Pháp luật

Danh sách các điểm cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Từ ngày 6/5, ngoài địa điểm Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an tại 19 thị trấn, phường thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được phân cấp thực hiện việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.