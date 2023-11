Năm 1997, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An phối hợp với Viện Điều tra, quy hoạch rừng Việt Nam tiến hành khảo sát, điều tra và nghiên cứu dự án khả thi đầu tư xây dựng Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Kết quả khảo sát, nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, Pù Hoạt có đủ điều kiện để thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên với diện tích được đề xuất là 67.934 ha, nằm trên địa giới hành chính của 6 xã: Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Thông Thụ, Tiền Phong và Tri Lễ của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử tại thời điểm đó, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt chưa được thành lập, diện tích rừng quy hoạch của Khu Bảo tồn được giao cho Hạt Kiểm lâm Quế Phong trực tiếp quản lý và bảo vệ.