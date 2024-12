Chuyển đổi số Dấu hiệu nhận biết điện thoại di động bị nghe lén Trong thời đại số, điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là những mối nguy hiểm tiềm ẩn, trong đó có việc bị nghe lén. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận biết những dấu hiệu bất thường và đưa ra các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân hiệu quả.

Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành trung tâm của mọi hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Từ lướt Facebook, mua sắm trực tuyến, gửi email, đến chia sẻ những bí mật sâu kín nhất, tất cả đều gói gọn trong thiết bị nhỏ gọn ấy.

Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại khiến điện thoại của bạn trở thành mục tiêu hấp dẫn cho phần mềm độc hại. Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu có kẻ xấu âm thầm theo dõi, thu thập dữ liệu, và nghe lén mọi cuộc trò chuyện của bạn thì sao? Làm thế nào để bạn phát hiện ra điện thoại của mình đang bị nghe lén?

Ảnh minh họa.

Mặc dù việc phát hiện điện thoại thông minh bị theo dõi không hề dễ dàng, nhưng vẫn có những dấu hiệu giúp bạn nhận biết liệu thiết bị của mình có đang bị tin tặc kiểm soát hay không.

Hãy nhớ rằng việc thỉnh thoảng gặp phải một vài dấu hiệu trong số này có thể chỉ là bình thường. Chỉ khi những dấu hiệu ấy xuất hiện thường xuyên và liên tục, bạn mới nên bắt đầu điều tra để bảo vệ mình. Sau đây là 7 dấu hiệu mà bạn cần chú ý:

1. Âm thanh bất thường khi gọi điện

Nếu bạn nghe thấy âm thanh lạ như âm thanh nền bất thường xuất hiện trong cuộc gọi, tiếng lách cách hoặc tiếng bíp trong cuộc gọi, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện của bạn đang bị ghi âm.

Có khả năng ai đó đã cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi mà bạn không hề hay biết, hoặc thậm chí một phần mềm độc hại đang âm thầm ghi âm trên thiết bị của bạn. Đôi khi, những âm thanh bất thường này có thể chỉ do tín hiệu kém và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chúng xảy ra thường xuyên và lặp lại, hãy cẩn thận kiểm tra điện thoại để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình.

2. Pin nhanh hết và điện thoại quá nóng

Điện thoại của bạn có bị nóng lên bất thường và pin cạn kiệt nhanh chóng dù không sử dụng nhiều? Hiện tượng này có thể là bình thường nếu bạn đang xem video trực tuyến hoặc chơi game trong thời gian dài.

Pin nhanh hết và điện thoại quá nóng bất thường là dấu hiệu cảnh báo điện thoại di động bị nghe lén. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ nghỉ, rất có thể thiết bị của bạn đã bị phần mềm độc hại tấn công. Các chương trình này có thể đang âm thầm gửi dữ liệu đến kẻ theo dõi. Hãy kiểm tra ngay mục cài đặt pin trên điện thoại để xem ứng dụng nào đang tiêu tốn năng lượng nhiều nhất.

3. Xuất hiện các trang web có dấu hiệu bất thường

Một số loại phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào trình duyệt web của bạn bằng cách tạo ra các trang web giả mạo, trông rất giống với trang hợp pháp, nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của bạn khi bạn nhập vào.

Những chiêu trò lừa đảo kiểu này phổ biến vì chúng tận dụng tâm lý và hành vi quen thuộc của người dùng một cách tinh vi. Nếu bạn nhận thấy trang web mình đang truy cập có dấu hiệu bất thường hoặc giao diện khác lạ so với trước, hãy cẩn thận và đóng ngay trang đó lại để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

4. Điện thoại của bạn không tắt được

Nếu điện thoại của bạn gặp trục trặc khi tắt nguồn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đang bị theo dõi. Hãy chú ý kiểm tra xem đèn nền có vẫn sáng dù điện thoại đã tắt hay không, hoặc liệu quá trình tắt máy có bị gián đoạn và không thực hiện được.

Ngoài ra, việc điện thoại tự tắt hoặc khởi động lại mà không rõ lý do cũng có thể là tín hiệu cảnh báo cho các vấn đề tiềm ẩn. Đừng bỏ qua những dấu hiệu này, vì chúng có thể liên quan đến việc bảo mật thiết bị của bạn.

5. Xuất hiện tin nhắn văn bản bất thường

Những tin nhắn văn bản chứa các từ ngữ vô nghĩa hoặc liên kết đáng ngờ có thể là dấu hiệu cho thấy phần mềm gián điệp trên thiết bị của bạn đã bị cài đặt sai cách.

Thay vì gửi lệnh trực tiếp đến các ứng dụng như dự định, chương trình lại vô tình truyền tải chúng qua tin nhắn SMS, để lộ dấu vết bất thường này. Nếu bạn nhận thấy điều này, hãy kiểm tra thiết bị ngay lập tức để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

6. Máy ảnh và micrô tự động bật lên

Hãy đặc biệt cảnh giác nếu camera hoặc mic trên điện thoại của bạn tự bật mà không rõ lý do. Nếu bạn thấy đèn báo camera sáng lên dù không mở bất kỳ ứng dụng nào sử dụng camera, điều này có thể là dấu hiệu thiết bị đã bị tấn công.

Máy ảnh và camera tự động bật lên là dấu hiệu cảnh báo điện thoại bị tấn công. Ảnh: Internet.

Đáng lo ngại hơn, một số phần mềm độc hại còn cho phép tin tặc truy cập vào camera mà không kích hoạt đèn báo. Vì vậy, đừng chủ quan, hãy kiểm tra và điều tra kỹ lưỡng để bảo vệ quyền riêng tư của mình.

7. Mức sử dụng dữ liệu tăng đột biến

Phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại thường xuyên truyền dữ liệu từ thiết bị của bạn về cho tin tặc, và điều này có thể khiến lượng dữ liệu sử dụng tăng đột biến.

Nếu bạn không dùng gói dữ liệu không giới hạn, việc này có thể dẫn đến chi phí phát sinh đáng kể. Để bảo vệ tài chính của mình, hãy kiểm tra kỹ hóa đơn điện thoại vào cuối mỗi chu kỳ thanh toán để phát hiện bất kỳ sự gia tăng bất thường nào về mức sử dụng dữ liệu.

Cách bảo vệ điện thoại di động của bạn khỏi bị nghe lén

Muốn tránh xa các ứng dụng độc hại, hãy ưu tiên tải xuống các ứng dụng từ các nhà phát triển uy tín trên Google Play Store hoặc Apple App Store. Trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu an ninh mạng liên tục phát hiện ra những ứng dụng mới tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho điện thoại di động của mình, bạn hãy thực hiện các bước sau đây:

1. Bật Chế độ máy bay: Bước đầu tiên để bảo vệ điện thoại của bạn là nhanh chóng chuyển sang Chế độ máy bay. Thao tác này sẽ ngay lập tức ngắt kết nối thiết bị với mạng, cắt đứt quyền truy cập từ xa của tin tặc bằng cách vô hiệu hóa dữ liệu di động và Wi-Fi. Sau khi đã an toàn, bạn có thể kiểm tra kỹ thiết bị để phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

2. Xóa các ứng dụng đáng ngờ: Hãy kiểm tra danh sách ứng dụng trên điện thoại và xóa ngay bất kỳ ứng dụng nào bạn không nhận ra hoặc không nhớ đã cài đặt. Tiếp theo, truy cập vào cài đặt pin để xem ứng dụng nào đang tiêu thụ nhiều năng lượng nhất. Nếu phát hiện bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào không có lý do chính đáng để sử dụng lượng pin lớn như vậy, hãy gỡ cài đặt chúng ngay lập tức để bảo vệ thiết bị của bạn.

3. Đầu tư phần mềm diệt virus tốt: Hãy bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa bằng cách đầu tư một phần mềm diệt virus chất lượng. Một ứng dụng diệt virus đáng tin cậy hoặc độ bảo mật cao không chỉ giúp ngăn chặn phần mềm độc hại mà còn bảo vệ tất cả các thiết bị bạn sở hữu, mang lại sự an tâm trong thế giới số đầy rủi ro.

4. Cập nhật điện thoại thường xuyên: Apple và Google thường phát hành các phiên bản iOS và Android mới mỗi năm, nhưng đừng quên quan tâm đến điện thoại của bạn trong khoảng thời gian giữa các bản cập nhật lớn.

Cập nhật điện thoại thường xuyên để bảo vệ an toàn trước các cuộc tấn công mạng.

Ảnh: Internet.

Những bản vá bảo mật quan trọng được tung ra thường xuyên để khắc phục các lỗ hổng, bảo vệ thiết bị của bạn khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Hãy cập nhật phần mềm thường xuyên để đảm bảo thiết bị luôn chạy trên phiên bản hệ điều hành mới nhất. Đừng quên cập nhật từng ứng dụng qua App Store hoặc Play Store để tối ưu hóa bảo mật và hiệu năng.

5. Hãy sử dụng mạng riêng ảo: Việc sử dụng một mạng riêng ảo (VPN) chất lượng là cách hiệu quả để bảo vệ quyền riêng tư, giúp bạn ẩn danh trước những kẻ cố gắng theo dõi vị trí hoặc đánh cắp địa chỉ IP của bạn.

Dù một số trình duyệt và phần mềm diệt virus đã tích hợp tính năng VPN, việc lựa chọn một dịch vụ VPN chuyên dụng cho iOS hoặc Android sẽ mang lại mức bảo mật cao hơn. Kết hợp VPN với phần mềm chống mã độc riêng biệt để tối ưu hóa an toàn cho thiết bị của bạn.

6. Bật Chế độ khóa: Nếu bạn nghi ngờ rằng thiết bị của mình đang trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công có tổ chức, hãy thực hiện các biện pháp bảo mật nâng cao để bảo vệ thông tin cá nhân.

Đối với người dùng iPhone, Chế độ khóa là một lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể kích hoạt tính năng này bằng cách vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Chế độ khóa, giúp tắt một số tính năng dễ bị khai thác. Người dùng Android có thể tham gia Chương trình bảo vệ nâng cao của Google, cung cấp thêm lớp bảo mật để chống lại các mối đe dọa tinh vi.

7. Khởi động lại chế độ an toàn: Sử dụng chế độ an toàn là một cách hiệu quả để khởi động điện thoại mà không kích hoạt bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào. Chế độ này cho phép bạn kiểm tra và gỡ bỏ các ứng dụng đáng ngờ mà không làm tin tặc cảnh giác. Để vào chế độ an toàn trên iPhone hoặc Android, hãy khởi động lại thiết bị và nhấn giữ nút Giảm âm lượng. Đây là bước đơn giản nhưng mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của bạn.

8. Đặt điện thoại về cài đặt gốc: Nếu mọi biện pháp khác đều không thành công, việc đặt lại điện thoại về cài đặt gốc có thể là giải pháp cuối cùng để loại bỏ các chương trình độc hại đang tấn công điện thoại của bạn.

Trước khi thực hiện, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng, vì quá trình này sẽ xóa sạch mọi thông tin trên thiết bị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này không đảm bảo loại bỏ được các phần mềm độc hại tinh vi, vốn có khả năng ẩn sâu trong hệ thống. Hãy cân nhắc kỹ và nếu cần hãy tìm đến sự hỗ trợ của thợ chuyên nghiệp.