Tái diễn tình trạng lợi dụng tặng quà để bán hàng giá cao cho người già

Khi đến cánh đồng thì tôi chặn được xe ô tô của những người này và nói với họ biết, tôi đã trình báo với công an, yêu cầu họ dừng lại để giải quyết. Tuy nhiên, khi biết mẹ tôi đã bỏ 2,5 triệu đồng để mua 3 hộp sữa và 2 lọ dầu cá hết 2,5 triệu đồng thì một người trong nhóm cầm số tiền trả cho tôi rồi lấy lại sữa. Tôi yêu cầu họ ở lại chờ công an đến giải quyết thì người đàn ông vẫn lái xe tông thẳng vào tôi rồi bỏ chạy, may mắn là tôi tránh kịp.

Anh N.T.Y, người dân xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ