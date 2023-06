Dấu ấn ‘thủ lĩnh’ thanh niên miền biển

Công tác tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành với du khách cũng được Bí thư Nguyễn Đắc Tuấn và BCH Đoàn phường Nghi Thủy quan tâm, tích cực triển khai thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Nổi bật như việc sáng tạo thiết kế infographic thực hiện cuộc vận động tuyên truyền người dân không xả rác ra đường, sông, mương máng góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Hay các chiến dịch ra quân tổng dọn vệ sinh khu vực bãi tắm phường Nghi Thủy, đảo Lan Châu, khu vực cảng cá, bến xe; gắn biển tên các hàng cây thanh niên, tuyến đường thanh niên tự quản; công trình đường cờ tổ quốc; công trình tường rào bích hoạ; hoạt động phối hợp với ban bảo vệ dân phố phường, công an phường tổ chức kẻ vạch, phân làn chống tái lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông tại các trục đường chính; tổ chức cho các hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông.