX thế hệ mới.

Sự tiện nghi được chăm chút kỹ lưỡng với hàng ghế trước chỉnh điện, có chức năng nhớ vị trí, thông gió và làm mát. Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và điều hòa tự động 2 vùng Thermatic với bộ lọc không khí góp phần tạo ra một không gian thư giãn cho mọi hành khách.

Không gian hàng ghế sau rộng rãi, tựa lưng có thể gập được để tăng thể tích khoang hành lý.

Hiệu suất mượt mà với động cơ Mild-Hybrid

Mercedes-Benz E 200 Exclusive được trang bị động cơ xăng M254 2.0L kết hợp công nghệ mild-hybrid 48V. Hệ thống này sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 320 Nm trong dải vòng tua 1.600 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC.

Sự bổ sung của hệ thống mild-hybrid không chỉ giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu mà còn hỗ trợ quá trình tăng tốc, giúp xe vận hành mượt mà hơn. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 240 km/h. Những con số này cho thấy E 200 Exclusive chú trọng vào sự êm ái và tinh tế hơn là hiệu suất thể thao thuần túy.

Giá bán và các đối thủ cạnh tranh

Với mức giá niêm yết 2,589 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 200 Exclusive phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại Việt Nam. Dưới đây là bảng so sánh giá bán của các đối thủ chính:

Mẫu xe Giá bán (tỷ đồng) Mercedes-Benz E 200 Exclusive 2,589 BMW 5 Series 2,59 - 3,099 Lexus ES 2,62 - 3,14 Audi A6 Từ 2,299 Volvo S90 2,269 - 2,75

So với các đối thủ, E 200 Exclusive nổi bật nhờ khoang nội thất công nghệ cao, thương hiệu mạnh và cảm giác lái thiên về sự thoải mái, sang trọng.

Kết luận

Mercedes-Benz E 200 Exclusive W214 là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang cân bằng giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Mặc dù hiệu suất không phải là yếu tố nổi trội nhất, nhưng sự sang trọng của nội thất, trải nghiệm tiện nghi và vận hành êm ái là những điểm cộng lớn, giúp mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc.