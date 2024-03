Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

Đây cũng là một trong những di tích tại Nghệ An được xếp hạng đầu tiên ở khu vực miền Bắc. Theo Quyết định số 313-VH/VP ngày 28/4/1962 của Bộ Văn hóa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, về việc xếp hạng những di tích, danh thắng toàn miền Bắc, núi Thiên Nhẫn và thành Lục Niên là 1 trong 3 di tích (cùng với núi Dũng Quyết – khu vực Phượng Hoàng Trung Đô và núi Lam Thành), tại Nghệ An được công nhận là di tích, danh thắng và cần bảo vệ theo pháp luật của Nhà nước. Những di tích, danh thắng được xếp hạng đều do các ty, sở văn hóa địa phương (qua các thời kỳ) quản lý và trách nhiệm bảo vệ là của chung các cấp chính quyền…

Điều đó cho thấy rằng, trong thời kỳ mà đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn, cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước đang bước vào thời kỳ ác liệt, núi Thiên Nhẫn và thành Lục Niên vẫn giữ một vai trò quan trọng, được ghi nhận, đánh giá cao. Tiếc rằng, sau hơn 60 năm được xếp hạng và tròn 600 năm kể từ khi thành Lục Niên được các bậc tiền nhân xây dựng, nơi đây vẫn hoang lạnh và có nguy cơ chìm dần vào quên lãng.