Xây dựng Đảng

Dấu ấn nhiệm kỳ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Nghệ An Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với sự chủ động, quyết liệt và đổi mới trong tư duy, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã để lại những dấu ấn sâu sắc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 136 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1.159 tổ chức cơ sở đảng và 202.357 đảng viên. Với số lượng tổ chức đảng, đảng viên lớn, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng phải được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đồng thời, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Hội nghị lần thứ 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Phạm Bằng

Dấu ấn của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thể hiện rõ nét thông qua những con số ấn tượng và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn:

Quán triệt và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về kiểm tra, giám sát và kiểm soát tài sản, thu nhập được chú trọng quan tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể: Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 14 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành 8 văn bản để cụ thể hóa các quy định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Chủ động, quyết liệt trong công tác kiểm tra: Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 8.821 lượt tổ chức đảng và 15.557 lượt đảng viên, trong đó, có 10.377 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; nội dung tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm như quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quy hoạch, công tác cán bộ... Qua kiểm tra, đã kết luận 509 lượt tổ chức đảng và 897 lượt đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng, 52 đảng viên.

Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện chủ động, quyết liệt, không né tránh. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2.013 tổ chức đảng và 3.851 đảng viên, trong đó, có 2.222 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 1.397 tổ chức đảng và 2.780 đảng viên có vi phạm; đã thi hành kỷ luật 28 tổ chức đảng và 466 đảng viên. Một số vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phức tạp xảy ra tại các cơ quan đơn vị được kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh kịp thời, không chờ kết luận của cơ quan thanh tra, điều tra để xử lý vi phạm.

Kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Nhiệm kỳ 2020-2025 cũng thể hiện dấu ấn đặc biệt trong thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, làm rõ vi phạm và xử lý nghiêm minh kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến một số vụ án, vụ việc phức tạp, mang tính hệ thống trên phạm vi lớn theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, như: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong phòng, chống dịch Covid-19; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC thực hiện; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở nhà, đất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới, hiệu quả trong công tác giám sát: Công tác giám sát cũng được đổi mới mạnh mẽ, mở rộng phạm vi và đối tượng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề với 11.686 lượt tổ chức đảng và 20.189 lượt đảng viên. Qua giám sát, kết luận có 785 lượt tổ chức đảng, 1.041 lượt đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng và 93 đảng viên.

Bên cạnh công tác giám sát chuyên đề, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Đề án số 13-ĐA/TU, ngày 04/01/2022 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn, nhắc nhở nội dung còn hạn chế, khuyết điểm; nâng cao khả năng cảnh báo ngăn ngừa vi phạm.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: P.V

Xem xét, xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh, kịp thời, không chờ kết luận của các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 52 tổ chức đảng, 5.337 đảng viên, trong đó, có nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kiểm tra, thi hành kỷ luật sau khi có thông tin về vi phạm, không đợi kết luận của các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán.

Việc thi hành kỷ luật được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật theo quy định. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật đều tự giác nhận khuyết điểm và chấp hành nghiêm túc các quyết định kỷ luật, có biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm, vi phạm.

Kiểm soát tài sản, thu nhập từng bước đi vào nền nếp: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện bảo đảm quy định; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập được tăng cường. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xác minh tài sản thu nhập đối với 568 cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện quản lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, làm cơ sở để rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc đó là:

Một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chưa thực sự chú trọng công tác giám sát, nhất là đối với cán bộ chủ chốt. Việc theo dõi và phát hiện dấu hiệu vi phạm còn yếu, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi có đơn thư tố cáo hoặc thông tin từ báo chí. Điều này cho thấy tính chủ động trong phòng ngừa chưa cao, chưa phát huy được vài trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra, giám sát vẫn còn rất hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến tốc độ, độ chính xác và khả năng lưu trữ, phân tích dữ liệu, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới hiện nay, nhất là trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác. Ảnh: Mai Hoa

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, Đảng bộ tỉnh Nghệ An cần đề ra một loạt các giải pháp có tính chiến lược, toàn diện cho giai đoạn tiếp theo:

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Điều này là yếu tố then chốt, quyết định thành công của mọi giải pháp.

Đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành: Cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn. Các cuộc kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách, đầu tư công và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan: Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan Thanh tra, Công an, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm. Việc trao đổi thông tin, phối hợp hành động sẽ giúp nâng cao hiệu quả và tính nghiêm minh của kỷ luật.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra: Đây là giải pháp mang tính gốc rễ. Cần tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ ngành kiểm tra các cấp. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức cách mạng trong sáng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Đảng bộ tỉnh cần tập trung nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian kiểm tra, giám sát. Mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát để phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý và tổng hợp, tiến tới xây dựng một hệ thống kiểm tra, giám sát hiện đại, khoa học, có tính chuyên nghiệp.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Việc lắng nghe và tổng hợp thông tin từ nhân dân sẽ giúp Ủy ban kiểm tra và các cấp ủy kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc, góp phần vào việc phát hiện và xử lý vi phạm.

Nhiệm kỳ 2020-2025 là một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng là một chặng đường đáng tự hào của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Những dấu ấn về sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, sự kiên quyết trong xử lý vi phạm và hiệu quả trong hoạt động đã tạo ra những tiền đề vững chắc.

Những bài học kinh nghiệm và các giải pháp chiến lược đã được đúc rút sẽ là kim chỉ nam để Đảng bộ tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong những năm tiếp theo với mục tiêu xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong cả nước.