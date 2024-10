Kinh tế Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, Nghệ An chưa có trạm xăng dầu Theo thông tin từ Công ty CP Phúc Thành Hưng - một trong những doanh nghiệp dự án thi công cao tốc Bắc - Nam, tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Ninh Bình về Bãi Vọt (Hà Tĩnh) dài khoảng 210 km, hiện mới có 1 trạm dừng nghỉ chính ở tỉnh Ninh Bình có chỗ đổ xăng.

Thực tế này là do trong quá trình Bộ Giao thông vận tải tổ chức đấu thầu chọn các nhà thầu thực hiện dịch vụ trạm dừng nghỉ mặc dù đã chọn được nhưng trong quá trình hoàn tất thủ tục, hồ sơ và thi công, vận hành các trạm dừng nghỉ này thì vẫn còn một khoảng thời gian khá dài, dự kiến đến nửa năm hoặc hết năm 2025 mới hoàn thành.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong thời gian chờ các trạm dừng nghỉ hoàn thiện công tác đầu tư đưa vào khai thác, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức 8 điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông chưa có trạm dừng nghỉ. Trong đó, đoạn từ Hà Nội đến Vinh, bên cạnh 2 trạm dừng nghỉ đang khai thác đoạn Hà Nội - Ninh Bình là trạm dừng nghỉ tại Km 227 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (do VEC đầu tư, địa bàn tỉnh Hà Nam) và trạm Xuân Khiêm tại Km 269 cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình, Bộ cũng đã bố trí 4 trạm tạm.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TX. Hoàng Mai. Ảnh: T.C

Theo đó, 4 vị trí nghỉ tạm từ trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm (Ninh Bình) theo cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) gồm: vị trí 1 tại Km 3.29 + 700 thuộc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45; vị trí 2 tại cửa hầm Trường Vinh- Km 386+360 đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và trạm tạm thứ 3 đặt tại cửa hầm Thần Vũ - Km 438 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (mỗi vị trí bố trí trạm dừng nghỉ tạm bên trái tuyến và phải tuyến), và đến Bãi Vọt có 1 trạm tạm nữa.

Tại các điểm nghỉ tạm này không có cây xăng dầu nên các phương tiện lưu thông khi cần xăng dầu thì đến các nút giao, ngã rẽ có thể vòng xuống để đổ nhiên liệu sau đó lên cao tốc đi tiếp.

Đại diện Ban 6, Bộ Giao thông Vận tải phụ trách cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An cho biết, trạm dừng nghỉ chính thức đoạn qua Nghệ An nằm ở xã Diễn Cát, nhưng để hoàn thành xong cũng khoảng 1 năm sau. Do đó, tại các nút giao, Bộ khuyến cáo các địa phương phối hợp đầu tư xây dựng các trạm xăng để thuận tiện hơn cho các phương tiện.