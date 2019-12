Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng trọng yếu ngành Công Thương

Tham dự có các đồng chí BTV Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Nam Đình -Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cùng đại diện các sở ngành, địa phương. Ảnh: Thu Huyền

Giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng trưởng khá



Năm 2019 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngành Công Thương đã phát huy kết quả tích cực trong những năm qua, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 67.665 tỷ đồng, đạt 98% mục tiêu kế hoạch, tăng trưởng 16,4% so với năm 2018. Giá trị tăng thêm lĩnh vực công nghiệp ước đạt 17.650 tỷ đồng, tăng 14,92% so với năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Trong số 35 sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh dự kiến có 11 sản phẩm vượt so với mục tiêu kế hoạch, một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ: Xi măng tăng 51%, bột đá trắng tăng 54%, quần áo các loại tăng 48%, linh kiện điện tử tăng 33,33%, phân bón tăng 7%,… nhờ đóng góp của một số dự án đầu tư mới (dệt may, linh kiện điện tử) và khai thác có hiệu quả dư địa năng lực đã đầu tư của các dự án ở năm trước (bột đá trắng, xi măng).

Công tác phát triển hạ tầng công nghiệp tiếp tục được chú trọng. Năm 2019, đã bổ sung quy hoạch thêm 02 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 52 với tổng diện tích theo quy hoạch là 1.119,32 ha.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Tám cùng lãnh đạo Bộ Công thương tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Thu Huyền Hoạt động xuất khẩu có nhiều khởi sắc, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.145 triệu USD, vượt 5% so với kế hoạch, tăng 10,2% so với năm 2018, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 795 triệu USD, tăng 10,42%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 730 triệu USD, vượt 21,7% kế hoạch, tăng 41% so với năm 2018.



Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 63.400 tỷ đồng, vượt 5,84% kế hoạch, tăng 18,06% so với năm 2018, hoạt động thương mại trên địa bàn sôi động, hàng hóa đa dạng phong phú.

Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ phát triển, quảng bá thương hiệu, sản phẩm được tăng cường với nhiều hình thức phong phú. Công tác khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Phát triển thương mại điện tử, Phát triển hạ tầng công nghiệp - thương mại, Phát triển thủy điện được chú trọng và có bước đột phá.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án để nâng giá trị sản xuất tăng thêm

Năm 2020, ngành Công Thương đặt ra mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (GSS 2010) đạt 80.000 tỷ đồng, tăng 18,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 10,41%. Tổng kim ngạch xuất khẩu: 1.200 triệu USD, tăng 9,09%, trong đó xuất khẩu hàng hóa: 850 triệu USD, tăng 6,92% so với năm 2019.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Huyền Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Lê Hồng Vinh ghi nhận những kết quả ngành Công Thương đã đạt được. Năm 2020 là năm quyết định việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, vì thế, thời gian tới, đề nghị ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII.



Tập trung tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự án đẩy nhanh tiến độ sớm đi vào hoạt động trong năm 2020 để bổ sung vào giá trị sản xuất mới tăng thêm. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng trọng yếu ngành Công Thương: Hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng truyền tải điện, các công trình dự án ứng dụng khoa học công nghệ cao, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; hệ thống hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối hàng hóa.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 cho 2 cá nhân. Ảnh: Thu Huyền Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị phát triển, quảng bá thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử... nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng chế biến có giá trị gia tăng cao, giảm dần xuất khẩu nguyên liệu thô và sơ chế...



Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác; trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 cho 2 cá nhân.