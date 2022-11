Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An đạt cao nhất từ trước đến nay

(Baonghean.vn) - Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 10/11/2022 là 935,22 triệu USD.

Chiều 24/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2022, phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 do Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thế Thân trình bày.

Năm 2022, hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế được triển khai sôi nổi, phù hợp với tình hình mới, đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến với chính quyền tỉnh Gifu (Nhật Bản), chính quyền bang Haryana (Ấn Độ); thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Gwangju (Hàn Quốc).

UBND tỉnh Nghệ An đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Liên đoàn Sản xuất Singapore về hợp tác đầu tư và thương mại nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Các sự kiện nhằm tăng cường hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới với các đối tác tiềm năng. Đây là cơ hội để quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách đầu tư của tỉnh ; tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp các nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch,… tại Nghệ An.

Các hoạt động thu hút đầu tư, thương mại, du lịch được tăng cường. Các hoạt động kết nối với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được đẩy mạnh để thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư, thương mại; tham dự và giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh về thu hút đầu tư, thương mại, du lịch tại các hội thảo quốc tế; tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt cao nhất từ trước đến nay, đóng góp rất lớn cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 10/11/2022 là 935,22 triệu USD.

Về thu hút nguồn vốn ODA, trong 10 tháng đầu năm 2022, có 1 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; 1 dự án đang làm thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư; 3 dự án đang thực hiện thủ tục đề xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 11 chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài với tổng mức đầu tư 9.620 tỷ đồng; giải ngân vốn nước ngoài 10 tháng đầu năm 68,694 tỷ đồng/482,140 tỷ đồng, đạt 14,25% kế hoạch được giao.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 2,490 tỷ USD, tăng 2,55% so với năm 2021, trong đó, xuất khẩu hàng hóa 2,168 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1,195 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm 2021.

Công tác vận động, quản lý viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; có 18 dự án và 7 phi dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn cam kết viện trợ là 4,09 triệu USD. Nhìn chung, các chương trình, dự án và phi dự án có ý nghĩa nhân đạo cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân.

Công tác thông tin đối ngoại được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thông tin kịp thời công tác đối ngoại, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Công tác văn hóa đối ngoại được triển khai tích cực, với các hoạt động đa dạng, nhằm quảng bá về mảnh đất, con người và văn hóa Nghệ An đến du khách trong và ngoài nước. Công tác quản lý biên giới được triển khai đồng bộ, giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới đất liền và biển, đảo.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, hoạt động đối ngoại có nhiều khởi sắc, tổ chức được nhiều hoạt động đối ngoại truyền thống, hợp tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế, trong đó, kinh tế đối ngoại có nhiều điểm sáng.