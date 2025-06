Xe Người lái xe hybrid nên từ bỏ ngay thói quen này khi dừng đỗ Xe hybrid có cấu tạo khác biệt so với xe sử dụng động cơ xăng dầu truyền thống, nên người dùng đặc biệt lưu ý một số thói quen này khi dừng đỗ.

Mới đây, một tài xế lái xe Toyota Yaris Cross HEV trong lúc dừng chờ đèn đỏ đã gặp phải một cảnh báo đáng chú ý từ hệ thống của xe. Được biết, do đèn đỏ kéo dài tới 120 giây, tài xế đã chuyển cần số từ vị trí D sang số N (số mo) và giữ phanh chân để chờ.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị di chuyển, bảng đồng hồ bất ngờ hiển thị cảnh báo: "Traction battery need to be protected. Refrain from the use of N Position", tạm dịch là "Ắc quy kéo cần được bảo vệ, hãy tránh sử dụng vị trí số N". Điều này khiến không ít người dùng cảm thấy hoang mang.

Theo đó, xe ôtô hybrid được sử dụng hai nguồn năng lượng để vận hành: động cơ đốt trong và ắc quy kéo (pin hybrid). Khi xe vận hành, động cơ đốt trong sẽ quay máy phát để sạc pin, còn hệ thống phanh tái tạo giúp thu hồi năng lượng và lưu trữ vào pin.

Pin hybrid cung cấp năng lượng cho động cơ điện, đặc biệt khi xe khởi động, di chuyển ở tốc độ thấp hoặc hỗ trợ cho quá trình tăng tốc. Nhờ đó, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào động cơ xăng, vì vậy, xe hybrid sẽ tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải so với xe truyền thống.

Tuy nhiên, thói quen chuyển về số N khi dừng lâu phổ biến trên xe ôtô xăng dầu truyền thống nhưng điều này lại không được các nhà sản xuất xe hybrid khuyến nghị vì có thể không phù hợp với dòng xe này.

Cụ thể, khi để xe ở số N trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống truyền động bị ngắt và xe sẽ không thể sạc pin hybrid, kể cả khi động cơ xăng vẫn đang nổ máy. Nếu tình trạng này kéo dài, pin hybrid có thể bị cạn, gây ra cảnh báo trên bảng đồng hồ hoặc khiến xe ôtô không thể tiếp tục hoạt động.

Mặt khác, khi dừng đỗ lâu ở vị trí số N, xe phải khởi động lại với mức pin thấp, động cơ xăng sẽ phải hoạt động nhiều hơn để sạc, dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu tăng, đi ngược lại mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu của xe hybrid.

Bên cạnh đó, xe hybrid được thiết kế để tối ưu việc phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Chính vì vậy, khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe nhẹ, nên để xe ở số D và giữ phanh, điều này sẽ không gây hại đến xe.

Đồng thời, nếu gặp cảnh báo liên quan đến vị trí số N như trường hợp kể trên, người dùng xe hybrid hãy giữ bình tĩnh và hành động nhanh chóng để khắc phục sự cố. Thông báo trên sẽ biến mất khi tài xế cần chuyển sang chế độ số P và khởi động lại hệ thống hybrid. Tuyệt đối không nên tiếp tục để xe ở số N quá lâu, vì có thể ảnh hưởng xấu đến pin hybrid.

Hiện nay, đa phần các xe hybrid đều trang bị tính năng giữ phanh tự động (Auto Hold). Khi dừng đèn đỏ, người dùng chỉ cần giữ xe ở số D và kích hoạt Auto Hold, không cần chuyển về số N. Trong trường hợp phải dừng lâu mà không có Auto Hold, tài xế nên chuyển về số P và kéo phanh tay, vừa an toàn vừa giúp chân được nghỉ ngơi.