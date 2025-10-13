Đánh giá Porsche 911 Turbo S Cabriolet: Sức mạnh T-Hybrid Porsche 911 Turbo S Cabriolet thế hệ 992.2 ra mắt với công nghệ T-Hybrid đột phá, nâng tổng công suất lên 711 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tái định nghĩa hiệu suất cho dòng xe thể thao mui trần.

Trong lịch sử hơn 60 năm của dòng xe 911, mỗi thế hệ mới đều là một bước tiến về kỹ thuật và hiệu suất. Với phiên bản nâng cấp 992.2, Porsche đã thực hiện một trong những thay đổi táo bạo nhất: điện hóa hệ truyền động. Mẫu 911 Turbo S Cabriolet, phiên bản mui trần cao cấp nhất, không chỉ được tinh chỉnh về thiết kế mà còn được trang bị hệ thống T-Hybrid tiên tiến, mang lại một cấp độ sức mạnh và độ phản hồi chưa từng có.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet thế hệ 992.2 với những nâng cấp về hiệu suất và khí động học.

Thiết kế khí động học và dấu ấn cá nhân

Về ngoại hình, Porsche 911 Turbo S Cabriolet 992.2 giữ lại vóc dáng biểu tượng nhưng được tối ưu hóa về mặt khí động học. Cản trước được thiết kế lại với các cánh gió điều khiển điện, tự động điều chỉnh để tăng lực ép xuống mặt đường hoặc giảm lực cản tùy theo chế độ lái và tốc độ. Đây là một cải tiến quan trọng giúp xe duy trì sự ổn định ở dải tốc độ cao.

Hệ thống đèn pha thông minh HD Matrix LED trở thành trang bị tiêu chuẩn, cung cấp khả năng chiếu sáng vượt trội và các tính năng hỗ trợ người lái khi vận hành vào ban đêm. Phía sau, bộ lốp có bề rộng tăng thêm 10 mm, kết hợp với hệ thống phanh gốm composite PCCB tiêu chuẩn, đảm bảo khả năng bám đường và hiệu suất phanh tương xứng với sức mạnh mới.

Cản trước được thiết kế lại với các cánh gió khí động học chủ động, một nâng cấp đáng chú ý trên phiên bản 992.2.

Khách hàng có thể cá nhân hóa chiếc xe với nhiều tùy chọn, từ 3 kiểu mâm 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, cho đến các màu sơn đặc biệt như Paint to Sample Plus. Phần mui bạt cũng có 5 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, nâu, đỏ, xanh và xám/đen, cho phép chủ nhân tạo ra một chiếc xe độc nhất.

Không gian nội thất tập trung vào người lái

Bên trong, cabin của 911 Turbo S Cabriolet là sự kết hợp giữa DNA thể thao và sự sang trọng. Xe giữ lại cấu hình 2+2 chỗ ngồi đặc trưng, không có tùy chọn lược bỏ hàng ghế sau như trên bản coupe. Điều này nhấn mạnh vai trò của mẫu xe như một chiếc Grand Tourer hiệu suất cao, có thể chia sẻ trải nghiệm với nhiều hành khách hơn.

Khoang lái kỹ thuật số hoàn toàn là một trong những thay đổi lớn nhất bên trong nội thất của dòng 911 mới.

Nhiều chi tiết được hoàn thiện với màu xám Turbonite đặc trưng, tạo điểm nhấn riêng cho các phiên bản hiệu năng cao. Thông qua chương trình Exclusive Manufaktur, Porsche cung cấp hàng trăm tùy chọn tùy biến, từ chất liệu da, chỉ khâu, cho đến các gói trang trí độc đáo như Heritage Design Package Pasha, biến mỗi chiếc xe thành một tác phẩm nghệ thuật cá nhân.

Kỷ nguyên T-Hybrid với sức mạnh 711 mã lực

Trái tim của 911 Turbo S Cabriolet 992.2 là hệ thống truyền động T-Hybrid hoàn toàn mới. Cỗ máy boxer 6 xy-lanh dung tích 3.6L được kết hợp với hai bộ tăng áp điện (eTurbo), thay vì một như trên bản Carrera GTS. Mỗi eTurbo được tích hợp một mô-tơ điện nhỏ, có khả năng раскручивания tua-bin gần như tức thì, loại bỏ hoàn toàn độ trễ tăng áp và cải thiện đáng kể độ phản hồi của động cơ.

Cánh gió sau chủ động vẫn là một phần không thể thiếu, đảm bảo lực ép cần thiết ở tốc độ cao.

Sự kết hợp này tạo ra công suất tối đa 711 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, tăng 61 mã lực so với thế hệ trước. Khi trang bị gói Sport Chrono, xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 2,6 giây, chậm hơn bản coupe 0,1 giây không đáng kể. Tốc độ tối đa được giữ ở mức 322 km/h. Dù khối lượng xe tăng thêm 85 kg (đạt 1.810 kg) do hệ thống hybrid, nhưng hiệu suất tổng thể vẫn được nâng lên một tầm cao mới.

Giá bán và định vị

Tại thị trường Việt Nam, Porsche 911 Turbo S Cabriolet thế hệ mới có giá khởi điểm từ 22,9 tỷ đồng, cao hơn so với mức 21,8 tỷ đồng của phiên bản Coupe. Mức giá này phản ánh vị thế đỉnh cao của mẫu xe trong danh mục sản phẩm của Porsche, là lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm hiệu suất cực đỉnh của một siêu xe cùng trải nghiệm lái mui trần đầy hứng khởi.

Kết luận

Porsche 911 Turbo S Cabriolet 992.2 không chỉ là một bản nâng cấp thông thường. Việc ứng dụng công nghệ T-Hybrid đã tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu suất, mang lại khả năng tăng tốc và độ phản hồi đáng kinh ngạc. Mặc dù có sự gia tăng về khối lượng và giá bán, những cải tiến về công nghệ, khí động học và khả năng cá nhân hóa đã củng cố vị thế của 911 Turbo S Cabriolet như một trong những mẫu xe thể thao mui trần toàn diện và mạnh mẽ nhất trên thị trường.