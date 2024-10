Đất nước đổi mới, hội nhập, phát triển

Một số hình ảnh tiêu biểu về đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Những thành tích xuất sắc của thế hệ trẻ của đất nước đã đạt được trong những năm qua...

Hòa chung vào những thành tích của cả nước, tuổi trẻ Nghệ An cũng đã đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện mang vinh quang về cho tổ quốc: Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa và Bằng khen cho các em học sinh đạt giải Quốc tế; “Cô gái vàng cầu mây” xứ Nghệ, Vận động viên Nguyễn Thị My, Nghệ An cùng các đồng đội giành tấm Huy chương Vàng lịch sử cho cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 2023; Vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh, Nghệ An giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch cử tạ châu Á, năm 2022; ...

Trong không khí kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); 94 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2024), 60 năm Bác Hồ ký Lời đề tựa cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (1964 - 2024), chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Đó cũng chính là thông điệp mà những người làm trưng bày: mong muốn gửi tới công chúng và đặc biệt là thế hệ trẻ khi đến với phòng trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ” ngày hôm nay để không ngừng cố gắng phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, noi theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và những hạt giống Đỏ của cách mạng Việt Nam.