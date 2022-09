Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào 'Tuổi cao gương sáng', tạo sức lan tỏa sâu rộng

(Baonghean.vn) - Sáng 13/9, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung: Triển khai nhiệm vụ cuối năm 2022, chỉ đạo tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi và tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021.

Điểm cầu trung tâm tổ chức tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Chủ trì tại điểm cầu trung tâm gồm các ông: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Trương Xuân Cự - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Phan Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các phòng, ban thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, ông Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Hội Người cao tuổi các huyện, thành, thị.

Quan tâm chăm sóc người cao tuổi

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác cuối năm 2022. Theo đó, quá trình hoạt động, Hội đã đạt được những kết quả tốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo; tổ chức các hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Nhiệm vụ trọng tâm cuối năm được xác định là tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội VI của Hội Người cao tuổi Việt Nam; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình công tác; tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…

Về tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, lãnh đạo Hội chỉ đạo để triển khai thật sự hiệu quả cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày Quốc tế Người cao tuổi, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người cao tuổi. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động.

Quan tâm tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thăm hỏi người cao tuổi tiêu biểu; người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các việc làm thiết thực, kịp thời.

Ở Nghệ An, thời gian qua, hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Toàn tỉnh có 63.286 hội viên người cao tuổi thuộc diện người có công và thân nhân người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thiếu đói, già cả, cô đơn, không nơi nương tựa được tặng quà, với tổng số tiền gần 24 tỷ đồng. Dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022 có 54.589 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Chú trọng hoạt động hướng về cơ sở

Đối với Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đây là hội nghị toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo chặt chẽ, có quy mô từ cấp cơ sở đến Trung ương, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Do vậy, các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với ngành Công an thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị các cấp tại địa phương trên tinh thần chủ động, nghiêm túc, hiệu quả; phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu Trung ương hội và các tỉnh, thành phố đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022; kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi gặp khó khăn; hoạt động xây dựng tổ chức Hội; phối hợp thực hiện phòng, chống tội phạm…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam lưu ý, Hội Người cao tuổi các địa phương xây dựng kế hoạch, tạo sự lan tỏa của Tháng hành động vì người cao tuổi; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền động viên, thăm hỏi người cao tuổi trên địa bàn.

Về Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; công tác tổ chức được tiến hành trang trọng, xứng đáng với sự đóng góp và vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời, chú trọng hoạt động hướng về cơ sở để nắm bắt tình hình, xây dựng mô hình có hiệu quả để tạo sự lan tỏa, có cách làm sáng tạo để tập hợp hội viên; quan tâm công tác cán bộ; làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…