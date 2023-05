Dấu ấn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Sau 5 năm thực hiện, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết và ban hành Thông báo số 55 -TB/TW ngày 20/4/2019 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 đã thể hiện sự nhất quán, xuyên suốt và tính thực tiễn trong các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển tỉnh Nghệ An; là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách nhằm bổ sung và thu hút các nguồn lực cho phát triển; là căn cứ quan trọng để tỉnh Nghệ An xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng.