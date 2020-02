Đất nền khu vực ngoại thành và vùng nông thôn Nghệ An tăng cao

Chung cư trầm lắng

Tiếp cận các sàn giao dịch bất động sản TP. Vinh những ngày giữa tháng 2, nhận thấy không khí khá vắng vẻ. Theo đại diện một số sàn giao dịch chủ chốt trên địa bàn thành phố cho biết, từ đầu năm dương lịch, nhất là những ngày sau Tết Nguyên đán vẫn giao dịch nhưng nhìn chung là thưa thớt. Theo khảo sát tại một sàn giao dịch lớn ở thành phố Vinh, trong 1 tháng sau nghỉ Tết đến nay mới chỉ đạt được 10 hợp đồng; các sàn giao dịch khác hàng ngày vẫn có người đến tìm hiểu sản phẩm nhưng tỷ lệ giao dịch thành công rất ít.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Sở dĩ hiện nay giao dịch giảm là do các sàn thu hẹp, chỉ giới thiệu, bán sản phẩm của mình, không bán sản phẩm của đơn vị khác. Đại diện một sàn giao dịch cho biết: giao dịch qua sàn có bất cập, có sàn giao dịch nhận quảng cáo sản phẩm cả năm trời nhưng khi bán, công ty hợp đồng trực tiếp với khách hàng, sàn không được hoa hồng. Mặt khác, do Luật Kinh doanh bất động sản năm 2015 sửa đổi, không còn phải bắt buộc các công ty phải đưa 20% sản phẩm bán tại các sàn nên giao dịch giảm. Về phía khách hàng, nếu mua trực tiếp thì không phải trích hoa hồng nên sẽ tiện lợi hơn.

Lãnh đạo Phòng quản lý nhà và Bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: vì lý do trên nên hiện nay, Sở không nắm được thực tế mỗi năm có bao nhiêu căn hộ chung cư hoặc đất nền dự án được đưa vào thị trường; do không có quy định ràng buộc nên các công ty cũng không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ và thực chất. Qua theo dõi của phòng, hiện Nghệ An chỉ còn khoảng 20 sàn giao dịch hoạt động nhưng khá cầm chừng, gần 8 sàn đã giải thể.

Theo một số liệu của đoàn thanh tra liên ngành tỉnh được công bố, từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 72 dự án chung cư được đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng với 8.073 căn hộ, trong đó TP. Vinh có 69 chung cư, chiếm 95,8%.

Theo thông tin từ Hiệp hội bất động sản tỉnh cho biết: năm 2019 và 2020 này, tỉnh có một số quy định thắt chặt lại nên có ít dự án chung cư mới được đầu tư, xây dựng. Riêng trong năm 2020, dự kiến sẽ có khoảng trên dưới 300 căn hộ của một số dự án chung cư được đưa vào thị trường, trong đó gần một nửa dành cho tái định cư. Các giao dịch mua bán chung cư hiện tại chủ yếu là mua đi bán lại các dự án cũ của các khách hàng và giá cả không tăng. Thậm chí gần đây, một số khách hàng mua căn hộ chung cư để đầu cơ, thì nay để cắt lỗ, đã rao bán dưới mức giá mua trước đây gần 1 triệu đồng/m2.

Đất nền ven đô tăng giá

Trái với không khí ảm đạm của thị trường chung cư, giá đất nền lại có dấu hiệu tăng lên, đặc biệt là khu vực ven đô và một số thị tứ, thị trấn ở nông thôn.



Theo chân một người có nhu cầu đi hỏi mua đất ở vùng xã Hưng Lộc và Nghi Đức (TP.Vinh), chúng tôi được một chủ đất cho biết: Vừa rồi gia đình có lô đất ở gần khu tái định cư đường 35m muốn bán, sau khi đăng thông tin trên mạng xã hội, hàng ngày đều có vài ba người đến hỏi mua. Họ sẵn sàng trả giá cao nhưng gia đình chưa bán bởi thấy nhu cầu tìm mua của người dân khá lớn.

Tìm hiểu được biết, giá đất khu vực Nghi Đức, Nghi Ân, Hưng Lộc đều tăng, trong đó đất khu vực tái định cư đường 35m hay đường 72m (đoạn từ xã Nghi Đức đi Cửa Lò quanh trục Đại lộ Vinh - Cửa Lò) thuộc địa bàn xã Nghi Đức tăng mạnh nhất. Cụ thể, có lô ở xóm Xuân Đồng hay Hương Tín trước đây chỉ bán 8 - 10 triệu đồng/m2 thì nay lên 14-15 triệu đồng/m2. Khu vực xã Nghi Ân, so với năm 2019, hiện nay giá đất nền cũng tăng từ 1- 2 triệu đồng/1m2.