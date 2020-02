David Bernhardt - 'Tổng thống giả định trong 2 giờ' của nước Mỹ

Được đưa tới một địa điểm bí mật suốt thời gian Tổng thống đọc liên bang, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt năm nay chính là “Người sống sót được chỉ định” để phòng ngừa những tình huống thảm họa xấu nhất có thể xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp liên bang trước Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống giả định trong 2 giờ

Trong suốt 2 giờ đồng hồ diễn ra buổi đọc Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ, việc duy nhất của Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt là nín thở chờ đợi, theo dõi cho đến khi sự kiện kết thúc một cách an toàn đúng nghĩa. Vốn đã thành thông lệ từ năm 1960, mỗi năm cứ vào thời điểm Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang sẽ có 1 thành viên trong nội các được lựa chọn và đưa tới một địa điểm bí mật, được đối đãi và bảo vệ nghiêm ngặt như một vị Tổng thống trong vòng 120 phút đồng hồ.

Đây vốn là quy định của chính quyền Mỹ đã thực hiện suốt 40 năm qua, nhằm chuẩn bị sẵn sàng về mặt nhân sự để đề phòng những tình huống xấu nhất như tấn công khủng bố hay thảm họa thiên nhiên xảy ra. Nguyên tắc này ra đời từ thực tế, gần như toàn bộ các nghị sỹ lưỡng viện cùng toàn bộ thành viên chính phủ đều phải tập trung tại một thời điểm.

“Người sống sót được chỉ định” sẽ là người đảm nhận vị trí Tổng thống nhằm duy trì hoạt động của chính phủ trong trường hợp có thảm họa xảy ra.

Dù là nhân vật được chọn cho năm nay, nhưng Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt thậm chí trước đó không hề biết trước. Những quan chức được chọn trước đây cũng tương tự, thậm chí cũng không được tiết lộ bất cứ thông tin nào sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một “nhân vật chính”. Theo quy định, ông Bernhardt là người thứ 8 trong danh sách những “người sống sót được chỉ định” làm Tổng thống trong chính quyền Mỹ hiện nay.

Trước đó vào năm 2018 là Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue, năm ngoái 2019 là Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry. Còn năm nay, ông David Bernhardt, nhân vật được đánh giá là cánh tay đắc lực của Tổng thống Donald Trump kể từ khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Nội vụ Mỹ ngày 4/2/2019.

Cánh tay đắc lực

Sinh ngày 17/8/1969, ông David Bernhardt lớn lên ở Rifle, bang Colorado, tham gia các hoạt động chính trị từ khi mới 16 tuổi. Ông có bằng cử nhân Đại học Bắc Colorado năm 1990. Trong thời gian học đại học, ông đã trúng tuyển thực tập tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông cũng có bằng chứng nhận của Trung tâm Luật Quốc gia, thuộc Đại học George Washington năm 1994.

Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt đang là cánh tay đắc lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ảnh: AP

David Bernhardt bắt đầu sự nghiệp là một luật sư ngay tại Colorado, trở thành cộng tác viên của Công ty luật Brownstein Hyatt & Farber - một công ty vận động hành lang của thành phố Denver, Cororado. Bước ngoặt là năm 2001, ông bắt đầu được tuyển vào làm việc tại Bộ Nội vụ Mỹ với vai trò cố vấn cho Bộ trưởng lúc đó là Gale Norton. Cùng đó, ông kiêm Giám đốc Bộ phận các vấn đề quốc hội và lập pháp. Ông giữ chức vụ Luật sư Nội vụ Hoa Kỳ trong giai đoạn từ năm 2006 - 2009. Sau đó, ông David Bernhardt chính thức đầu quân cho Công ty luật Brownstein Hyatt & Farber đã từng cộng tác trước đây. Trở thành cổ đông trong công ty, ông Berhardt cũng trở thành trưởng nhóm về luật tài nguyên thiên nhiên của công ty. Ở vị trí này, ông Berhardt đã tham gia vào nhiều chiến dịch vận động hành lang về nước hay bảo vệ cá hồi…

Cho đến ngày 28/4/2017, Tổng thống Trump đã đề cử ông Berhardt làm Phó Tổng Thư ký hàng đầu cho Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan năng lượng và đất đai liên bang. Với những cống hiến khá nhiều dấu ấn, ngày 4/2/2019, ông Berhardt chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt (phải) luôn đồng hành cùng Tổng thống Trump. Ảnh: The Hill

Từng là nhà vận động hành lang về năng lượng, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt từ khi nhậm chức cách đây 1 năm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump trong kế hoạch tăng cường sản lượng nhiên liệu hóa thạch trong nước. Trước đó, nhân vật này cũng từng giúp đưa ra kế hoạch về việc khoan dầu khí ngoài khơi.

Chưa hết, nhân vật này còn hỗ trợ đắc lực cho Tổng thống Trump trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc thời gian qua. Mới đây, Bộ Nội vụ Mỹ đã tạm ngừng hoạt động của hạm đội máy bay không người lái gồm 800 chiếc do Trung Quốc sản xuất. Đây là phi đội máy bay không người lái lớn nhất trong Chính phủ Mỹ hiện nay. Lý do được đưa ra là các máy bay không người lái Trung Quốc này đã gây ra mối lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề an ninh quốc gia cho nước Mỹ. Mệnh lệnh hành chính do Bộ Nội vụ Mỹ ban hành có thể nói là một trong những phản ứng lớn nhất đối với vấn đề này. Tất nhiên, chỉ huy quan trọng nhất trong quyết định này chính là Bộ trưởng David Berhardt - một trong những quan chức nội các được tín nhiệm hàng đầu hiện nay!