Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn luôn được ngành Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An quan tâm nên đạt được kết quả cao, phục vụ ngày càng tốt hơn sản xuất và dân sinh trên địa bàn.

Thực hiện công tác GPMB tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện giải ngân trên 75 tỷ 300 triệu đồng (đạt 49,6% kế hoạch). Từ đầu năm 2025 đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính kiểm tra hiện trường công trình sửa chữa bảo trì đường bộ năm 2025. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ nhà máy May Quỳnh Thạch, May Nagaco (Quỳnh Văn), May Nam Thuận (Quỳnh Yên - Quỳnh Ngọc), Cơ khí Hồng Nho… các thủ tục liên quan đến quy hoạch, xây dựng, đấu nối giao thông,

Ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, cho hay: "Trong quá trình thực hiện, huyện luôn ưu tiên đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, nên các dự án bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả trong việc phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác GPMB và bảo đảm cấp phát kinh phí thường xuyên, vốn đầu tư XDCB. Thẩm định, quyết toán, theo dõi vốn đầu tư XDCB các công trình tồn đọng; tập trung đẩy nhanh quyết toán các dự án...”

Huy động nguồn lực phát triển nông thôn

Thời gian qua, nhờ tăng cường công tác thu hút đầu tư nên kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được xây dựng, nâng cấp, phục vụ ngày càng tốt hơn sản xuất và dân sinh. Một trong lĩnh vực thu hút được sự đa dạng của nguồn vốn đầu tư ( đặc biệt là được xã hội hóa mạnh mẽ) là Chương trình Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Thi công dự án phục vụ nông nghiệp nông thôn. Ảnh: TL PV

Sự lồng ghép linh hoạt trong việc huy động vốn, nhất là của người dân đã giúp ngành Nông nghiệp và Môi trường đạt kết quả cao. Đến nay, Nghệ An đã đầu tư xây dựng 561 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, trong đó có 492 công trình tự chảy, 69 công trình bơm dẫn, đưa tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tăng nhanh hàng năm.

Đến năm 2025, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 4826/QĐ-BNN là 90%. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực vận động, thu hút đầu tư dự án Nước sạch nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An vay vốn IBRD và các nguồn vốn hợp pháp khác tạo nguồn lực thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh.