Thời sự Danh mục 19 dự án sẽ triển khai trên địa bàn miền Tây Nghệ An trong năm 2025 Trong năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai 19 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137 của Quốc hội, với tổng số vốn 917,3 tỷ đồng.

Nghị quyết số 137 của Quốc hội về việc bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không tính đối với nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) và nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện trên địa bàn miền Tây Nghệ An để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Trong giai đoạn 2025 - 2029, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp) và nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện trên địa bàn miền Tây Nghệ An dự kiến là 4.987,5 tỷ đồng.

Dự án cầu Kẻ Ninh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu sẽ được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.

Năm 2025, ngân sách Trung ương đã bổ sung cân đối cho ngân sách tỉnh Nghệ An để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây theo Nghị quyết số 137 của Quốc hội và được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 126 là 917,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở các nguyên tắc lập danh mục dự án, nguồn vốn được Trung ương giao năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng danh mục dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng của tỉnh và các địa phương, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nhằm đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Danh mục gồm 19 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư 2.108,363 tỷ đồng trên 4 lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; y tế; giáo dục và đào tạo; quốc phòng. Ngoài 917,3 tỷ đồng được bổ sung cân đối trong năm 2025, dự kiến bổ sung từ nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 1.191,063 tỷ đồng để triển khai các dự án.

Dự án sửa chữa, cải tạo, nền, mặt đường và công trình đoạn Km0+00 - Km37+00, Đường tỉnh 543B, chạy qua huyện Tương Dương sẽ được đầu tư với tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua danh mục 19 dự án, mức vốn bố trí cho các dự án theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung lưu ý, việc lựa chọn các dự án phải đảm bảo mục tiêu, nhất là mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội khu vực miền Tây, đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí về sử dụng hiệu quả nguồn vốn được bổ sung cân đối theo Nghị quyết 137 của Quốc hội.

Trong lựa chọn dự án, cần tập trung rà soát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả thực hiện dự án, tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện thủ tục dự án để đáp ứng yêu cầu về phân bổ hết vốn bổ sung cân đối của năm 2025 là hơn 917 tỷ đồng trước ngày 30/6/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện và triển khai dự án hiệu quả, nhất là trong thời gian tới khi thực hiện chủ trương bỏ cấp huyện.

19 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ được tập trung triển khai trên địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Kết hợp chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tiếp tục rà soát, xây dựng phương án phân bổ vốn bổ sung cân đối còn lại đảm bảo mục tiêu, yêu cầu, có nguyên tắc, tiêu chí, đáp ứng các quy định, đảm bảo yếu tố tiếp cận công bằng, có lựa chọn ưu tiên, tập trung vào các địa bàn bị ảnh hưởng bởi các dự án thủy điện và dự án khoáng sản. Số vốn còn lại cần bố trí tập trung hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn, đáp ứng yêu cầu, tạo động lực phát triển.