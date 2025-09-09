Tôn giáo - Tín ngưỡng Danh sách ngày tốt tháng 9/2025: Chọn ngày đẹp cưới hỏi, động thổ, mua xe Xem ngay danh sách ngày tốt tháng 9/2025 theo lịch hoàng đạo, giúp bạn chọn thời điểm cát lành để tiến hành các việc trọng đại được thuận lợi, hanh thông.

Chọn ngày đẹp để tiến hành những việc trọng đại từ lâu đã không chỉ là một phong tục truyền thống mà còn trở thành thói quen phổ biến trong đời sống hiện đại. Bởi lẽ, những sự kiện lớn như xây nhà, khai trương, động thổ hay khởi sự công việc mới đều mang ý nghĩa ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống, sự may mắn và hanh thông của gia chủ.

Việc xem ngày tốt hợp tuổi giúp mọi người cảm thấy an tâm hơn, hạn chế rủi ro, đồng thời tạo niềm tin rằng mọi việc sau đó sẽ diễn ra thuận lợi. Cũng giống như các nghi lễ quan trọng khác, đây được xem là bước khởi đầu mang tính nền tảng để cả hành trình về sau thêm phần suôn sẻ.

Danh sách ngày tốt tháng 9 cưới hỏi, động thổ xây nhà, mua xe

Ngoài yếu tố thời điểm, nhiều người còn quan tâm đến sự hài hòa giữa bản mệnh và ngũ hành, với mong muốn lựa chọn được “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” để mọi việc không chỉ bền vững mà còn mang đến may mắn, tài lộc và bình an.

Tháng 9/2025 có những ngày đẹp nào để cưới hỏi?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 9 năm 2025 có thể tham khảo:

Ngày dương

Ngày âm

Ngày hoàng đạo

Giờ tốt

Việc nên làm

Thứ hai, 8/9/2025

17/7

Canh Thìn

Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)

Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thâu nợ, cưới hỏi, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi thuyền, đem ngũ cốc vào kho, khởi tạo, động Thổ, ban nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, gác đòn đông, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần,...

Thứ năm, 11/9/2025

19/7

Quý Mùi

Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Xây đắp tường, đặt táng, gắn cửa, cưới hỏi, kê gác, gác đòn đông, làm cầu tiêu. khởi công lò nhuộm lò gốm, uống thuốc, trị bệnh (nhưng chớ trị bệnh mắt), bó cây để chiết nhánh

Thứ ba, 16/9/2025

25/7

Mậu Tý

Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)

Động đất, ban nền đắp nền, làm hay sửa phòng Bếp, đặt yên chỗ máy dệt (hay các loại máy), nhập học, nạp lễ cầu thân, nạp đơn dâng sớ, sửa hay làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, khởi công làm lò nhuộm lò gốm

Thứ tư, 17/9/2025

26/7

Kỷ Sửu

Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Khởi công tạo tác mọi việc tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gã. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành, chặt cỏ phá đất

Thứ ba, 23/9/2025

2/10

Ất Mùi

Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Xuất hành, đi thuyền, khởi tạo, động thổ, ban nền đắp nền, cưới gả, dựng xây kho vựa, làm hay sửa phòng Bếp, thờ cúng Táo Thần, đóng giường lót giường, may áo,...



Tháng 9/2025 có những ngày đẹp nào để động thổ xây nhà, sửa nhà?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 9 năm 2025 có thể tham khảo:

Ngày dương

Ngày âm

Ngày hoàng đạo

Giờ tốt

Việc nên làm

Thứ năm, 4/9/2025

13/7

Bính Tý

Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)

Động đất, ban nền đắp nền, làm hay sửa phòng Bếp, đặt yên chỗ máy dệt (hay các loại máy), nhập học, nạp lễ cầu thân, nạp đơn dâng sớ, sửa hay làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước, khởi công làm lò nhuộm lò gốm

Thứ sáu, 5/9/2025

14/7

Đinh Sửu

Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Lập khế ước, giao dịch, động đất ban nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp

Thứ bảy, 20/9/2025

29/7

Nhâm Thìn

Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)

Lập khế ước, giao dịch, cho vay, thâu nợ, mua hàng, bán hàng, xuất hành, đi thuyền, đem ngũ cốc vào kho, khởi tạo, động Thổ, ban nền đắp nền, gắn cửa, đặt táng, kê gác, gác đòn đông, dựng xây kho vựa, làm hay sửa chữa phòng Bếp, thờ phụng Táo Thần,...

Thứ ba, 30/9/2025

9/10

Nhâm Dầm

Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)

Lập khế ước, giao dịch, động đất ban nền, cầu thầy chữa bệnh, đi săn thú cá, tìm bắt trộm cướp



Tháng 9/2025 có những ngày đẹp nào để mua xe?

Ngày dương

Ngày âm

Ngày hoàng đạo

Giờ tốt

Thứ ba, 9/9/2025

17/7

Tân Tỵ

Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Thứ năm, 11/9/2025

19/7

Quý Mùi

Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Chủ nhật, 14/9/2025

23/7

Bính Tuất

Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)

Chủ Nhật, 21/9/2025

30/7

Quý Tỵ

Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)

Chủ nhật, 28/9/2025

7/10

Canh Tý

Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)



Kinh nghiệm chọn ngày tốt tránh đại kỵ

Việc xem ngày tốt từ lâu đã trở thành nét văn hóa truyền thống, gắn liền với mong muốn khởi đầu thuận lợi và gặp nhiều may mắn trong những công việc trọng đại. Ngày đẹp thường trùng với ngày hoàng đạo, có sự xuất hiện của các sao cát tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Sinh Khí hay Thiên Ân – những yếu tố phong thủy được tin là mang lại bình an, may mắn và thuận lợi cho gia chủ.

Ngoài ra, những ngày trực tốc hỷ, tiểu cát, đại an cũng thường được ưu tiên lựa chọn vì chứa năng lượng tích cực, hỗ trợ cho việc “đầu xuôi đuôi lọt”. Ngược lại, cần tránh những ngày xấu như tam nương, nguyệt kỵ, thọ tử hay xích khẩu – thời điểm được xem là dễ phát sinh rủi ro, cản trở sự hanh thông về sau. Sau khi chọn được ngày, nhiều người còn chú ý đến khung giờ cát lành để tiến hành công việc.

Theo quan niệm dân gian, “giờ lành sinh vận tốt”, khởi sự đúng thời điểm cát tường không chỉ mang lại cảm giác yên tâm mà còn giúp công việc hợp với khí vận của gia chủ, từ đó bền vững, suôn sẻ và nhiều may mắn hơn trong tương lai.