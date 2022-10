Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở, ngập lụt tại huyện Hưng Nguyên

Cùng đi có các đồng chí: Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 - 29/9, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ, thiệt hại một số diện tích sản xuất.

Tính đến 10 giờ ngày 1/10, có 3.081 hộ dân tại 38 xóm của các xã, thị trấn: Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Đạo, Hưng Yên Nam, Châu Nhân, Long Xá, Hưng Lĩnh, Hưng Lợi, Xuân Lam, thị trấn Hưng Nguyên đang bị ngập. Một số xóm tại các xã: Xuân Lam, Long Xá, Châu Nhân, Hưng Đạo ngập sâu trên 1m.

Mưa to, nước lên nhanh cũng đã gây vỡ bờ đê kênh thấp tại xóm 5, xã Hưng Đạo với chiều dài 7m. Tại các xã: Hưng Yên Nam, Xuân Lam, Hưng Thành có nhiều điểm sạt lở trên núi. Mưa lớn cũng gây ngập úng hơn 120 ha lúa, rau, ngô, cây ăn quả và hơn 170 ha nuôi cá; hơn 2.400 con lợn, gà, vịt bị chết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đi xuồng, trực tiếp vào vùng lũ để kiểm tra tình trạng ngập lụt trên địa bàn xã Châu Nhân. Lãnh đạo xã Châu Nhân báo cáo, đến nay trên địa bàn xã còn 1.100 hộ, khoảng 4.500 khẩu đang bị chia cắt. Toàn xã có 200 hộ nước vào nhà, trong đó, có 70 hộ tại các xóm Phú Xuân, xóm 7, xóm 4 bị ngập sâu từ 1-1,5m.

Tặng quà cho 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà người dân đang gặp phải; đồng thời mong muốn người dân bình tĩnh, thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ để chủ động ứng phó, đảm bảo tính mạng và tài sản của gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến kiểm tra tình trạng ngập lụt tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên báo cáo, tại xóm 2, xã Hưng Lĩnh có bờ kè sông bị sạt lở với chiều dài khoảng 150m, đường cứu hộ, cứu nạn chưa được nâng cấp. Hiện nay, kè và đường đang bị ngập, gây chia cắt toàn bộ người dân xóm ngoài đê.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đi kiểm tra tình trạng sạt lở núi Thô Lô tại xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên. Do ảnh hưởng của mưa nhiều, trên núi đã xuất hiện vết nứt lớn có chiều dài 120m, chiều sâu sạt lở từ 0,7m đến 1m. Dưới chân núi có khoảng 12 hộ với 55 nhân khẩu đang bị ảnh hưởng, trong đó, có 8 hộ có nguy cơ cao cần phải di dời.

Tại các điểm đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, các xã: Châu Nhân, Hưng Lĩnh, Hưng Thành và các lực lượng triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tối đa về tính mạng và tài sản cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước.

Mặt khác, phải kịp thời tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ ở vùng bị ngập sâu, chia cắt, bảo đảm không để người dân thiếu ăn. Đặc biệt, phải quan tâm đến các đối tượng yếu thế, những người già cả, neo đơn, tàn tật, trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Hưng Nguyên và các xã tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; xây dựng hệ thống theo dõi, cảnh báo để khi có tình huống xảy ra thì ứng phó kịp thời. Sau khi nước rút, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Bên cạnh đó, sau khi nước rút thì sửa chữa, khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu; nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ, đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, không để tiếp tục xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Đối với điểm sạt lở tại xã Hưng Lĩnh và xã Hưng Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những lo lắng của người dân trong thời gian qua và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Hưng Nguyên và các sở, ngành liên quan quan tâm, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân, địa phương./.