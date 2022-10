Dấu ấn của tiền đạo trẻ Sông Lam Nghệ An tại đội tuyển U17 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tại vòng loại Giải U17 châu Á 2023, Lê Đình Long Vũ đã ghi dấu ấn lớn ở U17 Việt Nam. Chân sút sinh năm 2006 hứa hẹn sẽ là tài năng đáng xem của bóng đá xứ Nghệ trong tương lai.

Chân sút đầy hứa hẹn

Chúng tôi hẹn gặp Lê Đình Long Vũ trong quán cafe nhỏ gần đại bản doanh của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, khi tiền đạo này vừa mới trở về sau vòng loại U17 châu Á. Vũ hiện tại đang thuộc quân số của đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Tôi khá bất ngờ khi Vũ không uống bất cứ loại thức uống nào trong quán, mà chỉ xin 1 ly nước lọc. “Em chỉ uống nước lọc thôi. Những thức uống khác không có lợi cho vận động viên” - Vũ nói.

Nước lọc là thức uống chủ yếu của nhiều ngôi sao lớn trong làng bóng đá thế giới. Ví dụ rõ nhất, trong một buổi họp báo Ronaldo đã gạt đi tất cả các thức uống có ga trên bàn và chỉ dùng mỗi chai nước suối. Và Vũ dù đang còn rất trẻ, nhưng tuyển thủ U17 Việt Nam đã có ý thức cao trong việc giữ gìn sức khỏe, để phát triển nghề nghiệp của mình.

Vũ bắt đầu kể về hành trình đến với U17 Việt Nam. Năm 2020, Lê Đình Long Vũ được tham gia vào đội U15 Sông Lam Nghệ An để tham dự Giải U15 toàn quốc. Trước đó, Vũ được phân công đá ở vị trí hậu vệ cánh phải. Nhưng ước mơ của chân sút sinh năm 2006 này là luôn muốn được chơi trong vai trò của một cầu thủ tấn công. Cơ hội đến với Vũ, khi trong một trận đấu tập huấn trước giải với đội U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một tiền vệ phải của U15 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu không tròn vai. Vì thế, Vũ được ban huấn luyện của U15 đôn lên chơi ở vị trí này. “Trong trận đấu đó, em đã thể hiện khá tốt, có nhiều pha đột phá và kiến tạo. Nên từ đó em được các thầy đã bố trí em chơi ở vị trí này luôn", Vũ nhớ lại.

Ở giải U15, mặc dù đội bóng xứ Nghệ chỉ dừng chân ở bán kết, nhưng Vũ đã để lại nhiều ấn tượng đối với các nhà chuyên môn. Tại giải đấu đó, các đường tấn công của U15 Sông Lam Nghệ An đều xuất phát bên cánh phải. Và hầu như những bàn thắng của U15 xứ Nghệ đều qua chân của Lê Đình Long Vũ.

Vũ cũng cho rằng, tại giải U15 toàn quốc năm 2020, em đã chơi khá nổi bật và vì thế được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U16 Việt Nam.

Tham gia U16 Việt Nam là cơ hội để Lê Đình Long Vũ phát triển toàn diện hơn các kỹ năng chơi bóng. Bởi sau khi tập trung cùng đội tuyển, Vũ được lên đường sang Đức để dự chuyến tập huấn cùng các câu lạc bộ hàng đầu của đất nước này.

Ở mỗi câu lạc bộ như Dortmund, Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt hay FC Cologne đều có những trải nghiệm hết sức bổ ích và hoàn thiện thêm nhiều kiến thức bóng đá cho Vũ và đồng đội.

“Ở mỗi câu lạc bộ, chúng em đều có 1 tuần để tìm hiểu và tham gia tập luyện cùng họ. Em nhớ nhất là chuyến tập huấn ở Eintracht Frankfurt, tại đây huấn luyện viên Nicolai Adam đã bổ trợ cho U16 Việt Nam rất nhiều kiến thức như Pressing tầm cao, chống phản công, di chuyển không bóng… Qua đó, chúng em đã trưởng thành lên rất nhiều”.

Vòng loại Giải U17 châu Á 2023 được tổ chức tại Việt Nam là giải đấu Lê Đình Long Vũ đã phần nào khẳng định được tài năng trong mắt những người hâm mộ. Đặc biệt, trong trận đấu cuối cùng khi gặp U17 Thái Lan, cầu thủ sinh năm 2006 chơi bùng nổ, đóng góp lớn vào chiến thắng 3-0 cho U17 Việt Nam. Không những có nhiều pha đột phá đầy tốc độ bên hành lang cánh phải, tung ra nhiều đường căng ngang nguy hiểm cho đồng đội, số 16 đội tuyển Việt Nam còn có những pha di chuyển không bóng thông minh, từ đó nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Trận thắng 3-0 trước người Thái đã giúp Lê Đình Long Vũ và đồng đội giành vé vào vòng chung kết Giải U17 châu Á 2023.

Những bước chạy thần tốc, những pha qua người đầy kỹ thuật, những cú dứt điểm hiểm hóc… của Lê Đình Long Vũ không phải tự nhiên có được. Đó là sự nỗ lực rèn dũa qua từng ngày của tiền vệ Sông Lam Nghệ An.

Theo em nghĩ, không ai có thể thành tài mà không qua khổ luyện. Em cho rằng chăm chỉ luyện tập và nghiêm khắc trong sinh hoạt là bàn đạp để đưa mình đến với thành công. Lê Đình Long Vũ

Hành trình đến với Sông Lam Nghệ An

Lê Đình Long Vũ sinh ra trong gia đình rất yêu bóng đá ở Thạch Hà – Hà Tĩnh. Vũ có năng khiếu chơi bóng từ nhỏ và từng tham gia Giải Bóng đá Nhi đồng Hà Tĩnh. Q ua giải đấu này, các tuyển trạch viên của lò Sông Lam Nghệ An rất thích cách chơi bóng của Vũ, vì thế đã thuyết phục gia đình để cầu thủ sinh năm 2006 sang đầu quân cho Sông Lam Nghệ An. Gia đình của Vũ đã rất ủng hộ để cậu đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Đứng trước 2 lựa chọn, hoặc sẽ chơi cho lò đào tạo Hà Tĩnh, hoặc sẽ sang tập luyện tại Nghệ An, Vũ đã quyết định chọn Sông Lam Nghệ An để tu nghiệp.

“Em thấy Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An là nơi lý tưởng để thực hiện giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp của mình. Hơn nữa Nghệ An hay Hà Tĩnh cũng đều uống chung một dòng nước sông Lam. Vì thế, em đã quyết định ra Vinh để tu nghiệp”, Vũ nói.

Tại lò đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, Lê Đình Long Vũ được biết đến là tiền vệ chơi bóng hiện đại. Ngoài việc sở hữu tốc độ vượt trội, cầu thủ sinh năm 2006 còn được biết đến là mẫu tiền vệ có kỹ năng chơi bóng tốt cả hai chân. Vũ chia sẻ: “Đầu tiên em chỉ thuận chân phải, nhưng trong một trận đấu khi tham gia giải Nhi đồng em bị lật móng ở bàn chân phải. Vì quyết tâm muốn được vào sân đá, nên em đã quyết định bỏ ra 2 ngày để tập luyện riêng chân trái. Cuối cùng thì em đã có thể chơi bóng hai chân khá thuần thục. Đây có lẽ là điểm mạnh giúp em có thể sút bóng ở nhiều tư thế”.

Khả năng chơi tấn công của Long Vũ khá hiệu quả. Tuy nhiên, đến lứa tuổi U13, do đội trẻ Sông Lam Nghệ An thiếu hậu vệ, nên các huấn luyện viên đã quyết định đưa Vũ về chơi ở vị trí này.

Dù không phải là vị trí sở trường nhưng Vũ luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các huấn luyện viên đã giao. U13 Sông Lam Nghệ An năm đó đã giành chức vô địch U13 toàn quốc. Vũ chơi ở vị trí trung vệ và để lại ấn tượng khi giữ cho đội nhà có số bàn thua ít nhất trong các đội dự giải.

Tuy nhiên, tuyển thủ U17 Việt Nam vẫn luôn muốn mình được phát huy hết khả năng, và được chơi ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ là mục tiêu mà Vũ luôn phấn đấu. Sự nỗ lực đã giúp cầu thủ sinh năm 2006 thực hiện được mong ước ấy. Vũ trở thành tiền vệ phải ấn tượng nhất tại giải U15 Quốc gia năm 2020.

Những thành quả có được của Lê Đình Long Vũ ở các cấp độ đội tuyển trẻ chưa phải quá lớn lao, nhưng với một cầu thủ luôn có ý thức cao trong việc phát triển nghề nghiệp, thì người hâm mộ giữa hai bờ dòng sông Lam có quyền hy vọng về một tương lai đầy tươi sáng sẽ đến với ngôi sao bóng đá xứ Nghệ.