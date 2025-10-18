Đánh giá Suzuki Fronx: SUV hybrid tiên phong phân khúc A Suzuki Fronx gia nhập thị trường SUV đô thị cỡ A tại Việt Nam với hệ truyền động hybrid, nhiều công nghệ an toàn ADAS và mức giá cạnh tranh ở phiên bản cao cấp.

Suzuki Fronx chính thức gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ A tại Việt Nam, mang đến một lựa chọn mới mẻ với hệ truyền động mild-hybrid đầu tiên trong phân khúc. Mẫu xe này không chỉ nổi bật với thiết kế coupe-SUV cá tính mà còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, định vị mình là một sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa thích công nghệ và quan tâm đến hiệu suất nhiên liệu.

Suzuki Fronx là mẫu SUV cỡ A đầu tiên tại Việt Nam được trang bị động cơ hybrid.

Thiết kế coupe-SUV năng động

Suzuki Fronx sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.765 x 1.550 mm và chiều dài cơ sở 2.520 mm. Điểm nhấn trong thiết kế của Fronx là phần mui xe được vuốt cong về phía sau theo phong cách coupe, tạo nên một dáng vẻ thể thao và khác biệt so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Phần đầu xe có thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt sơn đen và dải đèn LED định vị sắc sảo.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn đen bóng. Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng công nghệ LED đa phản xạ được đặt thấp, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày được bố trí cao hơn, tạo thành một cấu trúc hai tầng hiện đại. Phiên bản cao cấp còn có tính năng bật/tắt pha tự động. Ở phía sau, dải đèn hậu LED chạy ngang toàn bộ chiều rộng xe là một chi tiết thiết kế thời thượng, đi cùng cản sau lớn sơn màu bạc, nhấn mạnh phong cách SUV.

Thiết kế đuôi xe với dải đèn LED nối liền hai bên là một xu hướng phổ biến hiện nay.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước 16 inch. Khoảng sáng gầm xe đạt 170 mm và bán kính quay vòng 4,8 m, giúp xe di chuyển linh hoạt trong điều kiện đô thị. Một điểm đáng lưu ý về cấu hình là xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Không gian nội thất hai tông màu và công nghệ

Khoang lái của Suzuki Fronx được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là đen và đỏ bordeaux, mang lại cảm giác thể thao và cao cấp. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da kết hợp nỉ. Vô-lăng ba chấu bọc da, tích hợp lẫy chuyển số trên các phiên bản cao cấp, mang lại trải nghiệm lái chủ động hơn.

Nội thất của Fronx kết hợp giữa hai tông màu đen và đỏ bordeaux, tạo điểm nhấn thể thao.

Điểm sáng về công nghệ trên phiên bản GLX Plus là màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), một trang bị hiếm thấy trong phân khúc. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, bên dưới là hệ thống điều hòa tự động. Phiên bản cao cấp nhất còn có thêm sạc không dây. Tuy nhiên, xe vẫn giữ lại cần số dạng thẳng và phanh tay cơ truyền thống.

Màn hình HUD là một trang bị cao cấp trên phiên bản GLX Plus.

Hàng ghế sau có không gian tương đối rộng rãi cho ba người ngồi, đi kèm cửa gió điều hòa riêng, tăng sự thoải mái cho hành khách. Khoang hành lý có thể tích đủ dùng cho các chuyến đi ngắn ngày.

Hệ truyền động Hybrid và hiệu suất vận hành

Suzuki Fronx được trang bị động cơ xăng K15C 1.5L kết hợp với hệ thống mild-hybrid SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). Hệ thống này cung cấp tổng công suất 97,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Phiên bản tiêu chuẩn GL sử dụng hộp số tự động 4 cấp, trong khi hai phiên bản GLX và GLX Plus được trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, Suzuki Fronx có mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện kết hợp là 5,23 lít/100 km, một con số ấn tượng trong phân khúc, cho thấy lợi thế của công nghệ hybrid nhẹ trong việc tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Công nghệ an toàn ADAS tiên tiến

Trên phiên bản GLX Plus cao cấp nhất, Suzuki Fronx được trang bị camera 360 độ và gói công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), bao gồm các tính năng an toàn chủ động quan trọng:

Phanh khẩn cấp tự động (DSBS II)

Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường (LDP & LKA)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Cảnh báo điểm mù (BSM)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)

Việc trang bị một gói ADAS toàn diện giúp Fronx trở thành một trong những mẫu xe an toàn nhất trong phân khúc SUV cỡ A tại Việt Nam.

Giá bán và vị thế trong phân khúc

Suzuki Fronx được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản cùng mức giá niêm yết như sau:

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Suzuki Fronx GL 520 Suzuki Fronx GLX 599 Suzuki Fronx GLX Plus 649

Với mức giá này, Suzuki Fronx cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kia Sonet (499-624 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) và VinFast VF 5 (529 triệu đồng). Mặc dù có giá bán cao hơn ở phiên bản cao cấp, Fronx tạo ra lợi thế khác biệt nhờ hệ truyền động hybrid và gói công nghệ an toàn ADAS đầy đủ.

Kết luận

Suzuki Fronx là một sự bổ sung đáng chú ý cho thị trường SUV cỡ A, mang đến công nghệ hybrid và các tính năng an toàn cao cấp chưa từng có trong phân khúc. Mặc dù mức giá của phiên bản cao nhất có thể là một rào cản, nhưng với những gì được trang bị, Fronx là một lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm một chiếc xe đô thị hiệu quả, an toàn và khác biệt.