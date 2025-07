Đẩy nhanh tiến độ, kịp thời bàn giao Trạm dừng nghỉ cao tốc qua Nghệ An vào tháng 1/2026

“

Cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận Nghệ An có tổng chiều dài gần 87,9 km, gồm 2 dự án thành phần là Nghi Sơn - Diễn Châu (dài 43,5 km) và Diễn Châu - Bãi Vọt (dài 44,4 km). Cả 2 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã thu phí. Cũng theo thiết kế, tuyến cao tốc qua Nghệ An có 1 trạm dừng nghỉ tại Km427+035 được triển khai trên địa bàn xã Diễn Hạnh và Diễn Quảng (Diễn Châu cũ) và nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An.

Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ tại xã Minh Châu có tổng diện tích 81.000m2, tổng mức đầu tư gần 340 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế cùng góp vốn đầu tư.